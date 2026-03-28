El Secreto de Ultramar, la Reinvención Femenina que forjó el Mestizaje en la Nueva España

La novela es puente perfecto donde el rigor académico de la historia camina por calles y conecta con el corazón de quienes buscan entender su identidad, dice Lucas Montojo. —

El Secreto de Ultramar Lucas Montojo defiende la novela como el género ideal para difundir la historia, permite que el lector comprenda lo que somos como nación, tanto en México como en la península ibérica. (UCSJ)

La Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) realizó en su Auditorio Divino Narciso la presentación editorial de la novela histórica El Secreto de Ultramar (Ediciones Espuela de Plata, 2025), del Dr. Lucas Montojo Sánchez.

La presentación fue algo más que un acto literario, se trató de una expedición a las raíces más profundas de la identidad mexicana a través de la mirada femenina.

De esta forma, el simbolismo que nutre las bóvedas del Auditorio Divino Narciso, fungió como el espacio ideal para que la capital mexicana del siglo XVI emerja entre canales y tensiones sociales.

El evento contó con la participación de la diplomática y escritora Roberta Lajous, el rector de la UCSJ, Rafael Tovar y López-Portillo, y el autor, quienes dialogaron sobre el mestizaje, la resiliencia y el papel ,tantas veces silenciado, de las mujeres españolas en la formación de la Nueva España.

La Mujer, Eje de la Historia

La trama sigue a María Pérez Coronel, un personaje construido con excelencia a partir de registros históricos de mujeres reales del siglo XVI.

Su travesía trasatlántica es un viaje geográfico y un proceso de adaptación y supervivencia en una sociedad multirracial en formación donde convivían indígenas, españoles y africanos.

Sobre esto el historiador Rafael Tovar resaltó la relevancia de la obra en el actual contexto educativo y social.

“Es un libro maravillosamente investigado, con una pluma ágil y fresca que pone a las mujeres como protagonistas de nuestra historia; la obra funciona como un puente entre la investigación académicarigurosa y la divulgación accesible para todo público”, explicó el rector.

Retrato de la Vida Cotidiana en 1531

Por su parte Roberta Lajous acentuó el valor documental de la novela al recrear el día a día de la Ciudad de México en sus primeros años de vida colonial.

Para la diplomática, la obra de Montojo Sánchez es una herramienta esencial para comprender la complejidad de una sociedad naciente, alejándose de visiones simplistas.

“Permite imaginar cómo era la vida real en esa compleja red de relaciones sociales, culturales y económicas”, expresó ante una audiencia cautiva por la atmósfera del antiguo convento que habitó la musa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.

Vínculo entre Siglos

Claustro de Sor Juana El antiguo convento donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz es el recinto ideal que reforzó el sentido simbólico de la novela de Lucas Montojo Sánchez. (Gerardo González Acosta)

En su esperada oportunidad, el autor Lucas Montojo Sánchez explicó que su motivación nace del deseo de llevar el conocimiento especializado fuera de los muros universitarios.

Para él, “los conflictos humanos no han cambiado en cinco siglos; los temas como el amor, el dolor y la ambición son los mismos en el siglo XVI que en el XXI“.

Montojo defendió la novela como el género ideal para difundir la historia, porque permite que el lector comprenda lo que somos como nación, tanto en México como en la península ibérica.

La obra propone una lectura contemporánea e integradora del mestizaje, e invita a una reflexión crítica pero armoniosa sobre nuestra herencia compartida.

La elección del Claustro como sede no fue menor; antiguo convento donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz, el recinto reforzó el sentido simbólico de una novela que reivindica el papel de las mujeres en la historia.

En ese entorno, la figura de la protagonista dialoga, de manera implícita, con otras voces femeninas que han marcado la cultura mexicana.

Alianza por la Cultura y la Reflexión

La llegada de esta obra a México es fruto de una colaboración estratégica entre Fomento Cultural BBVA y la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Para BBVA el proyecto reafirma su compromiso con la cultura como motor de sensibilidad y diálogo social, convirtiendo la investigación histórica en una experiencia compartida que enriquece el panorama literario nacional.

Finalmente, los conferencistas coincidieron en que El Secreto de Ultramar es más que una ficción; “es una invitación a repensar el origen de la sociedad mexicana desde la intimidad y la dignidad de quienes cruzaron el océano para reinventarse y, en el proceso, inventar un nuevo mundo”.

Ficha del Autor

Lucas Montojo Sánchez; Especialista en Historia de la Edad Moderna y el papel de la mujer en la Nueva España (1521-1600). Su enfoque combina el rigor del doctorado con la narrativa literaria para audiencias globales.

El Secreto de Ultramar, la Reinvención Femenina que forjó el Mestizaje en la Nueva España