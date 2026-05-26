“El invencible verano de Liliana” llegará a Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México con Cecilia Suárez

La obra El invencible verano de Liliana llegará al escenario del Teatro del Bosque Julio Castillo del 10 al 20 de diciembre con una adaptación teatral protagonizada por Cecilia Suárez. Además de su temporada en Ciudad de México, la puesta en escena también contempla funciones en Guadalajara y Monterrey como parte de su gira nacional.

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El montaje, presentado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), está basado en el libro de la escritora Cristina Rivera Garza, galardonado con el Premio Pulitzer 2024 en la categoría de memorias y autobiografía.

La adaptación escénica fue realizada por Amaranta Osorio y cuenta con dirección de Juan Carlos Fisher.

La historia retoma la investigación realizada por Rivera Garza sobre la vida de su hermana, Liliana Rivera Garza, víctima de feminicidio en 1990. A partir de diarios, cartas y documentos personales, la obra reconstruye su memoria y reflexiona sobre la violencia de género y la búsqueda de justicia.

Con un formato de monólogo, Cecilia Suárez da voz a una narración cargada de emotividad que no solo aborda el crimen, sino también la vida, pensamientos y experiencias de Liliana.

La autora señaló que, pese a los avances de los movimientos feministas para nombrar y denunciar la violencia contra las mujeres, aún persisten silencios y dudas en torno a este tipo de agresiones.

“El invencible verano de Liliana” contará además con escenografía e iluminación de Ingrid SAC, diseño audiovisual de Emilio Valenzuela, vestuario de Juan de Dios Ramírez y música original de Alex Aller.

La temporada se realizará en el Centro Cultural del Bosque con funciones de jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas.

La puesta en escena tendrá una duración aproximada de 75 minutos y está recomendada para público mayor de 15 años. Los boletos tendrán precios de 700, 400 y 250 pesos, dependiendo de la sección, y podrán adquirirse en taquillas del recinto o a través de Centro Cultural del Bosque.