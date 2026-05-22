Firma de libros de Alejandro Iñárritu en CDMX: fecha, sede y horario para la charla especial de Amores Perros

Alejandro G. Iñárritu regresa a México El cineasta firmará libros y dará una charla a veinticinco años del estreno de Amores Perros (Edgar Negrete Lira)

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu llevará a cabo eventos este fin de semana para celebrar el veinticinco aniversario de su célebre film Amores perros. Se llevará a cabo una firma de libros en Librerías Gandhi y una charla en la Cineteca Nacional de Chapultepec.

Amores Perros: A más de 25 años de su estreno

Amores perros lanzó al estrellato a su director y a actores como Gael García Bernal. Fue un éxito rotundo que no pasó desapercibido, ya que fue premiada en Cannes, recibió once estatuillas en los premios Ariel e incluso fue nominada en los premios Óscar para mejor película extranjera.

La cinta cumplió veinticinco años en 2025. El aniversario propició varias celebraciones, incluyendo una proyección especial en Cannes, donde el film hizo su debut, que contó con la participación de Iñárritu y García Bernal. De igual manera, el año pasado algunos tuvieron la oportunidad de conocer al maestro en la Cineteca Nacional cuando visitó el 5 de octubre. Para los cinéfilos que se perdieron aquella oportunidad, este fin de semana surge como una gran oportunidad para conocer al director de la afamada película.

¿Cuándo y dónde atender a la firma de libros de Alejandro Iñárritu en CDMX?

La firma de libros se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en la distintiva librería Gandhi ubicada sobre Miguel Ángel de Quevedo a las 12:00 horas. El evento es de entrada libre con cupo limitado de cien personas, por lo que admiradores del director deberán llegar temprano si desean alcanzar lugar.

También cabe destacar que la librería anunció por sus medios de comunicación que únicamente se firmarán libros, como el tomo conmemorativo de la película editado por MACK y Desatar amores perros por Fernando Llanos de la misma editorial, así que las icónicas playeras de la película y los discos de Criterion deberán quedarse en casa.

¿Qué otros eventos se llevarán a cabo para celebrar Amores Perros?

Fernando Llanos y Wendy Guerra moderarán una charla con el director de cine el mismo día en la Cineteca Nacional ubicada en Vasco de Quiroga. Este evento también será por orden de llegada y se celebrará a las 16:00 horas.