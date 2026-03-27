FICG 41: Panorama Internacional apuesta por historias que exploran identidad, guerra e intimidad

La Selección Oficial de Panorama Internacional 2026 perfila una curaduría marcada por la intensidad emocional, la exploración de la identidad y los límites de lo humano. Entre ficción y documental, las obras seleccionadas han recorrido algunos de los festivales más importantes del mundo, consolidándose como propuestas que no solo narran historias, sino que interpelan al espectador.

En la categoría de ficción, Shame and Money (Vergüenza y dinero), del director Visar Morina, se presenta como uno de los títulos más sólidos tras su estreno en el Festival de Sundance 2026. La película sigue a una pareja atrapada en tensiones sociales y familiares, destacando por la contención emocional y la fuerza interpretativa de sus protagonistas, en un relato que ha sido descrito como profundamente humano.

También en ficción, Truly Naked, de la directora Muriel d’Ansembourg, generó conversación en la Berlinale 2026 dentro de la sección Perspectives. La cinta aborda el tránsito a la adultez desde un ángulo incómodo y provocador, al seguir a un adolescente que colabora con su padre en la industria del contenido para adultos, hasta que una nueva relación lo confronta con la necesidad de una intimidad genuina.

En el terreno documental, Militantropos, dirigido por Yelizaveta Smith, Alina Gorlova y Simon Mozgovyi, ofrece una mirada cruda sobre las secuelas psicológicas de la guerra en Ucrania. Presentado en la Quincena de Cineastas de Cannes, el filme propone una reflexión sobre cómo el conflicto redefine la identidad humana bajo condiciones extremas.

Por su parte, Dispatch, de Anu Vaidyanathan, traza un retrato íntimo que entrelaza maternidad, duelo y migración. Basado en su obra teatral Menagerie, el documental —también presentado en Sundance— explora la experiencia personal de la directora como artista en tránsito constante, desdibujando las fronteras entre lo público y lo privado.

Con esta selección, Panorama Internacional 2026 reafirma una apuesta por el cine que arriesga, cuestiona y dialoga con las problemáticas contemporáneas, consolidándose como un espacio donde las historias personales adquieren una dimensión universal.