John Irving pide juicio político contra el “fascista” de Donald Trump: “Netanyahu se aprovechó de su estupidez”

Guerra. El escritor estadunidense John Irving. (EFE)

El escritor estadunidense John Irving aseguró en la presentación de su nueva novela, ‘La reina Esther’ (Tuquets), que se haga un ‘impeachment’ o juicio político para la destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha acusado de “fascista" y de haber caído en la guerra de Benjamín Netanyahu en Oriente Próximo.

“La guerra que vemos en Oriente Próximo ahora es la guerra de Netanyahu. Es esa guerra que ese fascista de Trump, ese torpe que no para de meter la pata, ha utilizado en su beneficio. No me malinterpretéis, no estoy con lágrimas de cocodrilo respecto al régimen iraní o Hezbollah. Pero Netanyahu se ha aprovechado de la estupidez de Trump y de su tendencia autoritaria“, ha asegurado Irving en un encuentro telématico este jueves.

El autor, que abandonó su país natal con la primera Administración de Trump -aunque ha aclarado que no se fue a Canadá por una razón política, sino por amor- ha asegurado que no planea volver.

“Me cuesta entender que el fascismo está también volviendo a Europa. Viktor Orbán y Trump son amigos y no me sorprende en absoluto. Pero realmente es muy desafortunado como Führer Trump, como yo le llamo, haya abandonado ya y haya abusado de sus prerrogativas y de los aliados en mi amado país de origen. Ya no reconozco a Estados Unidos, ya no es un país democrático, es un país autoritario en manos de Trump”, ha apuntado.

Irving también ha criticado duramente a los ciudadanos estadounidenses que no están “suficientemente formados” para reconocer el “fascismo y el nazismo” de la actual Administración y ha pedido a los “cobardes” republicanos que

“Sigo esperando que los legisladores que fueron escogidos para hacer su trabajo lo hagan, pero claramente les falta el valor y la moralidad para hacer aquello para lo que fueron electos. Estamos en manos de un dictador y debería haber un ‘impeachment’ claramente“, ha asegurado.

UNA NOVELA PARA CREAR “EMPATÍA” SOBRE LOS PRIMEROS SIONISTAS

El escritor regresa en ‘La reina Esther’ al universo de ‘Las normas de la casa de la sidra’ y al orfanato de St. Cloud’s, para intentar crear “empatía” sobre una de las primeras sionistas fundadoras de Israel.

“Estaba haciendo lo que esperaba que fuera una línea temporal empática de una judía nacida en Europa, uno de los primeras sionistas que formó parte de la historia de Israel. Y que desde la infancia tiene una vida conformada, definida, por el antisemitismo. Por tanto, le doy esa línea, ese arco temporal, que espero cree esa empatía“, ha indicado.

Precisamente, el director editorial de Tusquets, Juan Cerezo, ha explicado que el autor traza una visión “muy particular” de la historia reciente, no solo de Estados Unidos, sino también de la fundación del Estado de Israel.

Sobre si se trata de un libro pro-israelí, Irving ha asegurado que la novela “se explica en sí misma” porque es “empática” y ha invitado al lector a pensar en cómo serían sus vidas si se hubieran construido por el “antisemitismo” desde los 3 años.

De hecho, para concretar los detalles de la historia, el autor estadounidense viajó a Israel en 2024 para que sus lectores israelíes confirmaran que lo que escribió en ‘La reina Esther’ era "tristemente realidad“. Irving ha explicado que, sin embargo, no se entrevistó con ningún lector palestino