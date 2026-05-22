“Estéticas de la técnica”, una mirada a la gran colección artística del IPN

Obra Una oieza de Raúl Anguano, que se exhibe en el Museo José Luis Cuevas.

En el segundo piso del Museo José Luis Cuevas, la exposición “Estéticas de la técnica” invita a conocer más de 40 obras de las casi 1800 piezas que conforman la colección artística del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Raúl Anguiano, Manuel Felguérez, Francisco Toledo, Carla Rippey, Sebastian, Leonardo Nierman, Francisco Castro Leñero, así como el mismo José Luis Cuevas son algunos de los artistas cuya obra se reúne para invitar a reflexionar sobre “la técnica como un lenguaje sensible que atraviesa la experiencia humana”.

“La curaduría va dirigida a mostrar la actividad artística que hablan de disciplinas que en el Instituto también damos, como música, danza, teatro, artes visuales, en el sentido de la oferta de talleres que hay para los jóvenes de la Comunidad Politécnica”, dice el Ing. José Antonio Cruz González, Director de Difusión Cultural del IPN.

Indica que el título de la muestra es una alusión a la perspectiva de la técnica como un concepto que sobrepasa lo rígido-instrumental y llega a ser una experiencia vinculada con el cuerpo.

“No buscamos generar una serie de núcleos, sino que tuviera una vinculación abierta, aunque se entienda este discurso desde el cuerpo, el diseño técnico de algunas disciplinas y la obra mural”, agrega.

ACERVO

Desde 1936, año de la formación del IPN, el destacado académico y gestor cultural Antonio Rodríguez comenzó con el interés y trabajo de formar un patrimonio artístico de la comunidad politécnica.

“A través de su gestión, sus relaciones importantes con artistas destacados, se comenzó a conformar un un acervo. Cada antecesor ha buscado incrementar este acervo y en el 60º aniversario tuvimos la oportunidad de acrecentarlo con alrededor de 400 piezas, con donaciones importantes”, relata José Antonio Cruz González.

Si bien el IPN actualmente no cuenta con un área especializada en la conservación de obra artística, el Director de Difusión Cultural considera que el trabajo que realizan es importante e informa que tanto conservación como restauración se llevan a cabo de la mano de instituciones públicas como el INBAL, a través del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM).

“La dirección cuenta con un centro de resguardo del acervo y procuramos de manera cotidiana -por lo menos dos o tres veces al año- hacer exhibiciones en las estaciones del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en la Unidad Profesional de Zacatenco”, detalla.

“También buscamos que se difunda más allá de nuestras puertas, es por ello que en esta Dirección hemos tratado de realizar algunos proyectos importantes y este es el primero de ellos en este año. Tendremos dos más en las que mostraremos otra parte del acervo, con diferentes temáticas, para que el público pueda conocerlo”, adelanta.

ESTÉCNICA

El recorrido comienza con un texto a cargo de Samantha Leyva Cortés, Diagrama de modulación (1957) de Reinaldo Pérez Rayón y En el jardín botánico (1991) de Carla Rippey, entre otras piezas.

Sobresalen “El teatro” (Calcografía, 2006) de José Luis Cuevas, Tercer milenio (Calcografía, 1997) de Sebastian y varios Estudios para murales de Raúl Anguiano.

Al final, se incorpora una sección dedicada al muralismo, con reproducciones que acercan al público a esta práctica cuyo desarrolló es estrecho con el trabajo realizado en la Institución. Aquí se hace referencia a El hombre, amo y no esclavo de la técnica, de David Alfaro Siqueiros, y La técnica al servicio de la paz, de Federico Silva, cuyos originales se encuentran en distintos campus y sedes del IPN e invitan a cuestionar la dimensión ética de los avances tecnológicos.

“El IPN es parte fundamental del desarrollo del muralismo en México. Aquí se hicieron algunos ejercicios de materiales, que en los años posteriores, en el taller de ensayo del maestro José Gutiérrez trabajó el Politec, una pintura muy importante que años después Siqueiros y otros muralistas trabajaron y utilizaron en sus murales”, ahonda José Antonio Cruz González.

Asimismo, se integran algunas reproducciones como Alegoría del trabajo y Alegoría de la construcción de Saturnino Herrán, que continúan en diálogo con el presente desde una mirada histórica sobre la relación entre conocimiento, trabajo y sociedad.

La muestra “Estéticas de la técnica” se presenta en el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Se puede visitar en el Museo José Luis Cuevas (ubicado en Academia 13, Centro Histórico, Ciudad de México) hasta el 6 de junio. La entrada es libre y abierta a todo público.