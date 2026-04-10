Gerardo Valenzuela: “La cultura cobra sentido cuando llega a cada colonia o pueblo del país”

Libros y cultura La inauguración de la primera edición de la FILGAM.

Crear cultura en nuestros horizontes es un reto, “sí, pero también es una responsabilidad y más aún, es una convicción que nos mueve a llevarla a cada rincón, a cada colonia, a cada pueblo, a cada historia, porque ahí es donde la cultura cobra sentido, cuando toca vidas, transforma realidades y genera comunidad”, declaró Gerardo Valenzuela Nava, presidente del Consejo Cultura Continuo en Movimiento y fundador del Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero (FILGAM).

Durante la inauguración de la primera edición del Festival Internacional de Letras G.A.M, Gerardo Valenzuela Nava destacó algunas actividades e invitados, agradeció a la alcaldía y azuzó al público del norte de la ciudad a acercarse a los stands y programación.

“También viviremos conciertos y actividades culturales impulsadas por la alcaldía, como la participación de la orquesta infantil, danza folclórica, una obra de teatro llamada “Frida en el espejo”, ensamble latino y diversas propuestas artísticas pensadas para todas las edades”, invitó.

PROGRAMA

La 1ra FIL GAM arrancó con la participación de más de 100 stands de editoriales nacionales, internacionales, independientes y de libro antiguo; con más de 120 sellos editoriales y más de 60 presentaciones anunciadas, en las que participarán personalidades como Mario Bojórquez, Dr. Carlos Martínez Assad, Bob Schalkwijk, Adrián Casasola, Mónica Soto Icaza, Nacional Lozano, Ariosto Otero Reyes, Guillermo Kahlo y Naief Yehya, entre otros.

También sobresalen las participaciones de personajes como Insulini, Joselo (Café Tacvba), Cha (Fobia), Sal Moreno (La Castañeda), Daniel y “Lu” (La Gusana Ciega), quienes abrirán la puerta a dialogar sobre música y literatura.

A lo largo de 10 días de actividades, tendrán cabida un homenaje a los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez, acompañado por su hija Paloma Jiménez y Javier Aranda; y un homenaje a la memoria y voz de Nancy Cárdenas, a través de un encuentro poético encabezado por mujeres, donde se reflexionará sobre los derechos y la defensa de la mujer.

Libros y cultura Elena Poniatowska y algunos de los asistentes a la FILGAM.

En el ámbito infantil, de lunes a viernes, habrá cuentacuentos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, “para que niñas y niños encuentren en la lectura un espacio de imaginación y alegría”, según comentó el director del evento.

Por otra parte, en congruencia con la idea de que “cultura también es deporte”, se organizarán actividades como el Penalty Cup, donde podrán participar junto a Chávez Carretero (especialista en penales) y ganar libros.

De la mano, la iniciativa “Muévete por la literatura” será una gran sesión de obsequio de libros, a realizarse el domingo a las 11 de la mañana.

“Y en Fútbol y Literatura, quienes logren más de 30 dominadas también serán reconocidos con libros. Aprovecho para agradecer a nuestro querido amigo, aliado y compañero, Felipe Haro Poniatowski, presidente de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., gracias a quien estaremos regalando más de 2,500 libros a lo largo de estos 10 días”, añadió Gerardo Valenzuela Nava.

UN PARTIDO ANUNCIADO

Además de recordar que República Checa y México se encuentran en el mismo grupo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y bromear que “a partir de junio todos los mexicanos sabrán exactamente dónde está la República Checa”, el Consejero Político y Cultural de la Embajada de la República Checa en México, Radek Hovorka adelantó que el país invitado de honor en FIL GAM venció a Irlanda y Dinamarca en penaltis, pero que al confrontarse con México él pronostica un “empate”.

Asimismo, más allá de la geografía, el representante de República Checa aseguró que ambas naciones están unidas por puentes históricos que pocos países comparten.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, una de las avenidas más emblemáticas lleva el nombre del primer presidente checo, Tomáš Garrigue Masaryk, “un símbolo de democracia y humanismo”.

“Y en el corazón de los checos, México ocupa un lugar sagrado gracias a Věra Čáslavská, quien durante los Juegos Olímpicos en 68 no sólo ganó seis medallas aquí, sino que aquí mismo se casó y a su boda asistieron miles de mexicanos, que la adoptaron como propia”, continuó Radek Hovorka

Para quienes conocen poco del país invitado, el representante resumió tres puntos importantes.

“Somos un país en el corazón de Europa, a menudo todavía recordado en América Latina como Checoslovaquia, aunque nos separamos con nuestros hermanos eslovacos de forma pacífica hace ya más de 30 años”, comenzó.

Luego, señaló que es una tierra de castillos y ciudades históricas como Praga, su capital, “de las cuales tendré el gusto de hablar en este mismo podio la próxima semana”.

“Pero sobre todo somos una nación profundamente cultural. Para quienes no han tenido aún un libro checo en sus manos, les presento a nuestros dos grandes pilares: Franz Kafka, quien escribió sobre lo absurdo del mundo y Milan Kundera, quien exploró como nadie la fragilidad de nuestras decisiones”, agregó entre aplausos del público que se entusiasmó al oír los nombres de los famosos autores.

Informó que “a esta edición del Festival traemos la Editorial Albatros, enfocada en los niños, con una selección de títulos traducidos al español” e invitó a conocer el stand de República Checa, donde se exhiben piezas de Cristal de Bohemia (una industria artesanal con más de 700 años) y donde exhiben una serie de muestras fotográficas de paisajes y gastronomía (salchichas y cerveza).

“Antes de que nos convirtamos en rivales en la cancha, los invito a que seamos aliados en la lectura y cultura. Por favor vengan a nuestro stand y conozcan más sobre nuestro país. ¡Viva la amistad entre México y República Checa!”, concluyó.

PRIMERA EDICION

Momentos previos a la inauguración, la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero se siente sobrepasada, desacostumbrada a tratar con público cultural y prensa.

Aunque un poco más discreta que en otras ocasiones donde aparecen políticos en escena, el evento inaugural contó con su respectiva porra de acarreados, que tuvo prioridad para entrar y ocupar espacio, dificultando el acceso al público orgánico real y a los medios de comunicación.

“Están siendo parte de este momento histórico que quedará grabado en el futuro y en la vida de esta alcaldía y que sin duda será muy difícil de superar”, expresó el alcalde, Janecarlo Lozano Reynoso.

“La Gustavo A. Madero por primera vez en su historia recibe una feria internacional del libro, por primera vez en su historia, para que quede muy claro qué estamos viviendo hoy”, reiteró en su participación, durante el acto protocolario de inauguración.

Reconoció que “durante mucho tiempo el norte de la ciudad, aquí que siempre se dice la alcaldía más grande, históricamente estuvo negada la cultura, la cultura por acá no se había tomado en cuenta” y aseguró que eso “se acabó hoy”.

Además de dar la bienvenida a Elena Poniatowska y su hijo, Felipe Haro, de enviar saludos a los diputados aliados y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario público también aprovechó la ocasión para referirse a la Gustavo A. Madero como una Alcaldía católica.

“Guardiana de un pasado profundo, es la alcaldía más importante de este país y si no, ¿ustedes creen que la Virgen se equivocó al haber elegido la Gustavo A. Madero para estar aquí? Es la mejor alcaldía de todo el país y si no, quiero ver que le avisen a la Virgen que no”, declaró.

Puedes encontrar los stands y actividades de FILGAM en un horario de 12:00 a 18:00 horas. La sede es la explanada de la alcaldía GAM, ubicada en 5 de Febrero 162C, colonia Villa Gustavo A. Madero.

Para llegar en transporte público es recomendado tomar la Línea 7 del Metrobús y bajar en la estación Delegación Gustavo A Madero, a unos pasos del destino.