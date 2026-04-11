TierraFest, el arte y laa ciencias como la ruta de esperanza ante el cambio climático

TierraFest El el TierraFest concluirá el Día de la Tierra (22 de abril), con la Noche de Transición.

Con una Caminata Climática, “con olor a río y bosque”, este 10 abril dio inicio la 6ta edición de TierraFest. Todavía puedes participar en el Concervezatorio del 16 de abril y el 22 de abril en el “Día de la Tierra”, con una noche de Transición en juego.

“Creemos que si formamos una comunidad y hacemos acciones concretas como individuos, sí se pueden realizar cambios”, comenta la bióloga enfocada en Ciencias Ambientales y Paleontología, Carla Sofía Chavez Sánchez, coordinadora de ediciones consecutivas del TierraFest.

En entrevista, explica que este encuentro surgió a partir del proyecto de divulgación Planeteando, iniciado por un par de científicos durante la pandemia, a través del cual se formó una comunidad sólida de personas que comparten una preocupación por el medio ambiente y la crisis climática.

Carla Sofía Chavez Sánchez, lleva 5 años colaborando en Planeteando, es asesora de contenido científico para redes y gestión de festivales y talleres. Sus herramientas para la divulgación son la ilustración y el arte drag, y explica que la intención principal de este esfuerzo es no perpetrar un mensaje alarmista o fatalista.

“No es que se está acabando el mundo y es como si no pudiéramos hacer nada. Al contrario, sí se pueden realizar cambios y tenemos diferentes casos de éxito de ejemplo, la finalidad de TierraFest es dar esperanza: somos muchas personas reunidas en un mismo espacio, preocupadas por el cambio climático y por la Tierra”

A lo largo de ediciones anteriores, la coordinadora ha observado que muchas personas asisten con sus hijos pequeños y le parece que la transmisión de esta lucha de generación en generación es muy importante.

“Nos damos cuenta de que no es algo que ya tenemos perdido, sino que podemos hacer mucho por la Tierra y no necesariamente de transición energética, cambiar a paneles solares, es mucho más que eso”

ENCUENTRO LÚDICO Y ESPERANZADOR

El encuentro comenzó con una caminata en los Dinamos, con opción de 10 talleres para aprender sobre murciélagos, aves, hongos, cambio climático, suelo, el río Magdalena, y muchos otros temas en un espacio para el aprendizaje, así como actividades de ilustración, fotografía y cocina en el bosque.

La actividad se organizó en acompañamiento de la Comunidad Agraria La Magdalena Contreras y científicxs de la UNAM (Terramóvil, Fungario, Instituto de Geología, Programa de Investigación en Cambio Climático); La Red Comunidad, Ciencia y Educación, Poketiempo Mx y el Centro Mexicano de Derecho ambiental.

Próximamente, el jueves 16 de abril la invitación es al Jardín Juárez (Av. Chapultepec 61) para hablar de historias socioambientales con una chelita en mano en el Concervezatorio, donde escritores, periodistas y defensores del territorio charlarán sobre el cambio climático y cómo se ve afectada la vida de diferentes comunidades.

A la par, se hablará de dos libros presentados por la Fundación Heinrich Böll y por The Climate Reality Project y el mismo jueves 16 de abril, a fin de explorar intersecciones entre la lucha climática y la diversidad, se realizará por segunda ocasión el evento “Antinatura: ciencia y disidencias”, una gran fiesta en la que se podrá ver la unión de la ciencia y el arte

escénico con un show de Drag queens por la Tierra, en donde se destacarán los fuertes vínculos existentes entre la ciencia y la comunidad LGBTIQ+.

Luego, el TierraFest concluirá oficialmente el Día de la Tierra (22 de abril), con la Noche de Transición en juego en ORCS Stories, que apuesta por el aprendizaje a través de métodos lúdicos.

Sin embargo, el 5 y el 6 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se hará el Festival de Cine Ambiental “TierraFilme” en las salas de cine del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria, donde están invitados los realizadores.

“Tenemos dos bloques, uno que ya es una selección de cortometrajes y otro que es de competencia, para eso tenemos abierta la convocatoria. Premiamos el mejor cortometraje y exhibimos la selección el 6 de junio”, detalla Carla Sofía Chavez Sánchez.

La convocatoria estará abierta hasta el 29 de abril y podrán participar cineastas de cualquier nivel de experiencia en las categorías amateur y profesional.

Si te interesa asistir a las actividades, ten en cuenta que son gratuitas, con aforo limitado por lo que debes registrarte previamente en la página https://planeteando.org/tierrafest/

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