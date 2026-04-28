Jazzbook 2026, Literatura y Jazz fusionados en Ciclo de Excelencia Cultural

Iniciativa reúne al Fondo de Cultura Económica, Radio Educación y Capital 21, para transformar las librerías y garantizar el derecho ciudadano a la belleza y la cultura. —

JazzBook Festival 2026 La Ciudad de México se llena de Jazz y Blues durante Mayo, a través de un esfuerzo interinstitucional que también celebra 30 años de El Convite. (FCE)

Para fortalecer el vínculo entre la música y la literatura mediante la participación de escritores y la oferta de libros especializados, fue anunciada la nueva temporada de Jazzbook, un festival gratuito que se llevará a cabo los miércoles de mayo en diversas sedes icónicas de la Ciudad de México.

El Convite, Tres Décadas de Gastronomía y Cultura

En conferencia de prensa, Edgardo Aguilar, organizador de la que es una de las festividades culturales más esperadas del año, dijo que el evento celebra también el 30 aniversario de la fonda El Convite y resaltó la colaboración estratégica entre el Fondo de Cultura Económica, Radio Educación y Capital 21.

Añadió que El Convite es reconocido por su singular labor gastronómica y cultural, celebra tres décadas como un pilar fundamental para la difusión del jazz en la capital.

“Con más de cinco mil conciertos realizados, este recinto ha consolidado una trayectoria que trasciende el ámbito del entretenimiento convencional”, señaló.

A pregunta expresa, Aguilar explicó a Crónica que el proyecto busca que la experiencia de la literatura y la música sea permanente para los estudiantes de Educación Media Superior a través de selección de libros.

“Tradicionalmente se realiza una curaduría de libros relacionados con la música que se ofrecen a precios adecuados durante los eventos para que los asistentes puedan llevarse esa experiencia a casa”, explicó.

Aguilar resaltó como complemento a esto la serie documental “¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz?“, la cual cuenta con 11 capítulos disponibles en las redes sociales de El Convite.

Dijo que este material, realizado en conjunto con Capital 21, permite que el público se “empape más del tema desde sus hogares”.

Eduardo Limón, del Fondo de Cultura Económica (FCE), complementó la respuesta a Crónica y explicó que la institución pone a disposición una curaduría específica de su catálogo editorial dedicada a la música y al jazz para motivar el vínculo entre la lectura y la escucha musical.

Ruta Sonora por la Capital

Edgardo Aguilar dijo que JazzBook es una serie de conciertos y una experiencia integral; el proyecto cuenta con más de 40 coproducciones discográficas y una serie documental que explora las entrañas del género musical.

En la conferencia de prensa participaron también Adriana Solórzano, de Radio Educación; representantes de Capital 21 y los artistas José Ramírez, Bluesista, y Abril Sánchez, quien tendrá la tercer fecha en el Festival.

Edgardo Aguilar informó que el festival iniciará el miércoles 6 de mayo en la emblemática Librería Rosario Castellanos, en la colonia Condesa de la CDMX, a las siete de la noche; en la fecha inaugural, el público podrá disfrutar del talento de Ramírez.

José Ramírez JazzBook Festival 2026 El cantante de Blues, José Ramírez, de origen costarricense, agradeció a El Convite por crear un espacio dedicado al género precursor del Jazz. (Gerardo González Acosta)

Sobre su participación con un proyecto de Jazz-Blues, José Ramírez, músico de origen costarricense, expresó su gratitud hacia El Convite por brindar un espacio al blues dentro de una programación de jazz.

Para el artista esta presentación representa el cierre de su gira por México antes de partir hacia el continente europeo, informó.

Aguilar reveló que la segunda fecha tendrá lugar el miércoles 13 de mayo en el Centro Cultural Elena Garro, donde será presentado el legendario Maestro Contrabajista Agustín Bernal, “quien estará acompañado por los músicos Faisán Salum y Gustavo Nandayapa en una velada que promete ser histórica”.

Explicó que “Agustín Bernal es considerado una eminencia en la escena nacional, no solo por su ejecución, sino por su labor docente en la escuela La Pájara Cuarteto; su participación en JazzBook refuerza el compromiso del festival con los grandes referentes de la música en México”.

Añadió que la tercera fecha, programada el 20 de mayo, será implementada en la Biblioteca Vasconcelos, recinto que este año celebra su vigésimo aniversario; el concierto dará inicio a las seis y media de la tarde con la intérprete Abril Sánchez.

Aguilar dijo que “Abril Sánchez es una digna representante de Mérida que presentará una innovadora propuesta de fusión que rescata ritmos tradicionales yucatecos como el bambuco y la jarana”.

La cantante dijo que su proyecto busca dar visibilidad a géneros heredados que han evolucionado en el contexto de la música actual; su presentación es fruto de una beca otorgada por el Fonca y será plataforma para introducir su nuevo material discográfico que incluye sonidos regionales en el jazz.

Aguilar señaló que el gran cierre de JazzBook será el miércoles 27 de mayo en el Palacio Postal, a las seis de la tarde; el escenario recibirá al proyecto Pelirroja, liderado por el multiinstrumentista Adrián Terrazasjunto a Rodrigo García Gómez.

“Pelirroja es una evolución artística que fusiona texturas de rock progresivo y metal con instrumentos de madera y procesos electrónicos”, dijo.

Adrián Terrazas, flautista y saxofonista, describió el proyecto como una exploración sonora que desafía las convenciones tradicionales del género jazzístico.

Librerías como Centros de Comunicación Barrial

JazzBook Festival 2026 Edgardo Aguilar, organizador del JazzBook 2026 y fundador de El Convite, respondió a Crónica sobre el vínculo del festival con la Educacion Media Superior. (Gerardo González Acosta)

La vinculación con la literatura es un eje transversal en esta edición, ya que cada concierto será introducido por un periodista o escritor; Mariana Pérez, Germán Palomar, Alín Derbez y Marcela Tampos aportarán un contexto singular a cada una de las sesiones, explicó Aguilar.

Eduardo Limón, del FCE, dijo que la política institucional busca transformar las librerías en nodos de comunicación barrial; “JazzBook encaja perfectamente en esta visión al ofrecer eventos gratuitos de alta calidad para toda la ciudadanía capitalina”.

Radio Educación difundirá los conciertos del festival cultural de manera diferida durante el mes de junio.

Las frecuencias de Ciudad de México, Mérida y Hermosillo permitirán que el festival sea conocido y disfrutado en distintas regiones del territorio nacional.

Por su parte, el sistema de medios públicos de la ciudad, a través de Capital 21, llevará las presentaciones a la pantalla chica; las transmisiones iniciarán el viernes 21 de mayo, para las audiencias que no puedan asistir a las sedes.

Jazzbook 2026, Literatura y Jazz fusionados en Ciclo de Excelencia Cultural