Radio Pimpis, el podcast producido por personas privadas de la libertad en el penal de Apodaca 2, llega al CCEMx

Radio. Su presentación en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), el próximo 9 de julio a ñas 18:00 horas.

En México, las personas privadas de la libertad (PPL) enfrentan múltiples barreras para acceder a espacios de expresión pública y participación cultural. Frente a este contexto surge Radio Pimpis, un podcast creado por una colectiva de PPL de la comunidad LGBTIQ+ del penal de Apodaca 2, en Nuevo León, que utiliza la radio como un espacio de creación, escucha y encuentro.

Su presentación en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), el próximo 9 de julio, forma parte del compromiso del recinto cultural con proyectos que promueven los derechos culturales, la cultura de paz y la inclusión de comunidades históricamente excluidas.

Radio Pimpis surge de la colaboración entre Tecciztli. Arte para la justicia, Faro en el Camino y Radio Nopal, organizaciones que acompañan procesos creativos con PPL. A través de la producción radiofónica, el proyecto convierte la palabra en una herramienta de reflexión, creación colectiva y construcción de vínculos con quienes escuchan desde fuera.

En cada episodio de Radio Pimpis, la colectiva comparte experiencias, reflexiones, intuiciones y sentimientos surgidos alrededor del encierro penitenciario. Su propuesta se aparta deliberadamente del relato carcelario convencional: más que relatar las circunstancias que los llevaron al sistema penitenciario, lxs Pimpis hablan desde su experiencia del castigo penitenciario, desde su herida y su carcajada.

La presentación del podcast forma parte del ciclo Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro, un programa artístico y cultural del CCEMx que reúne procesos de creación desarrollados en centros de reinserción social.

El ciclo está curado por Pablo Hoyos, doctor en Psicología Social e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y Jakob Flores, profesorx-investigadorx en Psicología Social, también de la UAM Iztapalapa.

La jornada también permitirá conocer Paloma negra, una videodanza desarrollada en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo como parte de los procesos creativos impulsados por Tecciztli. La pieza explora, a través del cuerpo y el movimiento, las experiencias, emociones y anhelos de mujeres privadas de la libertad, proponiendo una reflexión sobre el encierro, la memoria y la posibilidad de imaginar la libertad.

La presentación contará con la participación de Charlie Martínez, integrante de Radio Pimpis; Rogelio Salgado, de CEA Justicia Social; Consuelo Bañuelos, de Tecciztli. Arte para la justicia, y Jakob Flores, profesorx-investigadorx en Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. La conversación será moderada por Viridiana Valdés.

Para el director del Centro Cultural de España en México, José Carlos Balaguer Paredes, proyectos como Radio Pimpis y Paloma negra favorecen una cultura de paz, el reconocimiento de las diversidades y el acceso de todas las personas a la creación y la expresión artística, contribuyendo a que las prácticas culturales se conviertan en espacios de diálogo, inclusión y transformación social.

La cita es el próximo jueves 9 de julio, a las 18 horas, en el Centro Cultural de España en México, ubicado en República de Guatemala, núm. 18, Centro Histórico, CDMX. Para mayor información visita: https://ccemx.short.gy/c8jfvq