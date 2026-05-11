México alista Homenaje Nacional por el centenario de Teodoro González de León

Las rutas permitirán revisitar los edificios más representativos del arquitecto y reflexionar sobre la relación entre la obra, el espacio público y la vida urbana —

Teodoro González de León Homenaje Los arquitectos Felipe Leal y Jorge Gamboa de Buen encabezan la presentación de TGL 100 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

Autoridades culturales y académicas formalizaron hoy en el Museo Universitario Arte Contemporáneo(MUAC) el programa nacional por el centenario del natalicio de Teodoro González de León, a través de TGL 100.

En conferencia de prensa presentaron la ruta crítica que contempla un programa cultural y urbano que incluye recorridos arquitectónicos, exposiciones, cine, conciertos y encuentros con especialistas conforman el ciclo conmemorativo dedicado al legado del arquitecto mexicano.

El homenaje a la figura central de la arquitectura contemporánea y el urbanismo mexicano, será extendido durante todo el segundo semestre de 2026.

Academia y Espacio Público Dialogan

El programa de actividades fue dado a conocer por Emilio Maillé, cineasta, y los arquitectos Felipe Leal, Karina Licea, Jorge Gamboa de Buen y Ernesto Betancourt.

Desde el majestuoso MUAC de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las obras emblemáticas de Teodoro González de León, informaron que entre las actividades más destacadas se encuentra la sesión-homenaje organizada por El Colegio Nacional el próximo 25 de mayo, coordinada por Felipe Leal y Juan Villoro.

En ese evento también participan Fernanda Canales, Mónica Cejudo, Jorge Gamboa de Buen, Javier Garciadiego Ruiz y Francisco Serrano.

Los voceros informaron que el encuentro incluirá además una exposición y un cartel conmemorativo dedicados al arquitecto.

Felipe Leal señaló que de mayo a octubre de 2026, espacios emblemáticos de la CDMX y del país albergarán recorridos guiados, exposiciones, homenajes, proyecciones cinematográficas, conciertos y conversaciones en torno a la obra de González de León.

Resaltó que la arquitectura del homenajeado transformó el paisaje contemporáneo de la capital de la República Mexicana.

Reveló que el programa arranca este mes con recorridos arquitectónicos gratuitos por el Centro Histórico, Santa Fe y el sur de la CDMX.

“Las rutas permitirán revisitar algunos de los edificios más representativos del arquitecto y reflexionar sobre la relación entre arquitectura, espacio público y vida urbana”, comentó.

Añadió que entre las actividades más sobresalientes de TGL100 está la sesión-homenaje organizada por El Colegio Nacional el próximo 25 de mayo, coordinada por Felipe Leal y Juan Villoro, con la participación de Fernanda Canales, Mónica Cejudo, Jorge Gamboa de Buen, Javier Garciadiego Ruiz y Francisco Serrano.

Dijo que este evento integra también una exposición y un cartel conmemorativo dedicados al arquitecto González de León.

Cine, Música y Academia

La cadena Cinépolis también se suma a los eventos homenaje y forma parte de la programación especial con la exhibición de funciones de la película Teodoro en Concreto en salas de CDMX, Guadalajara yMonterrey, para acercar al público a la vida y pensamiento del arquitecto a través del cine documental.

Felipe Leal indicó que en septiembre, la UNAM dedicará parte de su Festival de Culturas a la figura de González de León, con exposiciones de planos, maquetas y materiales de archivo en la Facultad de Arquitectura y en el MUAC.

Dijo que serán realizadas proyecciones especiales y encuentros sobre la dimensión artística y urbana de la obra del homenajeado.

Añadió que TGL100 abrirá una conversación sobre el legado cultural y urbano de Teodoro González de León, y sobre el papel de la arquitectura en la construcción de memoria, identidad y espacio público.

Mencionó que las actividades de homenaje serán abiertas al público en general, algunas de ellas, gratuitas.

Agenda del Homenaje

Mayo 2026

Recorridos guiados “Centenario Teodoro González de León”

Homenaje en El Colegio Nacional

Proyección especial de Teodoro en Concreto

Cambio de nombre de la calle Arquitectos, en el entorno del parque La Mexicana en Santa Fe, para que lleve el nombre de Teodoro González de León

Agosto 2026

Concierto de cuerdas y música contemporánea en el Lunario del Auditorio Nacional.

Septiembre 2026

Exposición “Teodoro Multidimensional” en El Colegio Nacional

Exposición de maquetas y obra en la Facultad de Arquitectura de la UNAM

Festival de Culturas UNAM dedicado a TGL

Concierto en el Lunario del Auditorio Nacional

Octubre 2026

Panel de especialistas y artistas en el Museo Tamayo

Presentaciones editoriales y actividades especiales

México alista Homenaje Nacional por el centenario de Teodoro González de León