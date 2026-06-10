Apenas en fechas recientes, el Palacio recibió un minucioso programa de limpieza profunda y restauración especializada. —

Daño en Bellas Artes Los destrozos perpetrados por las facciones sindicales ensucian la fachada del inmueble histórico a escasos meses de haber concluido una costosa labor de limpieza y restauración especializada (Gerardo González Acosta)

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vandalizaron este miércoles la fachada y diversos elementos arquitectónicos del Palacio de Bellas Artes.

Las pintas y afectaciones perpetradas por esta facción disidente provocaron rechazo social porque evidencian una conducta que lacera los bienes culturales comunes bajo el argumento de exigencias laborales.

El inmueble, catalogado como el monumento artístico más importante de la República y sede de invaluables murales de los grandes maestros nacionales, fue blanco de agresiones que nada tienen que ver con las demandas salariales y administrativas que el gremio esgrime ante las autoridades educativas.

Apenas en fechas recientes, el Palacio de Bellas Artes recibió un minucioso programa de limpieza profunda y restauración especializada en sus mármoles y canteras, que implicó una importante inversión de recursos públicos provenientes de las contribuciones de la ciudadanía.

Daño a Bellas Artes CNTE iniciarán un peritaje técnico para cuantificar el costo de los nuevos trabajos de remediación química necesarios para borrar las consignas políticas de la catedral del arte. (Gerardo González Acosta)

El Palacio de Bellas Artes está protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Atentado contra Arte Público; Radicalismo de la CNTE Lacera la Catedral de la Cultura en México