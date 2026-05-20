Susana Harp celebró que no se autorizara el “Perfect Day México”

Ambiente Susana Harp compartió la idea de que “la resolución representa una victoria para Mahahual, sus manglares, arrecifes, biodiversidad y comunidades locales, al tratarse de una región ubicada junto al segundo arrecife de coral más grande del mundo”.

“Celebro el anuncio de la doctora Alicia Bárcena por priorizar el cuidado del medio ambiente en Mahahual, Quintana Roo, ante un proyecto que haría muy vulnerable el equilibrio de los ecosistemas en esa región de la península”, escribió en sus redes sociales la senadora, promotora cultural y ambientalista Susana Harp, luego del anuncio hecho por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, que Semarnat

de no autorizar el “Perfect Day México” en Mahahual.

La también cantante y defensora de los derechos de los pueblos afroamericanos añadió que “Hay otras formas de desarrollo económico mucho más respetuosas de la cultura y de la natura. ¡Vamos por esas!”.

A estas expresiones de Susana Harp se sumó la

agrupación ambientalista Greenpeace México, que calificó de correcta y acertada la decisión del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de rechazar y no autorizar la realización del proyecto “Perfect Day México”, impulsado por Royal Caribbean International en Mahahual, Quintana Roo.

Luego del anuncio hecho por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, la agrupación ambientalista señaló que con esa decisión se impidió la construcción de un parque acuático de 90 hectáreas sobre una zona de manglar protegido, considerada una barrera natural esencial para la vida marina y el equilibrio ecológico del Caribe mexicano. Greenpeace México consideró que la decisión también es el resultado de la presión y participación ciudadana, al tiempo que pidió formalizar el rechazo mediante la negativa de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Susana Harp compartió la idea de que “la resolución representa una victoria para Mahahual, sus manglares, arrecifes, biodiversidad y comunidades locales, al tratarse de una región ubicada junto al segundo arrecife de coral más grande del mundo”.

Greenpeace llamó al gobierno federal y a los estados de la Península de Yucatán a fortalecer la protección de la Selva Maya y su acuífero, y advirtió sobre la presión que enfrentan los ecosistemas de la región por diversos megaproyectos turísticos y de infraestructura.

La agrupación recordó que desde noviembre pasado solicitó a SEMARNAT un programa integral de restauración regional y una moratoria a megaproyectos, sin obtener respuesta hasta ahora. Además, subrayó que la protección ambiental debe convertirse en una política permanente y no en una excepción.

Greenpeace México sostuvo que la conservación de los ecosistemas también puede generar oportunidades de empleo y desarrollo sustentable para las comunidades locales, y anunció que permanecerá atento ante cualquier intento de reubicar el proyecto “Perfect Day”.