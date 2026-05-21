Óleo de Banksy de la ‘Niña con globo’ se vende por 17.9 millones de dólares en Nueva York

Obra Óleo del artista Banksy que representa a una niña a la que se le escapa un globo rojo.

Un óleo del artista Banksy que representa su icónica imagen de la niña a la que se le escapa un globo rojo con forma de corazón se vendió este miércoles en Nueva York por 17,9 millones de dólares en una subasta en la sede de la joyería Tiffany & Co.

La subasta del Banksy tuvo lugar en un club privado en el décimo piso de la tienda ubicada en la Quinta Avenida, y después de una batalla de pujas de ocho minutos se llevó la obra un coleccionista estadounidense no identificado, informó la institución organizadora, Fair Warning.’Girl and Balloon on Found Landscape’ (Niña con globo en un paisaje encontrado) pertenece a la serie ‘Crude oils’ de Banksy, en la que usó cuadros hallados en tiendas de segunda mano para pintar sus imágenes, en algunos casos transformando obras maestras en críticas sociales.

La casa de subastas ‘online’ Fair Warning está dirigida por Loïc Gouzer, un experto en arte conocido por organizar la subasta más cara de la historia, la del ‘Salvator Mundi’ de Leonardo da Vinci, que recaudó 450 millones de dólares en Christie’s, en 2017.Según The Wall Street Journal, que accedió al evento, la venta reunió a unos 70 invitados y puso a prueba el interés en el artista después de que la agencia Reuters lo identificara el pasado marzo como Robin Gunninham, algo que este no ha confirmado ni desmentido.

Gouzer dijo al diario que espera que la demanda por Banksy siga creciendo gracias a una ola de nuevos coleccionistas jóvenes dedicados al sector de la tecnología y de los seguidores del carácter reivindicativo del artista, unos perfiles que parecieron estar hoy presentes en el evento.

La imagen de la ‘Niña con globo’ apareció por primera vez en forma de grafiti en Londres en 2002, tras lo que se convirtió en uno de los símbolos del cotizado artista callejero y una de las obras más queridas de Reino Unido.Precisamente una representación de esa imagen, creada por Banksy para una subasta en Sotheby’s en Londres en 2021 y llamada ‘Love is in the Bin’, se vendió por 25,4 millones de dólares, un récord para el artista.

Algunos de los cuadros más famosos de la serie ‘Crude oils’ son una versión de un jardín de nenúfares de Claude Monet donde hay carritos de compra abandonados flotando en el agua, o una ‘madonna’ con el niño escuchando música con unos audífonos y un iPod.