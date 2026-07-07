“Reflexión y perspectivas lingüísticas en el Diccionario escolar del español”, un ensayo de Pedro Martín Butragueño

AML. A lo largo de su lectura, el también investigador de El Colegio de México examina la concepción del lenguaje, las lenguas y la norma lingüística presentes en la obra lexicográfica.

Los diccionarios escolares no sólo ayudan a conocer el significado de las palabras, también pueden convertirse en herramientas para promover el respeto por la diversidad lingüística, fortalecer la convivencia y formar ciudadanos conscientes de los derechos de los hablantes. Esa es una de las principales conclusiones del ensayo “Reflexión y perspectivas lingüísticas en el Diccionario escolar del español”, del lingüista y académico Pedro Martín Butragueño, quien analiza la más reciente edición del Diccionario escolar del español, publicado por la AML y coordinada por él mismo.

A lo largo de su lectura, el también investigador de El Colegio de México examina la concepción del lenguaje, las lenguas y la norma lingüística presentes en la obra lexicográfica, con el propósito de valorar su contribución a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como de identificar nuevas líneas de desarrollo para futuras ediciones.

El estudio muestra que el Diccionario escolar del español incorpora una perspectiva contemporánea sobre la diversidad cultural y lingüística, actualiza buena parte de sus contenidos y ofrece definiciones y ejemplos que favorecen una visión incluyente del español y de las demás lenguas: “Un diccionario escolar debe contribuir al desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía lingüística. No se trata únicamente de enseñar el significado de las palabras, sino de formar hablantes capaces de comprender la diversidad, ejercer sus derechos y valorar todas las lenguas, afirma.

Entre los aspectos analizados por el académico de número de la AML destacan el tratamiento de conceptos como lengua, lenguaje, dialecto, norma y corrección, así como la presencia de numerosas lenguas originarias de México y de otras partes del mundo. Reconoce, además, el esfuerzo realizado por la Academia Mexicana de la Lengua para ofrecer una obra acorde con los desafíos educativos y culturales del siglo XXI.

Martín Butragueño sostiene que un diccionario escolar puede convertirse en una herramienta para desmontar falsas creencias acerca del lenguaje, promover el reconocimiento de los derechos lingüísticos y fortalecer una educación basada en el conocimiento científico de las lenguas y en el respeto a la diversidad cultural.

La lectura se proyectará el próximo jueves 9 de julio, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.