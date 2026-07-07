“Dalí: escenografía de un sueño” anida en el surrealismo que habita el Centro Histórico

Muestra. El fondo que creó Dalí para la película “Spellbound”, de Alfred Hitchcock. (Sensea Immersive)

Arrinconado junto al Templo Mayor, sobre la calle Lic. Primo de Verdad en el centro histórico de la CDMX, el Palacio de Autonomía de la UNAM ofrece una aproximación al surrealismo: en el recinto de ventanas arqueológicas se muestran 80 piezas de Salvador Dalí.

Frente a la fachada del recinto, en el recodo que lleva al Museo del Templo Mayor, un reloj derretido de casi cuatro metros de altura y cuatro toneladas de peso, anuncia e invita a conocer la muestra “Dalí: escenografía de un sueño”.

“La obra principal de esta exposición, que por primera vez se va a presentar aquí -en Latinoamérica y en México- se trata de un fondo que creó Dalí para una película de Alfred Hitchcock, en 1945, titulada Spellbound”, anuncia Filippo Pandolfini, director general de Sensea Immersive, compañía que trae esta propuesta en colaboración con Fundación UNAM.

Al anunciar la apertura de esta exposición, Filippo Pandolfini subraya que la pieza destaca por sintetizar los temas e intereses del surrealismo: psicoanálisis, sueños, miedos, paranoia, memoria.

“Es agobiante, cuando vean estos ojos, el tamaño de 10x5 metros de alto, es algo que realmente nos atrapa”, ahonda e informa que este fondo escenográfico sólo se ha exhibido en cinco países.

Además, más que una pieza de museo, el telón monumental de Spellbound representa un encuentro célebre entre el cine y las artes plásticas del siglo XX.

Pandolfini contextualiza que cuando hizo el encargo a Dalí, Hitchcock ya era un director conocido por “único, no convencional, que mataba sus estrellas principales a menos de 10 minutos de la película, para no darle la oportunidad de que le diera mucha publicidad”.

Cuando el director decidió abordar por primera vez el tema del psicoanálisis, como eje de una película, ya existían artistas que hacían surrealismo cinematográfico, como Luis Buñuel, pero Hitchcock rechazó las sugerencias de los estudios, con la mira puesta en Salvador Dalí.

“Desde el día 1 dijo: yo necesito tener a Salvador Dalí, el máximo representante del del movimiento surrealista, para crear este entorno. Le dio carta libre para crear el escenario que se le ocurriera”, relata Filippo Pandolfini.

“La escena principal de la película duraba originalmente 1 hora y media, solo la escena principal. Se lo hicieron cortar a 7 minutos”, continúa con la anécdota.

Le parece que la creación de esta pieza habla de una inspiración mutua, entre ambos artistas y considera que todavía da tela de conversación, más de 80 años después.

“Es un recorrido de introspección, un estudio de todos nosotros y esta obra principal es realmente la que digamos ata todo junto, la obra obviamente es original, es un orgullo tenerla, haber logrado convencer a los dueños de estas obras para que lo podamos presentar”, invita.

Muestra. Otras obras de Dalí en exhibición.

En total, la exposición se compone de ocho salas distintas, que contextualizan brevemente la relevancia de los temas que abordó Salvador Dalí, así como lo que él representó.

Además del gran lienzo creado para Hitchcock, la muestra reúne cuatro series de litografías dedicadas a Romeo y Julieta y Hamlet, esculturas como Homenaje a Newton, El ángel surrealista y Homenaje a la moda, así como la monumental La danza del tiempo, inspirada en el célebre reloj blando de La persistencia de la memoria. Concluye con una experiencia virtual individual.

“Es un recorrido que estamos casi estrenando aquí en México”, añade Filippo Pandolfini.

ESCENOGRAFÍA DE UNA MUESTRA

Por su parte, la directora del Palacio de la Autonomía, María Guadalupe Rangel Esparza, subraya que la colaboración con Sensea Immersive también fortalece la misión cultural de Fundación UNAM.

“El Palacio de la Autonomía pertenece a la Fundación UNAM, que tiene entre sus objetivos el encuentro con la cultura y el conocimiento. Todo lo recaudado se destina a programas de becas para estudiantes de bajos recursos de la Universidad. Para nosotros es una labor doblemente satisfactoria tener exposiciones como ésta y que, a la vez, todo eso se destina a programas de investigación y becas”, manifiesta.

La funcionaria añade que el inmueble, uno de los mejor conservados del antiguo Barrio Universitario, fue sometido a una cuidadosa revisión para recibir las obras originales, cuyo traslado implicó estrictas medidas de conservación y seguridad.

Respecto de las posibles dificultades para ingresar al recinto, que se encuentra en una zona complicada del centro histórico (ingreso por calle Moneda) donde frecuentemente hay cierres de acceso, la directora del Palacio de la Autonomía no hace aclaraciones de estrategias o fechas previstas, aunque asegura que “siempre estamos en diálogo constante con la autoridad del centro histórico”.

Al concluir su temporada de cuatro meses en la CDMX, el director general de Sensea Immersive considera que podrán llevarla a otras ciudades de la República, como Guadalajara o Monterrey.

MUESTRA

La exposición “Dalí: escenografía de un sueño” estará abierta todos los días de 10:00 a 18:00 horas, con ingresos programados cada 30 minutos. Los boletos se consiguen a través de www.daliuniverse.mx y tendrán un costo que va de $190.00 a $420.00 pesos, ofreciendo distintas modalidades de acceso.

El Palacio de la Autonomía se ubica en Lic. Primo de Verdad No. 2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Para más información sigue las redes sociales de @senseamexico.