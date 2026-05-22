Oferta cultural de la UNAM del 25 al 31 de mayo de 2026

Música El disco "Fuegos" se presenta el jueves 28 a las 6:30 pm en el Foro Alicia Urreta, de la Casa del Lago.

Artes visuales

Sauul hamett. Bajo la niebla, fantasmas florecen

El entorno cambiante del sitio en el que Sauul hammett habita en la alcaldía de Tláhuac le inoculó una idea: recolectar escombros de construcción y elementos naturales para realizar una instalación en la que dichos objetos, a modo de fantasmas, diesen testimonio del sueño fallido de un asentamiento urbano que no logró ser por causas propias o ajenas. Pese a ello, dichos restos aún pueden contar una historia.

28 de mayo al 23 de agosto

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

El GabineteMuseo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

chopo.unam.mx

$40*

Miércoles, ENTRADA LIBRE

Música

Presentación del disco FuegosLa Cuervo

Lilián Andrea Cuervo lleva ya una década militando en la escena del hip-hop nacional, en donde ha conseguido ganarse un lugar y crear una identidad a partir de su fusión del rap con el jazz, el funk, la cumbia y el drum and bass. Tanto esfuerzo ha producido resultados y La Cuervo presentará su EP Fuegos con toda su banda en La Casa del Lago UNAM. En la víspera de las tensiones y distensiones mundialistas, esta es una buena oportunidad para ver que trae Lilián Andrea bajo el brazo.

Jueves 28 | 6:30 pm

Foro Alicia Urreta Casa del Lago

Bosque de Chapultepec, Primera Sección

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Música de cámara

Ars Brandenburgia

Conciertos de Brandemburgo I

El ensamble mexicano Ars Brandenburgia interpretará tres obras pertenecientes a los Conciertos de Brandemburgo, de Johann Sebastian Bach: el Concierto de Brandemburgo núm. 2 en fa mayor, BWV 1047; el Concierto núm. 5 en re mayor, BWV 1050, y el Concierto núm. 4 en sol mayor, BWV 1049, piezas que representan el pináculo del barroco y que dan fe del genio insuperable de Bach.

Sábado 30 y domingo 31 | 1 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$50*

Música de cámara

150 años, Rolón y Falla

La soprano Cecilia Eguiarte, acompañada del piano de James Pullés y la guitarra de Alejandro Nava, ha decidido homenajear a José Rolón y Manuel de Falla a propósito de los 150 años de su nacimiento. Del mexicano interpretarán Tres danzas para piano y Dibujos sobre un puerto, que forman parte del ciclo de canciones compuesto en 1932 y que incluye poemas de José Gorostiza. De Manuel de Falla abordarán La vida breve y la Danza del molinero del ballet El sombrero de tres picos, así como Siete canciones populares españolas. El concierto también incluirá piezas de Manuel M. Ponce y Ricardo Castro.

Sábado 30 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Danza

NO (propuesta #56)/25 aniversarioMauricio Nava, dirección Compañía El Circo ContemporáNEO danza multidisciplinaria

El Circo ContemporáNEO cumple 25 años de existencia y para celebrarlos Mauricio Nava ha dispuesto esta puesta en escena que revisita dos momentos nodales en la trayectoria de la compañía. Por un lado, el estreno de “NO” (propuesta #56) y la pieza “Todo lo que usted siempre quiso saber...” (propuesta #9), la cual marcó el inicio de la agrupación y resultó ganadora del Premio Nacional de Danza el año 2001.

Viernes 29 | 8 pm, sábado 30 | 7 pm, domingo 31 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Conferencias, cursos y talleres

Mesa redonda

Desaciertos y censuras de la FIFA

Todas las polémicas que rodean a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), incluida su reciente y peregrina idea de otorgar a Donald Trump un “premio de la paz”, sin dejar de lado los actos de corrupción, la designación de sedes compradas, las prebendas políticas y sus directrices patriarcales hoy ciertamernte maquilladas, se discutirán en esta mesa redonda que forma parte de la expo y el ciclo Sportswashing: las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político, que inició en marzo y concluirá en el mes de agosto. El Lado B del Mundial de Fútbol 2026.

Jueves 28 | 5 pm

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado