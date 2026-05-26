¿Quién iba a decir que a mi edad iba a regresar al Colegio? y por eso estoy conmovido y agradecido: Alejandro González Iñárritu

Colegiado. El cineasta Alejandro González Iñárritu. (Colnal)

Desde este martes, Alejandro González Iñárritu (Ciudad de México, 1963) es el primer cineasta integrante de El Colegio Nacional.

Bienvenido por Felipe Leal, presidente en turno de El Colegio Nacional (Colnal) y con respuesta a cargo de Juan Villoro, González Iñárritu da su discurso de ingreso “La alucinación consensuada”.

Entre el público del Aula Mayor lo acompañan miembros de la comunidad artística, prensa, familia y otros colegiados.

“No estoy convencido de poseer los méritos necesarios para ocupar un lugar entre un grupo de mentes tan brillantes como las que tengo aquí adelante”, comienza, después de saludar y agradecer a los presentes.

“Estoy conmovido y agradecido porque quien hubiera pensado que a mi edad me iba a entrar al Colegio, que me corrieron de casi todos”, bromea.

Aunque no se considera un hombre de palabras, pues lo que dice lo hace en imágenes, planos, encuadres y silencios incómodos, González Iñárritu procede a ahondar sobre el lenguaje cinematográfico y su inmersión en la producción audiovisual.

Por la naturaleza de su oficio, el cineasta encuentra difícil extraer lecciones prácticas, pero comparte de forma sencilla lo que ha experimentado en su trabajo, cómo se relaciona con su vida personal y los elementos que para él sostienen este arte.

“El estado natural del cine es no existir jamás”, se adentra.

En el caótico Centro Histórico de calles cerradas y cierre del día, el cielo nublado atrasa la lluvia.

NUEVO COLEGIADO

Al invitarlo a formar parte de la Máxima Cátedra de México, la institución reconoce la trayectoria en artes audiovisuales de González Iñárritu, así como su contribución al cine mexicano e internacional.

-¿Quién es el nuevo miembro de COLNAL?

Nacido el 15 de agosto de 1963, Alejandro González Iñárritu estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano, ganador de cinco Premios Óscar.

Entre sus películas más destacadas están Amores Perros (2000), 21 Gramos (2003), Babel (2006), Biutiful (2010), Birdman (2014), El Renacido (2015) y Bardo (2022).

También ha sido reconocido internacionalmente con el Gran Premio de la Semana de la Crítica, por su ópera prima Amores perros, y Mejor Director, por Babel, en el Festival de Cine de Cannes, entre otros galardones.

En 2017, el creador realizó la instalación de realidad virtual Carne y Arena, primera en su tipo, que se presentó en el Festival de Cine de Cannes, en el museo LACMA de Los Ángeles, en la Fondazione Prada en Milán y en el Museo Tlatelolco en la Ciudad de México.

En 2019, Alejandro González Iñárritu se convirtió en el primer latinoamericano en presidir el jurado del Festival de Cine de Cannes.

Puedes seguir la transmisión de la ceremonia de su ingreso al Colnal través de la página y plataforma youtube de la institución