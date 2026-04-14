Alistan la Fiesta del Libro y la Rosa; “no hay otro evento literario como éste”

Libros y rosas La inauguración de la XVIII Fiesta Fiesta del Libro y la Rosa será el jueves 23 de abril, a las 10:30 am, en el Foro Libertad.

La Fiesta del Libro y la Rosa cumple este año su “mayoría de edad”: la edición n°18 se realizará del 23 al 26 de abril, tanto en el Centro Cultural Universitario como en nuevas sedes externas, y ofrecerá un programa expandido respecto a ocasiones anteriores, con más de 500 actividades en torno al tema de “Cultura de Paz”.

“Es el mismo presupuesto del año pasado -aproximadamente 4 millones-, pero con un día más de actividades. Tenemos que vender muchos libros”, expresó Rosa Beltran, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.

Durante la conferencia de prensa para anunciar el programa y detalles de la XVIII Fiesta Fiesta del Libro y la Rosa, la escritora y coordinadora de Difusión Cultural UNAM destacó que este año el lema es “Nombrar para existir”, que incrementan en un 13% el número de stands y opinó que, a la fecha, en la CDMX no hay otro evento literario como éste, “que dialoga con todas las artes”.

“Crecen estas sedes con actividades paralelas y tanto que ahora en la sede de UNAM en España tendremos ecos”, agregó.

En cuanto a la urgencia de fomentar una cultura de paz dentro de espacios educativos, Rosa Beltrán concedió que los casos recientes de violencia de alumnos contra maestros y compañeros fue detonante para las reflexiones de esta edición.

“El tema de lo que ocurrió en el CCH nos hizo rápidamente organizar varios grupos y establecer también mecanismos junto con otras facultades, no fue nada más algo que hiciera Cultura, porque Psicología tiene mucho que ver y Medicina, etc., para coadyuvar y atender a todos estos jóvenes, incels y no incels”, manifestó.

Observó que más allá de esta etiqueta popularizada -incel- hay una situación de jóvenes-después-de-la-pandemia, quienes sufrieron una clara precarización educativa y deterioro de redes sociales reales, así como sus posibilidades de participación en sociedad.

“Eso se tiene que atender desde distintos frentes. Esto es un eco de todas esas actividades que se realizan en torno a la atención que se les da a jóvenes”, continuó y destacó la responsabilidad institucional.

“No es algo que nada más deba o pudiera atenderse a través de Cultura. Es algo enorme y le corresponde a la Universidad poner atención en sus jóvenes y buscar las maneras de proporcionar acompañamiento y, en las facultades, construir también lugares que sean garantes de paz”, destacó.

Aunque Rosa Beltrán concedió que no esta tarea no es fácil por el tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que los objetivos no se alcanzarán mediante medidas punitivas, “de ninguna manera”.

“Siempre será a través de la educación y de la reflexión crítica, porque esa es la misión de la Universidad”, indicó.

PROGRAMA.

Con el conversatorio “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, a cargo de Dolores Reyes, Brenda Navarro, Rosa Beltrán y Julia Santibáñez, la inauguración de la XVIII Fiesta Fiesta del Libro y la Rosa será el jueves 23 de abril, a las 10:30 am, en el Foro Libertad.

Dolores Reyes, Brenda Navarro, Verónica Murguía, Alma Delia Murillo, María Negroni, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Roger Bartra, Martín Solares, Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez son algunas de las personalidades invitadas que destacan en el programa de este año.

“Sí, hay una mayoría de mujeres, no por una cuota, ni por una decisión premeditada, sino porque estamos respondiendo a los intereses de los lectores y las lectoras, que descubrieron que también les interesa lo que escriben las mujeres”, apuntó Julia Santibáñez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, UNAM.

Señaló que la oferta del programa responde también a una cuestión de mercado, ya que “las lectoras están teniendo un éxito descomunal” y que en la actualidad la voz de las mujeres goza de visibilidad y vitalidad.

“Es una cuestión de mercado en cuanto a que las editoriales han visto una rentabilidad, han visto que les conviene publicar autoras y por todos lados las voces de las mujeres están resultando necesarias. No quiere decir que dejamos para los hombres ni que estamos peleadas o que los odiamos, no. Hay muchos autores importantes”, añadió.

Entre las actividades destacan un homenaje al historiador, nahuatlato y Premio Crónica, Miguel León Portilla; la presentación del libro “Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol”, editado por la UNAM; y el lanzamiento del primer tomo de una revista impresa concebida por Gabriel García Márquez y finalmente creada por su hijo con algunos colaboradores.

“Se va a presentar el primer número de Ideal, con Gonzalo García Barcha, el hijo de García Márquez; con Felipe Restrepo, el editor y con mi querido Jorge Comensal, director de la Revista de la UNAM para que dialoguen y hablen de la relevancia de un proyecto como éste, de una revista impresa y fundamentalmente sobre literatura y arte, que no tiene además publicidades”, adelantó Julia Santibáñez

Asimismo, a lo largo de la XVIII Fiesta Fiesta del Libro y la Rosa se podrá visitar una exposición de fotografías de Pedro Valtierra y a la oferta musical, con conciertos a cargo de Sonex, Sonido Gallo Negro y la Orquesta de Tango de la Facultad de Música.

Como parte de las actividades académicas destacan el Sexto Laboratorio de Publicaciones y Formación Editorial de la UNAM, así como el Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ).

SEDES NUEVAS.

Participarán nuevas sedes como el Museo Universitario del Chopo, donde el sábado 25 se realizará una Muestra de editoriales independientes y fanzines, además de presentaciones editoriales, talleres y un concierto de La Dame Blanche dentro del ciclo Cancioneras indóciles.

En el Colegio de San Ildefonso habrá conciertos, talleres y visitas guiadas; mientras que en la Casa Universitaria del Libro (CASUL) se llevarán a cabo presentaciones de libros, como

Fruto, de Daniela Rea.

Más allá de la CDMX, la Feria tendrá actividades en el Centro Regional de Actividades Multidisciplinarias Cuernavaca (CRIM UNAM) y en la UNAM en España desarrollará “Con Acento 2026”, el V Encuentro de escritores hispanoamericanos.

Para más información ingresa en la página https://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx/