El Museo del Pérgamo de Berlín reabrirá parcialmente al público el 4 de junio de 2027

Museo. Una de las salas del Museo del Pérgamo de Berlín. (Shutterstock)

El Museo del Pérgamo de Berlín anunció este lunes que reabrirá parcialmente sus puertas al público el 4 de junio de 2027, tras unas labores de saneamiento exhaustivas que comenzaron en 2023.

Aunque la reapertura completa no se producirá hasta 2037, a partir del año próximo los visitantes podrán volver a admirar algunas de las joyas de la institución, como el altar de Pérgamo o la Fachada de Muschatta, según un comunicado.“¡La espera ya tiene fin!“, declaró Marion Ackermann, presidenta de la Fundación de Patrimonio Cultural Prusiano (SPK), que gestiona el Museo.

“Todos nosotros aguardamos con impaciencia la reapertura y estamos ilusionados por saludar el 4 de junio de 2027 a los primeros visitantes y por redescubrir con ellos un lugar que ha marcado a generaciones enteras.

¡Será sensacional!“, agregó.Las visitas grupales se podrán reservar ya a partir del 1 de julio de este año, indicó la nota.Hasta la reapertura parcial se seguirán preparando los espacios de la Colección de Antigüedades Clásicas, del Museo de Arte Islámico y del Museo de Oriente Próximo, que incluye la famosa reconstrucción de la Puerta de Ishtar.

El año próximo, el Museo de Arte Islámico presentará “su exhibición permanente concebida de forma completamente nueva”, mientras que del Museo de Oriente Próximo se podrán admirar obras clave.La apertura total del museo no llegará hasta 2037, tras unas obras con un coste de unos 1.200 millones de euros a cargo del Gobierno Federal alemán como único patrocinador.

Las instalaciones cerraron sus puertas al público el 23 de octubre de 2023 -aunque las obras llevan en marcha más de dos décadas- para la primera gran renovación del edificio tras la Segunda Guerra Mundial, así como su adaptación a un entorno museístico contemporáneo y de alto tráfico como es la Isla de los Museos de Berlín.