Presenta la SHCP tercera temporada de la serie “Una Trayectoria, Una Colección”

Serie. La artista mexicana Betsabeé Romero. (MaxZuniga/SHCP)

La serie “Una Trayectoria, Una Colección” llega a su tercera temporada: serán 13 capítulos, cada uno dedicado a una entrevista exclusiva con grandes personalidades del arte contemporáneo en México, que Canal Catorce transmitirá todos los sábados a las 6pm, a partir del 25 de abril.

“La Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, entre otras cosas, tenemos la obligación de difundir la obra plástica con la cual los artistas pagan sus impuestos en especie”, señaló Adriana Castillo Román, titular de la DGCPNPC que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el anuncio realizado previo al lanzamiento de la 3ra temporada de la serie, Adriana Castillo Román recordó que desde la primera temporada realizada con Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) pudo observar que “esta colaboración era muy buena” ya que permite “llegar a un mayor número de espectadores de la obra”.

La selección de autores para cada temporada, desde los inicios de la serie, toma en consideración la edad, de modo que se prioriza a los creadores mayores, y en el género, pues de los 1,600 artistas que participan en el Programa de Pago en Especie (pintura, escultura, fotografía, arte objeto, cerámica, instalación y muralismo), tan solo 400 son mujeres.

“Ni la tercera parte del total de creadores, entonces para lograr equidad tenemos que irnos a mujeres más jóvenes y a quienes tienen mayor edad, en el caso de los hombres, así es cómo los elegimos”, explicó.

Por su parte, la directora de Canal Catorce Sandra Ortega Tamés expresó que esta producción es una “suerte de ampliación de los derechos culturales al ponerlo al alcance de cientos de miles de personas”, ya que en temporadas anteriores, con algunos capítulos llegaron a tener audiencias de hasta 200, 000 o 300, 000 personas.

“En ese sentido, desde la producción se buscó hacer un trabajo visual muy cuidadoso, de manera que el rescate de la obra fuese fiel y hacer un homenaje a la belleza desde la fotografía, desde la producción de los programas”, consideró.

“Ahí también el trabajo iconográfico es valiosísimo porque permite ver con muy buena calidad las obras”.

Asimismo, Sandra Ortega Tamés planteó que los medios públicos son responsables de difundir el trabajo de los creadores nacionales y hacer que el derecho de acceso a la cultura “se extienda, se expanda”.

“Van a poder ver la exploración de los lugares de trabajo de los artistas, los artistas en su contexto, en sus talleres, explicando ellos mismos piezas que tienen y verlos trabajar. Creemos que eso es un privilegio muy grande, asomarse al estudio del artista y cómo es que se desarrollan ahí las cosas”, agregó.

NUEVA TEMPORADA

La tercera temporada de la serie estrenará este sábado con un episodio dedicado a la artista mexicana Betsabeé Romero. Los siguientes capítulos estarán dedicados a la trayectoria y difusión de la obra de Gabriel Macotela, Martha Hellion, Héctor de Anda, Trini, Gustavo Pérez, Rosario Guillermo, Lourdes Almeida, Nahúm B. Zenil, Flor Minor, Manel Pujol, Maribel Portela y Ariosto Otero.

“A la mayoría los entrevistamos en la Ciudad de México, acudimos tanto el equipo de Canal 14 como el equipo de Hacienda es Patrimonio Cultural a los estudios de estos 13 artistas. Con excepción, hicimos algunas locaciones, fuimos a Mérida, Yucatán, a grabar algunas piezas de Rosario Guillermo”, relató la titular de la DGCPNPC.

De las casi 18, 000 piezas que hay en los acervos artísticos de la Secretaría de Hacienda, se mostrarán 271 obras, de las cuales 229 están incorporadas mediante el Programa Pago en Especie y 42 integradas al Acervo Patrimonial de la SHCP.

“La investigación nos llevó a tocar varias puertas y nada más y tuvimos que pedir imágenes y colaboración a 40 instituciones y museos y a nueve coleccionistas privados”, detalló Adriana Castillo Román.

Con esta serie se invita a conocer las trayectorias de artistas con 30, 40 y hasta 50 años de labor, para apreciar tanto la madurez de sus lenguajes plásticos como la solidez del Programa Pago en Especie.

“No es lo mismo ver las piezas en un museo, que verlos en la pantalla de televisión”, concedió, “pero al final también acercamos al público mediante las pantallas de televisión”, aseguró.

UNA COLECCIÓN

Además de la promoción de los y los artistas de la Colección del Programa de Pago en Especie, uno de los compromisos de la SHCP es el mantenimiento de las obras. Para ello, cuenta con un equipo de restauradores que trabaja in situ, en los depósitos de arte, donde constantemente dictaminan las piezas y las atienden en caso de ser necesario.

Por otro lado, la directora general de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural informó que los dos grandes depósitos que posee Secretaría de Hacienda se encuentran en Legaria y Eulalia Guzmán.

“La obra bidimensional está en Legaria y las esculturas están en el depósito de Eulalia Guzmán”, informó y detalló que no hay ninguna conversación con la Secretaría de Cultura para formar parte o para llevar sus acervos a estas bodegas.

“El lunes pasado empezamos a ir por la recaudación del año más reciente, que son aproximadamente 400 piezas. Estas piezas van a llevarse a estas bodegas y todavía tenemos algún espacio más para seguir resguardando ahí”.

UN POCO MÁS

En emisiones anteriores, “Una Trayectoria, Una Colección” rindió homenaje a Carla Rippey, Federico Silva, Pedro Friedeberg, Vicente Rojo, Beatriz Zamora, Magali Lara, Rafael Cauduro, entre otros. Dichos episodios están disponibles en el canal de YouTube Hacienda es Patrimonio Cultural.

Para más información consulta las redes sociales de HaciendaEsPatrimonioCultural; @HaciendaCultura; @haciendacultura