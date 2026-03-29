Alistan el primer Festival Internacional de Letras en la GAM

Presentación Autoridades y autores presentaron los detalles del festival. (Cortesía)

La Alcaldía Gustavo A. Madero será sede del primer Festival Internacional de Letras FILGAM, que se llevará a cabo del 10 al 19 de abril con una programación gratuita e incluyente, en la explanada de la demarcación.

Con la República Checa como país invitado de honor, el encuentro ofrecerá al público más de 30 actividades culturales y deportivas; y poco más de 50 talleres gratuitos. Participarán además 100 editoriales nacionales e internacionales en más de 100 stands, señalan los organizadores a través de un comunicado.

Surgida de una suma de esfuerzos entre sociedad civil y la Alcaldía Gustavo A. Madero, el festival literario busca fortalecer el acceso a la cultura en el espacio público, además de incentivar la formación de lectores en una de las demarcaciones más pobladas de la Ciudad de México.

“FILGAM nace de una convicción clara: la literatura puede cambiar destinos. En una de las alcaldías con mayor población de la ciudad, donde miles de jóvenes crecen enfrentando realidades complejas, creemos firmemente que los libros, las palabras y las historias abren horizontes, despiertan preguntas y encienden esperanza”, subrayó Gerardo Valenzuela Nava, Presidente del Consejo Cultural Continua en Movimiento FILCO A.C y fundador del Festival Internacional de Letras FILGAM, durante la presentación del festival.

Valenzuela Nava añadió que la programación de la FILGAM apuesta por acercar al público más diverso la literatura y el conocimiento a través de diversas disciplinas, creando un espacio de encuentro: “Estamos creando cultura con estrategia, estamos generando espacios donde distintas disciplinas se encuentran para captar la atención de nuevos lectores, para acercar el conocimiento de manera viva, accesible y significativa”, dijo.

Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de la Alcaldía Gustavo A. Madero, dijo que con el lanzamiento de la FILGAM nace un “nuevo rostro de la cultura en el norte de la ciudad”. Un encuentro diverso que apuesta por atraer a los jóvenes y a los niños a la cultura y a las letras: “Es a quien queremos llegar porque estoy seguro que si hay más libros en casa, si ven más cultura en casa, habrá menos balas en las calles. De eso estoy seguro y eso es lo que vamos a construir juntos en Gustavo A. Madero”, resaltó el alcalde al presentar la programación del festival, evento que tuvo como preámbulo la inauguración del Ágora “Elena Poniatowska”, un espacio dedicado a la cultura en esa zona de la ciudad.

Presente en el evento como invitada especial, la escritora Elena Poniatowska Amor expresó su satisfacción porque se sigan abriendo “caminos de entendimiento y diálogo” como el Ágora y el FILGAM.

Por su parte, Felipe Haro Poniatowski, presidente de la Fundación Elena Poniatowska, también anunció que el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela que lleva el nombre de la escritora contará con el apoyo de la alcaldía Gustavo A. Madero y que, a partir de ahora, tendrá como aliado a la editorial Planeta, que será la encargada de publicar y distribuir los trabajos ganadores en toda Iberoamérica. Detalló que la convocatoria cerró el 21 de marzo con más de 1500 trabajos provenientes de distintas regiones de Iberoamérica.

LITERATURA, ROCK Y FUTBOL.

En su primera edición, el Festival Internacional de Letras FILGAM contará con la participación de destacadas figuras de la cultura, la literatura y el pensamiento, como Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992; la escritora Elena Poniatowska Amor, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma; la cronista y escritora Ángeles González Gamio; el historiador Carlos Martínez Assad, así como el escritor Naief Yehya; además de los poetas Mario Bojórquez, Roberto Amezquita, entre muchos otros.

El escenario principal del encuentro llevará el nombre de Elena Poniatowska Amor, en homenaje a la destacada escritora y periodista. Ahí se concentrarán las más de 30 actividades que ponen en el centro las letras, pero también otras disciplinas como el deporte y la música.

Entre las actividades programadas destaca un conversatorio que ofrecerá Ángeles González Gamio sobre crónicas de la alcaldía Gustavo A. Madero y la historia de la Basílica de Guadalupe. Sobresale también un diálogo en torno a figuras emblemáticas de la historia nacional, como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón y los hermanos Serdán, desde la memoria de sus descendientes.

En cuanto a presentaciones editoriales literarias destaca el poemario Arqueología del fuego nuevo, una antología poética de Mario Bojórquez, quien presentará el volumen junto con integrantes del Círculo de Poesía, en una cita que detonará un encuentro dedicado a la poesía contemporánea.

La primera edición estará enriquecida con una serie de actividades relacionadas al futbol, en el marco de la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Entre esas actividades destacan el Conversatorio “Memoria en construcción: el Azteca y el Mundial del 70”, con la participación de Bob Schalkwijk, Adrián Casasola y Barry Domínguez, actividad que hará una revisión histórica y visual de uno de los momentos más emblemáticos del futbol en México.

También tendrá lugar el conversatorio “México 86: donde el fútbol se volvió historia”, en el que participarán los ex futbolistas Manuel Negrete y Félix Cruz Barbosa, quienes compartirán experiencias y memorias del Mundial de 1986.

En cuanto a presentaciones editoriales con temática futbolera sobresalen los volúmenes: Messi, 10 miradas sobre el 10, de Fernando Segura Trejo, con la participación especial de Bruno Marioni, en un diálogo que une literatura y deporte; y Los Flores, que da cuenta de la historia de una las dinastías que ha trascendido por generaciones en el futbol mexicano; participarán Luis, Lorenzo y César Flores.

En la programación sobresale además el conversatorio “Rock y literatura”, que reunirá en el escenario a destacados cantantes del género en el país: Joselo, de Café Tacuba; Alonso Arreola, Daniel Gutiérrez y Luis Ernesto Martínez, integrantes de La Gusana Ciega; y el Cha, fundador de Fobia.

Durante los diez días del festival se desarrollarán más de 50 talleres gratuitos para todas las edades, como creación de haiku, encuadernación, cartonería, elaboración de papel, origami, escritura autobiográfica, declamación, gráfica corporal, máscaras, grabado y actividades infantiles.