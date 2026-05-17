UDLAP alista tercera edición del Taller-Residencia para Jóvenes Escritores Mexicanos “Bajo la Pirámide”

UDLAP “Bajo la Pirámide” es un programa de formación literaria orientado al fortalecimiento de la creación literaria entre jóvenes autores mexicanos.

La UDLAP llevará a cabo, del 8 al 20 de junio de 2026, la tercera edición del Taller-Residencia para Jóvenes Escritores Mexicanos “Bajo la Pirámide”, iniciativa que reunirá a diez escritores sobresalientes en el panorama actual, seleccionados entre más de 130 postulaciones provenientes de todo el país, quienes participarán en un espacio intensivo de escritura y acompañamiento creativo bajo la tutoría de Mónica Nepote y Julián Herbert.

“Bajo la Pirámide” es un programa de formación literaria orientado al fortalecimiento de la creación literaria entre jóvenes autores mexicanos. Durante dos semanas consecutivas, los participantes desarrollarán sus proyectos en el campus de la UDLAP, reconocido como un entorno académico y creativo diseñado para propiciar el intercambio de ideas y la reflexión crítica. Al respecto, el Dr. Martín Sánchez Camargo, director académico del Departamento de Letras y Humanidades de la UDLAP, destacó la relevancia que ha adquirido este proyecto que se realiza por tercera ocasión. “Ha tenido resultados sumamente importantes porque lo que busca justamente es la proyección de la literatura, de la creación, de la difusión”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Gabriel Wolfson Reyes, profesor de tiempo completo del Departamento de Letras y Humanidades de la UDLAP, dio a conocer que la convocatoria estuvo dirigida a jóvenes de entre 20 y 28 años, además de que expresó que el interés generado por el programa refleja el entusiasmo actual de las nuevas generaciones por la literatura. “En este año fueron un poquito más de 130 postulaciones que se recibieron, lo cual habla de que hay un deseo, unas ganas, y un entusiasmo muy grande de mucha gente joven por escribir, aprender y participar”, comentó el académico.

En ese sentido, el Dr. Sánchez coincidió que, ante la necesidad de abrir espacios para nuevas generaciones de escritores provenientes de distintas regiones del país, la UDLAP lanzó esta convocatoria que permitió identificar focos importantes de actividad literaria en distintas regiones del país, entre ellas Yucatán y Puebla, sumando este año postulaciones internacionales de Canadá, Colombia, Francia y Nicaragua.

A diferencia de otros talleres de este tipo, Bajo la Pirámide no delimita la escritura a un género literario, sino busca que sus participantes planteen un trabajo general, donde los tutores (Mónica Nepote y Julián Herbert), dada su trayectoria y experiencia, contribuirán al desarrollo literario de los jóvenes, a quienes se impulsará a probarse en géneros y formas de escritura distintos a su práctica cotidiana.

Uno de los aspectos distintivos de este proyecto de la UDLAP es su vínculo con la comunidad universitaria y estudiantil, ya que los jóvenes escritores además de trabajar en sus propios procesos creativos compartirán su conocimiento con un grupo de 25 estudiantes de la Licenciatura en Literatura de la UDLAP. Del mismo modo, convivirán con un grupo de estudiantes de preparatorias de la ciudad de Puebla interesados en la literatura, quienes, durante dos días, recibirán talleres de escritura y asistirán a pláticas de los dos tutores. También como parte de esta tercera edición se realizará una lectura en voz alta en Capilla del Arte UDLAP, evento en el que participarán estos diez escritores.

Cabe comentar que la primera edición de Bajo la Pirámide, realizada en verano de 2024, sentó las bases de este ambicioso proyecto, ya que contó con la participación de destacados escritores jóvenes (invitados directamente) bajo la tutoría de Vivian Abenshushan y Luis Felipe Fabre, dos figuras clave de la literatura mexicana actual. Mientras que, en la segunda edición, los tutores fueron Carla Faesler y Álvaro Enrigue y se seleccionaron a diez escritores entre más de doscientos postulantes.