Identidad, balompié y sonidero; el Barrio Bravo de Tepito toma la Galería José María Velasco

El fútbol es forma de convivencia, identidad y orgullo para Tepito; exposición recupera tradición, dimensión social y cultural del deporte, señala Luis Miguel León — En una emocionante conmemoración que entrelaza la memoria colectiva, el fervor deportivo y las expresiones más genuinas de la cultura popular mexicana, la Galería José María Velasco inauguró las exposiciones simultáneas “Tepito en la cancha” y “Dinastía Duende. 50 años”.

INBAL Tepito en la Cancha La muestra rescata obras de la comunidad que ha rodeado al Fútbol en Tepito, para entender la percepción e identidad del deporte en el barrio. (Gerardo González Acosta)

Esta propuesta museográfica, cobijada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), fue presentada de forma estratégica en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026, para ofrecer una lectura profunda, humana y diversa de un Barrio Bravo que también es amoroso, leal, familiar, leal y narra su propia historia con legítimo orgullo.

La muestra reúne la historia de este deporte practicado en Tepito, con hisorias nostálgicas como emocionantes de quienes, “con mucho orgullo”, aún habitan ahí.

Al exponer las obras, Luis Miguel León, director de la sala de arte, dijo que ambas amplian la mirada sobre Tepito y proponen una lectura más profunda y diversa del barrio desde distintas perspectivas que vinculan arte, deporte, música y cultura popular.

“Tepito en la cancha explora la historia del fútbol local llanero desde sus orígenes en terrenos baldíos hasta la consolidación del icónico Deportivo Maracaná, a partir de historias, objetos, imágenes y testimonios de quienes vieron y habitaron estos espacios deportivos”, explicó.

Entre las piezas reunidas se encuentran obras de artistas como Alfonso Zárate, Demian Flores y Gabriela González Leal, quienes encontraron en el futbol una herramienta para expresar distintas perspectivas artísticas y sociales.

Asimismo muestra la participación del equipo de futbol Las Gardenias de Tepito, como ícono a la diversidad y fortaleza de la comunidad.

El Compás de las Vecindades y las Familias

INBAL Tepito en la Cancha El Barrio de Tepito tiene su propio lenguaje para asimilar y expresar su identidad con el Fútbol y su apoyo a la Selección Nacional. (Gerardo González Acosta)

Añadió que esta exhibición destaca la participación de figuras veteranas, equipos tradicionales de la localidad, como Tepito salvó a la Selección de Argentina en el México 86, y el papel fundamental de las familias vecinales para integrar la comunidad.

El futbol es históricamente una forma de convivencia, identidad y orgullo para Tepito.

“En el contexto del Mundial de Futbol 2026, la exposición recupera esta tradición para reflexionar sobre la dimensión social y cultural del deporte en la vida comunitaria del barrio”, indicó Luis Miguel León.

Detalló que la exposición está articulada en torno a tres ejes fundamentales; la historia del barrio, sus canchas, y la voz de los vecinos, quienes comparten su experiencia a través de archivos personales, fotografías, uniformes, trofeos, anécdotas y memorias.

Afirmó que “estos elementos dan cuenta de una tradición viva y el trabajo de artistas, algunos originarios de Tepito, que actualmente exploran el futbol como eje central de su obra”.

La Voz del Maracaná; 70 años de Disciplina

INBAL Tepito en la Cancha Gonzalo Juárez, jugador veterano de 75 años, reveló a Crónica historias de la integración vecinal y familiar que el fútbol logró, así como su paso por Pumas. (Gerardo González Acosta)

Erguido, con un físico que comunica una vida dedicada al deporte, sin importar sus 70 años, el señor Gonzalo Juárez, veterano del equipo Casa Blanca, compsrtió con Crónica su testimonio, fundamental para comprender el significado y evolución del fútbol llanero y la identidad social en el Barrio de Tepito.

De mente ágil, buen humor y diligente para conversar, recordó con nostalgia “como jugador que ha dedicado toda la vida al deporte local”, que el actual centro deportivo, conocido mundialmente como el Maracaná, fue originalmente un llano de tierra y piedra donde los niños jugaban en condiciones rudimentarias antes de ser mejorado con el tiempo.

Juárez precisó al reportero que el nombre oficial del recinto es Bernardo “Manolete” Hernández, en honor al oriundo de Tepito exjugador del Atlante, y celebró su transformación técnica hasta convertirse en lo que hoy considera prácticamente un estadio.

Con una voz paternal, expresó su profundo agradecimiento a la Galería José María Velasco, al INBAL, y Secretaría de Cultura, por permitirles exponer su acervo histórico, con más de 100 piezas entre recortes de prensa, fotografías, trofeos y playeras conservadas por años.

Juárez comentó que, “aunque la comunidad poseía un extenso historial documental, carecíamos de un espacio adecuado para mostrarlo”.

Dinastía Duende, Relevo Generacional y Patrimonio

INBAL Sonido Duende Tepito La curaduría de César Martínez documenta las cinco décadas de Sonido Duende a través del liderazgo generacional de la familia Mendoza. (Gerardo González Acosta)

Paralelamente también fue inaugurada “Dinastía Duende 50 años”, una crónica visual y sonora que celebra cinco décadas de tradición sonidera en el corazón del barrio.

La propuesta está enmarcada en las festividades por el 75 aniversario de la galería, que así es consolidada como una de las instituciones más antiguas y vinculadas a la vida comunitaria del barrio.

De León subrayó que la muestra “homenajea a la familia Mendoza, que ha trabajado incansablemente por mantener viva una tradición que hoy es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México”.

La curaduría, a cargo de César Martínez, detalla la evolución de Sonido Duende desde su fundación por Ricardo Mendoza.

El experto señala que la investigación reveló una historia más profunda; “una dinastía viva donde la esposa del fundador, la ‘Jefa Sonidera’ de Sonido Butterfly, y sus hijos son piezas fundamentales para alcanzar estas cinco décadas de vigencia.

Dijo que en este relevo generacional resalta Arlet, nieta de “Papá Duende” y representante de la tercera generación de la familia.

César Martínez subrayó la trascendencia de Arlet, y la describió como una joven que creció literalmente entre las cajas de discos y que ha habitado el mundo sonidero desde su nacimiento.

“Conocida ahora como ‘la jefa Arlet’, su participación en la muestra simboliza la continuidad y la adaptación de este arte a las nuevas tendencias, demuestra que la memoria colectiva del barrio sigue joven y vibrante”, expresó.

A través de fotografías, testimonios, flyers, portadas de discos y otros objetos personales, la exposición recrea por momentos el ambiente de un “sonido de barrio”, e invita al público a descubrir los “tesoros de una familia que transformó la tornamesa en un estandarte de pertenencia cultural”.

Son cinco décadas de música y baile compartidas por miles de personas en eventos familiares y comunitarios, como los realizados en las vecindades de Atzcapotzalco, su alcaldía de origen, así como en diferentes estados del país.

Luis Miguel León dijo que con estas exposiciones inician los festejos por los 75 años de la Galería José María Velasco, un espacio concebido para acercar el arte y la cultura a zonas de la Ciudad de Méxicotradicionalmente alejadas de los circuitos artísticos.

“También se reafirma el compromiso del INBAL con la comunidad de Tepito al servir como punto de encuentro, difusión y revaloración de su historia y cultura.

Mientras en las calles aledañas, el Barrio Bravo sigue su tradicional rumbo, con gente trabajadora, con emprendimientos diversos en las banquetas y locales establecidos, la galería se asume como un espacio que entrelaza el deporte, la música y la comunidad bajo una mirada profundamente humana.

Identidad, balompié y sonidero; el Barrio Bravo de Tepito toma la Galería José María Velasco