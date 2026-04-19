El mundo como unidad estética

Artgenetic Vista expo y Maria Bartuszova en el Museum der Moderne Salzburg, 2023. James Metcalf, My Scan, 1964. Guillermo, Signos Vitales 17, Natura Morta, 12, 19 y 25; y arriba de esta, CÚ, 2017. Abajo, Alina Szapocznikow, Kuzlowa-Maternidad, 1969. Gerda Gruber, Confrontación, 1976 y vista Entre Verde y Agua, 2025-26, expo Gruber MARCO, Monterrey. (Fotos: Eduardo Egea, MdMS, G.Gruber, MARCO e Internet)

Rosario Guillermo (Mérida 1950) es una escultora especializada en cerámica y docente en la FAD, UNAM, quien en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, expuso, Terrario (07Feb-07Mar,2026), con dos piezas sueltas y una selección de casi 30 cerámicas de las series, Natura Morta (2015-16) y Signos Vitales (2017).

Rosario recibió de joven el influjo de la escultura maya prehispánica en Mérida; raíz que conecta el carácter térreo en la obra de esta artista y la capacidad del planeta tierra para regenerarse que Yunuen Díaz describió en el texto de sala, reconociendo en Guillermo su “Estética del pliege, del rizoma, de la repetición”. Estos procesos estéticos conectan su obra no sólo con lo orgánico, sino con lo animal, lo corporal humano y lo afectivo; además de la fusión entre lo orgánico y lo arquitectónico clásico y barroco, como en la exposición, Tierra Ardiente, 2012, en el Antiguo Palacio del Arzobispado, SHCP. Durante el conversatorio de clausura con Eréndira Esquivel y Rafael Pérez y Pérez, Guillermo mencionó el inicio de la cerámica artística contemporánea en México con la exposición de Gerda Gruber, Escultura en Porcelana. Gerda Spurey, 1976, en el Museo de Arte Moderno, MAM; y es justo con este momento histórico de profunda influencia en Guillermo, que es necesario ir con y más allá de la cerámica para considerar a Rosario una plena artista contemporánea.

El gran impulso creativo de Rosario Guillermo es la integración o fusión de todas las cosas del mundo: lo orgánico con lo cultural atemporal, el cuerpo humano y partes animales, lo arqueológico y lo vivo, la evocación de fósiles, huesos, genitales, hongos, plantas y vegetales, lo micro orgánico y lo térreo etc., lo cual es unificado por Guillermo a través de formas sugerentes y ambiguas; proceso más logrado en Rosario que en Gruber y con el cual se articula globalmente con la herencia de artistas como Alina Szapocznikow y Maria Bartuszova, así como en México con James Metcalf.

No obstante, Rosario ha sido marginada de museos y galerías de arte contemporáneo; urge una retrospectiva de Rosario Guillermo y tantos artistas de su generación ninguneados por museos e instituciones mexicanas.

Artgenetic Eduardo Egea.

IG: @egea.eduardo