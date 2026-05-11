Secretaria de Cultura anuncia segunda edición de México Canta; busca impulsar narrativas que no normalicen la violencia

Claudia Curiel de Icaza FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó, en compañía de los cantantes Majo Aguilar y Junior H, al igual que del represente del Consejo Mexicano de la Música (CMM); Miguel Trujillo, la segunda edición de México Canta.

La iniciativa propone un concurso que forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas por la Paz y Contras las Adiciones, cuyo objetivo es impulsar nuevas narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen cualquier tipo de discriminación, misoginia o racismo. “Partimos de la convicción de que la cultura y la música transforman vidas, construyen comunidad, generan paz”, explicó Curiel de Icaza.

México Canta es un concurso binacional sin precedentes que ha hermanado a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses por medio de las raíces que comparten, el orgullo de ser mexicanos y los vínculos culturales entre los dos países. El regional mexicano se convirtió en uno de los géneros musicales principales que han unido a las y los jóvenes.

La secretaria de Cultura, igualmente aclaró que la estrategia no busca prohibir, si no en su lugar abrir espacios en los que sea posible conectar juventudes y construir otro tipo de referentes culturales.

La edición del año pasado reafirmo lo necesario que que la existencia de un lugar que fomente la expresión y la creatividad de las y los jóvenes. En total en 2025, hubo aproximadamente 15, 000 registros, más de 11 millones de visualizaciones a través de 25 medios y en la final, que fue por votación del público, participaron 222,955 personas.

Los tres competidores que se coronaron como ganadores fueron Sergio Maya de Hidalgo y de Tijuana, Carmen María y Galia Siurob. Actualmente se encuentran trabajando en su premio: la grabación de un disco profesional con sellos tanto comerciales como independientes.

El día de hoy comienza la primera etapa de la convocatoria para la edición del 2026, es decir el registro en la página mexicocanta.gob.mx que se va a cerrar hasta le 10 de junio. Para participar, es importante considerar que se necesita tener entre 18 y 29 años y que son bienvenidos desde solistas, hasta duetos o ensambles. Este año México Canta está enfocado al regional mexicano con fusiones urbanas, además las canciones pueden ser interpretadas en español, en ingles, en lenguas originarias e incluso en espanglish.

La segunda etapa trata del anuncio de los 14 semifinalistas por el Consejo Mexicano de la Música, la elección se dividirá entre el 24 de julio para 7 mexicoestadounidenses y el 31 de julio para 7 mexicanos. El jurado también va a contar con jóvenes para que su opinión forme parte de la decisión.

A continuación, la tercera etapa está formada por cuatro programas de televisión en vivo y en este caso va a ser el público quienes voten para elegir a los ganadores. “Ya anunciaremos a atreves de que plataforma virtual”, añadió Curiel de Icaza.

A diferencia del año pasado que se hicieron grabaciones en un set, para el 2026 la organización va a variar un poco ya que van a haber presentaciones en vivo. La primera muestra es para los mexicoestadounidenses y va a tener lugar el 23 de agosto en el Million Dollar Theatre en Los Ángeles, California. De igual manera asistirá un artista invitado y sólo pasaran a la siguiente fase tres competidores.

La otra presentación será para los participantes mexicanos el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta que se ubica en Mazatlán, Sinaloa. Nuevamente van a participar siete concursantes, pero únicamente pasaran 3 y se contará con la presencia de un artista invitado.

A continuación el 6 de septiembre se va a hacer una recapitulación del programa y se anunciara a un séptimo participantes para que en la final sean 7 finalista. La Gran Final se va a presentar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 13 de septiembre.

El premio será el mismo que el de la edición pasada, dándoles así la oportunidad de trabajar en su disco de la mano del acompañamiento profesional del CMM.

Dos días después los 3 ganadores van a ser los teloneros del concierto de un artista sorpresa en el Zócalo capitalino. “Es parte también de darles una plataforma a las y los jóvenes mexicanos”, concluyó la secretaria de Cultura.