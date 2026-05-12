La Ópera, antídoto contra Inmadurez Emocional de la era digital: Ramón Vargas

Arte y Cultura, único camino para salvar al mundo; Ópera es perfume de las artes, crea fuerza colectiva que supera ámbitos de la vida pública, señala Ramón Vargas —

Ópera Bellas Artes Werther Tras 30 años, la obra de Massenet vuelve al escenario principal de Bellas Artes con una puesta que reconectará al público con su propia capacidad de vibrar y sentir. (Gerardo González Acosta)

El arte y la cultura son el único camino para salvar al mundo, y las únicas actividades humanas capaces de unir a las personas en armonía por encima de las diferencias políticas, religiosas o deportivas, dijo a Crónicael tenor mexicano Ramón Vargas.

Enseguida calificó a la ópera como un "antídoto contra las adicciones tecnológicas y la inmadurez emocional provocada por la inmediatez de los teléfonos inteligentes”.

Para el tenor, sentarse a vivir una historia real en el teatro es una enseñanza pedagógica vital para que los jóvenes maduren su conciencia.

Lo dicho por Ramón Vargas tiene un peso profundo pues es una de las voces más elegantes y técnicamente pulcras del panorama operístico mundial de las últimas décadas.

Antídoto contra Inmediatez Tecnológica

Es reconocido mundialmente por su talento y por la inteligencia con la que gestiona su carrera, poniéndose a salvo del desgaste prematuro, privilegiando siempre el estilo y la expresión.

Ópera Ramón Vargas Werther El tenor mexicano, Ramón Vargas, de amplio prestigio mundial, conversó con crónica sobre la necesidad de la ópera en el país y los estudiantes. (Gerardo González Acosta)

El artista habló así al responder a Crónica durante la conferencia de prensa en la que fue presentada la ópera Werther, que regresa al Palacio de Bellas Artes tras casi 30 años de ausencia, con una producción que busca conectar con las sensibilidades humanas y los desafíos sociales actuales.

La ópera de cuatro actos es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Ópera (CNO).

La obra integra música de Jules Massenet y libreto de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann, basada en la novela de Johann Wolfgang von Goethe.

En la Sala Adamo Boari de la Catedral del Arte en México, Ramón Vargas describió a Werther como un personaje de gran actualidad, equiparándolo con un “hippie del 68 que lucha por la libertad individual frente a las instituciones que arruinan la esencia humana.

Con su notable compromiso pedagógico y social, Vargas calificó a la ópera como un “antídoto contra las adicciones tecnológicas y la inmadurez emocional que generan los dispositivos móviles, especialmente en los jóvenes”.

Explicó que, frente a la gratificación instantánea de un mensaje digital de diez segundos, la ópera obliga al público a madurar su conciencia al sumergirse en una historia real y profunda.

Visiblemente emocionado al tratar el tema educativo, definió al género lírico como el "perfume de las artesporque no existe otra actividad humana que reuna tal colaboración y disciplinas como la música, teatro, artes visuales y tecnología, en un solo momento de comunión; se crea crea una fuerza colectiva que supera cualquier otro ámbito de la vida pública”.

Ramón Vargas es conocido y respetado por impartir clases magistrales enfocadas en la técnica y en la mentalidad del artista, poniendo énfasis en la importancia de la disciplina y el estudio del texto; afirmó que los artistas de la ópera estudian más que los doctores y científicos, pues lo hacen todo el tiempo para mejorar.

Por ello, sabe de lo que habla cuando afirmó que esta producción de Werther es también una protesta contra la superficialidad de las emociones modernas.

Explicó que la obra presenta a un hombre que toma decisiones a conciencia en un entorno de belleza estética; “la obra busca que el público recupere la capacidad de vibrar por sí mismo y se aleje de la realidad virtual para reconectar con su propia humanidad”.

Redes Sociales, Encierro Moderno

Ópera Bellas Artes Werther La directora de escena, Juliana Vanscoit, respondió ampliamente a Crónica sobre el papel pedagógico de Werther. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, la directora de escena, Juliana Vanscoit, ofreció a Crónica una profunda reflexión sobre la función social del arte frente a la saturación emocional contemporánea.

Coincidió con Ramón Vargas en que la obra de Jules Massenet funciona como una herramienta pedagógica y un refugio de autenticidad ante las imposiciones de la modernidad.

Ante la “trampa de las imágenes perfectas y las redes sociales”, Vanscoit explicó que su propuesta escénica expone el choque entre la naturaleza sin límites de Werther y el mundo de reglas rígidas y perfección que habita su enamorada Charlotte.

Enseguida estableció un paralelismo directo entre el encierro social de la protagonista y la presión actual de las redes sociales, donde la búsqueda de una imagen perfecta y la inmediatez también atrapan al individuo.

Para Vanscoit, la puesta en escena utiliza la belleza plástica como un vehículo para enviar mensajes que inviten al espectador a encontrar un equilibrio personal y evitar los radicalismos que conducen a la tragedia.

Sangre Nueva en la Catedral del Arte

Lilia Maldonado, subdirectora Artística de la CNO, explicó que esta nueva producción transforma el escenario en una galería de arte habitada por “cuadros vivientes, donde la emoción, la pintura y la naturaleza dialogan con el universo emocional de los personajes”.

Recordó que Werther fue estrenada en 1892 en Viena, en un periodo en el que Europa vivía importantes transformaciones sociales; el crecimiento de la burguesía, la consolidación de los estados modernos y un interés creciente por la vida emocional del individuo.

Ópera Bellas Artes Werther El director concertador Rodrigo Sámano analizó el choque entre la libertad individual y las reglas sociales que propone esta nueva producción. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad Rodrigo Sámano, director Concertador, expresó su profundo agradecimiento y alegría por realizar su debut operístico en el Palacio de Bellas Artes.

Resaltó que este logro se suma a su reciente debut con la Orquesta Sinfónica Nacional en el mismo recinto.

El maestro señaló la importancia de la convivencia entre diferentes generaciones, nacionalidades y perfiles artísticos, y que en este proyecto tiene tanto que aprender como aportar.

Su trabajo en Werther fue descrito por Lilia Maldonado como un trabajo “bellísimamente curado y cuidado en lo musical, aportando una visión de sangre nueva a la vida artística de México”.

Guía Rápida, Werther en Bellas Artes

Duración: 2 horas y 30 minutos (idioma original en francés con subtítulos en español).

Inversión: Desde $150 en Galería hasta $1,000 en Luneta 1.

Beneficios: Descuento del 50% para estudiantes, maestros y adultos mayores (INAPAM) con credencial vigente.

Contacto: Información actualizada en redes sociales a través de @operadebellasartes (Instagram/TikTok) y @OperaINBAL (Facebook/X).5

La Ópera, antídoto contra Inmadurez Emocional de la era digital: Ramón Vargas