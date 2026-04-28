John Banville: “Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería”

Novela. El escritor irlandés y Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014, John Banville. (EFE)

Con el estilo de John Banville y el misterio de Benjamin Black -su apodo para el género policíaco-, el escritor irlandés y Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014 regresa con ‘Nocturno de Venecia’ (Alfaguara), una novela fantasmagórica y erótica inspirada en Henry James y ambientada a finales del siglo XIX.

“La literatura, el arte, sirven para transmitir una sensación de lo que significa estar vivo; cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería. El arte debe ser completamente autónomo”, dice el escritor, de visita en Madrid, en una entrevista con EFE.

La trama de ‘Nocturno en Venecia’ gira en torno a un escritor inglés “de medio pelo”, pese a sus ínfulas, y la hija de un magnate estadounidense del petróleo, que viajan a la ciudad de los canales recién casados, después de que ella sea desheredada a causa de un misterioso enfrentamiento con su padre.

“Es un libro extraño, todos los personajes son horribles, no hay buena gente en esta novela, me pregunto si eso dice algo sobre mí, quizá esté asomando por fin mi verdadera voz; en todo caso, los seres humanos no somos particularmente agradables, fingimos serlo”, asegura.

Banville (Wexford, Irlanda, 1945) viaja con asiduidad a Venecia desde hace décadas para participar en un jurado literario. Un atardecer de invierno iba caminando con su esposa -fallecida en 2021- por una callejuela cuando se les cruzó una rata gigante.

“Eso es Venecia, una ciudad preciosa pero también siniestra, nunca me siento del todo a gusto allí, tengo la sensación de que alguien me espía constantemente”, señala antes de relatar una larga anécdota llena de extrañas casualidades que le llevaron a imaginar un encuentro con el espíritu del filósofo renacentista Giordano Bruno, quemado en la hoguera por la Inquisición en el año 1600.

Nada más peligroso que un artista frustrado

En relación con su protagonista y narrador, Banville cree que no hay nada más peligroso que un artista frustrado. “Tengo un amigo judío que dice que si Hitler hubiera conseguido entrar en la academia de arte nos habríamos evitado la Segunda Guerra Mundial. Pero no es el único, Mao era un poeta, Pol Pot era un poeta”.

“El ego artístico es enorme y cuando se frustra tiene que encontrar una salida”, señala Banville y reflexiona sobre el hecho de que casi siempre se trata de hombres artistas: “Los grandes monstruos del siglo XX fueron todos hombres”.

Sin querer entrar en terreno freudiano, el autor de ‘El mar’, novela con la que ganó el Premio Booker en 2005, dice no creer en las teorías del padre del psicoanálisis, pero sostiene que los hombres “nunca superan la separación de sus madres” y que eso “les vuelve horribles”.

Afirma que siempre le han fascinado las mujeres y que le gustaría ponerse en la piel de una por un día, saber lo que se siente. Los hombres, en cambio, y su “desesperada” necesidad de reconocimiento, le aburren: “Una cena rodeado de hombres es mi idea del infierno”.

Preguntado por el nuevo atentado contra Donald Trump el pasado fin de semana en Washington, Banville se pregunta a su vez si pudo ser algo orquestado desde el propio entorno del presidente. “Es estúpido intentar matar a Trump, le convertirían en un héroe, en una leyenda”.

Banville también avanza que próximamente publicará otra novela policíaca y que sigue escribiendo su autobiografía, de la que dice que “probablemente nunca la acabe”.

“Me gustaría poder escribir un libro en diez días, pero me he vuelto viejo y perezoso. Antes escribía ocho o diez horas al día; ahora, si le dedico dos horas, me doy por satisfecho”, sostiene.