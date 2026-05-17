El pensamiento y sentido estético de la civilización maya llegan a China

Exposición Algunas piezas de la civilización maya.

El pensamiento de las civilizaciones maya y andina atraviesan el Pacífico para llegar a Pekín, donde el Museo Capital abrirá el lunes una exposición de alrededor de 800 piezas, muchas de ellas inéditas en China, reflejo de algunos de sus símbolos más poderosos como el jaguar o el maíz.

Collares funerarios, vasijas ceremoniales, figuras de jade y ornamentos de oro que provienen de más de 20 instituciones de México y Perú ayudarán a comprender estas dos culturas que abarcaron vastas regiones de Mesoamérica y los Andes durante unos 3 mil años.

EL MUNDO MAYA

La primera sección incluye piezas arqueológicas procedentes de México, el 90 % de las cuales se exhibe por primera vez en Pekín, con el maíz y el jaguar como hilos conductores.

Mientras que el maíz, considerado como origen de la humanidad por los mayas, está presente en objetos relacionados con su producción y procesamiento, el jaguar deja su estela en la sala en piezas tan singulares como un soporte de estandarte hallado en el cenote sagrado de Chichén Itzá.

La muestra apunta además a ciertos vínculos: el investigador Shao Xinxin señaló a EFE que expertos sostienen que las capas culturales más profundas de chinos y antiguos pueblos americanos son similares, pues ambos comparten origen en Asia Oriental antes de que una parte cruzara el estrecho de Bering hacia el continente americano.

Shao explicó que, prueba de ello, existen coincidencias entre ambas culturas como la asignación de colores a los puntos cardinales.

EL TESORO DEL REY

El oro es el gran protagonista de la sección que presenta por primera vez de manera integral los resultados arqueológicos de la tumba del Señor de Sipán: un gobernante mochica del siglo III d.C. enterrado con una suntuosidad comparable a la de Tutankamón.

Collares de oro y plata, aretes con centros de turquesa o elegantes adornos de cobre plateado en forma de plumas revelan la extraordinaria sofisticación metalúrgica de los mochicas, una civilización que dominó la costa norte peruana entre los siglos I y VIII d.C.

Cabe destacar la presencia de una imponente corona de oro con un rostro humano de rasgos felinos que fue saqueada en 1988 y, tras ser incautada por la policía londinense en 2006 y la colaboración de entidades como la Interpol, fue devuelta a Perú.

El 80 % de las piezas nunca había sido expuesto en China y el 50 % abandona Perú por primera vez para mostrarse en el extranjero.

LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA

La última sección, dedicada especialmente al público más joven, invita a explorar el vínculo entre seres humanos y animales en estas culturas a través de diversas actividades interactivas, desde un bingo de animales a un juego para descubrir tu propio ‘nahual’ - animal espiritual que, según la cosmovisión mesoamericana, acompaña y guía a cada persona desde su nacimiento.