La facturación del libro digital en español alcanzó los 130 millones de euros en 2025

Libro digital. Presentan el Informe Anual del Libro Digital 2025 publicado por De Marque.

El libro electrónico en lengua española incrementó su facturación hasta los 130 millones de euros en 2025, según recoge el Informe Anual del Libro Digital 2025 publicado por De Marque, antes conocida como Libranda y principal distribuidora de libros digitales en español.

Esta cifra supone un crecimiento del 4,5 % en España y un 1,2 % a nivel mundial. España se consolida así como el gran motor del sector del libro digital en lengua española, con 74 millones de euros facturados y una cuota de mercado del 57 %, seguida de México con un 20 % y Estados Unidos, con un 10 %.

La venta unitaria a través de librerías y plataformas sigue siendo el modelo dominante de adquisición de libros electrónicos, con un 87,6% de cuota de mercado, mientras que las plataformas de suscripción crecieron un 2% este año y se mantienen en una cuota del 5,6%.

Aun con estos incrementos, la cuota del libro digital en España continúa siendo, de manera general, de en torno al 6 % del mercado editorial, pero el informe revela que, cuando se producen lanzamientos de novedades, el formato digital puede llegar a acaparar entre el 15 % y el 25 % de las ventas, e incluso un 40 % en lanzamientos puntuales.

De todas formas, el fondo editorial tiene más peso que las novedades. Un 66 % de los títulos obtenidos este 2025 fueron publicados antes de 2025, mientras que el 34 % corresponden a novedades del mercado.En cuanto a la popularidad de los géneros, el 71 % de los libros electrónicos vendidos son de ficción, entre los que destacan los títulos de novela contemporánea, policíaca, romántica e histórica.

La no ficción representa el 19 % de las ventas, con especial peso de la autoayuda, el desarrollo personal, los libros de sociedad y cultura, y las biografías. La literatura infantil y juvenil completa el cuadro con un 10 %.