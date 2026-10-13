Presentan “Feminicidio emocional” en la FIL del Zócalo; arranca gira editorial

María Elena Esparza Guevara presentó "Feminicidio emocional" Foto: Cortesía

Con un foro lleno a su máxima capacidad, la activista y defensora de los derechos de las mujeres, María Elena Esparza Guevara, presentó en la Feria Internacional del Libro del Zócalo su libro “Feminicidio Emocional. El drama de las mujeres muertas en vida”, publicado bajo el sello de Trilce Ediciones (2026).

La obra aborda una problemática tan apremiante como invisibilizada: ¿qué ocurre cuando la violencia contra las mujeres no deja huellas visibles en el cuerpo, sino identidades rotas? A través de una rigurosa investigación y fundamentación feminista, la autora nombra los devastadores efectos de la violencia psicológica de género que, día a día, desconecta a millones de mujeres en el mundo de su cuerpo, su voz y su esperanza.

El término “feminicidio emocional” —acuñado por la propia Esparza Guevara en su tesis doctoral— no constituye un mero concepto teórico o retórico, sino un acto de activismo enfocado en hacer esta agresión visible, medible y, eventualmente, erradicable.

“Feminicidio emocional es una categoría que propongo para nombrar el riesgo y efectos más atroces de la violencia de género. Las afectaciones detonadas por la despersonalización de las víctimas, silenciadas bajo el manto de la normalización de conductas que atentan contra la autoestima, el autoconcepto y la autonomía de las mujeres agredidas, son amplias”, explica Esparza Guevara.

María Elena Esparza Guevara presentó "Feminicidio emocional" Foto: Cortesía

El texto parte de una realidad estadística alarmante y reveladora documentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): en México, siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Frente a este contexto, la obra construye una innovadora propuesta conceptual que fusiona la filosofía clásica, el enfoque de capacidades y la conciencia corporal, valiéndose de herramientas como el yoga y el mindfulness con perspectiva de género. Desde este enfoque, la también fundadora de Ola Violeta A.C. concibe a la persona como una unidad inseparable de cuerpo y alma, sosteniendo que reconquistar la autonomía emocional y corporal es clave para prevenir la violencia.

Próximas presentaciones en Monterrey y Guadalajara

Tras la extraordinaria acogida por parte del público capitalino en el Zócalo de la Ciudad de México, el libro Feminicidio emocional iniciará su recorrido por los foros literarios y culturales más importantes del país, presentándose el próximo miércoles 14 de octubre en la FIL Monterrey y el sábado 5 de diciembre en la FIL Guadalajara.

El éxito en la FIL Zócalo y la expectativa generada para sus próximas fechas confirman que Feminicidio emocional no es solo un lanzamiento editorial, sino un movimiento de concientización social. Al nombrar lo que antes permanecía invisible, la autora ofrece una ruta de recuperación y esperanza para los millones de mujeres que buscan reconectarse con su voz, su cuerpo y su vida.

María Elena Esparza Guevara presentó "Feminicidio emocional" Foto: Cortesía

Sobre la autora

María Elena Esparza Guevara es activista y autora mexicana, fundadora de Ola Violeta A.C. Es Doctora en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, Maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y egresada del Programa de Liderazgo de la Universidad de Oxford. Ha llevado su modelo de atención e intervención a capitales globales como Nueva York, Madrid, Londres y Delhi. Su voz, constante en medios de comunicación nacionales e internacionales, convoca activamente a las mujeres a recuperar su dignidad y autonomía.