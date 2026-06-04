María Katzarava celebra 25 años de carrera con Inmersión en Años 70

La reconocida soprano y Premio Crónica 2018 María Katzarava estrena a partir de este jueves propuesta innovadora y audaz con voces que sí cantan y sí trabajan —

Soprano María Katzarava. Acompañada por un elenco de diez cantantes de primer nivel, la intérprete busca rescatar la potencia orgánica y el rigor de los años 70 como un contrapeso educativo frente a la inmediatez de la era digital. (INBAL)

En una audaz e innovadora propuesta que trasciende de forma definitiva las fronteras de la ópera tradicional, la galardonada soprano mexicana y Premio Crónica 2018, María Katzarava, estrena este jueves nueva temporada musical para conmemorar sus 25 años de una sólida carrera internacional.

Tras cosechar un singular éxito durante su residencia del pasado mes de abril, que articuló colaboraciones al lado de figuras de la talla de Alex Mercado y Alejandra Ávalos, la inigualable intérprete regresa a los escenarios de la capital de la república para dar muestra de su extraordinaria versatilidad interpretativa.

A partir de este mes de junio, todos los jueves en punto de las 20 horas, el emblemático escenario de La Cueva de Rodrigo de la Cadena será transformada en una auténtica cápsula del tiempo musical.

En conversación exclusiva con Crónica, informó que bajo el concepto de “Cero Discursos y Pura Fiesta”, presentará un espectáculo dedicado exclusivamente a los grandes éxitos de la década de los setenta del siglo pasado.

Dijo que la producción contará con 10 cantantes de primer nivel y un cuerpo de baile, quienes darán vida a un repertorio que abarca el disco, el funk y el glam.

La paleta de Colores Vocales del Bel Canto

Katzarava explicó que “esta transición hacia géneros populares no representa un abandono de mis raíces líricas, es una reivindicación de mi paleta de colores vocales”.

Para la soprano, la música es un lenguaje universal que permite explorar el jazz, el bolero y la zarzuelacon el mismo rigor técnico que exige el bel canto.

Dijo que su objetivo es demostrar que la alta cultura puede convivir armoniosamente con la fidelidad popular, habitando siempre el canal de la excelencia profesional y el virtuosismo.

La Premio Crónica resaltó la “calidad extraordinaria de los 10 cantantes que me acompañarán en esta aventura; su talento me dejó profundamente impresionada desde los primeros ensayos”.

Consideró que este elenco rinde un honor genuino a una época donde el rango vocal y la potencia orgánica eran los pilares fundamentales de la industria discográfica.

En este sentido, la propuesta rescata la esencia de una música que se distinguió por su complejidad técnica y su capacidad para generar una catarsis colectiva.

Antídoto contra Tiranía del Algoritmo

Explicó que la elección de los años 70 responde a una necesidad de recuperar la libertad y la diversidad en contextos sociales que, al igual que hoy, resultaban desafiantes.

Para Katzarava, México requiere experiencias sensoriales volcadas al disfrute, donde la música en vivofuncione como un antídoto frente a la creciente “desensibilización tecnológica actual”.

La artista reflexionó sobre la nostalgia de una época en la que las composiciones tenían un interés genuino por la calidad, extendiéndose a veces por varios minutos de duración.

Frente al auge de la Inteligencia Artificial y los algoritmos, la soprano llamó a valorar el esfuerzo real, el estudio constante y la preparación técnica.

Lamentó la actual decadencia de la música popular, donde la inmediatez de las plataformas digitales redujo ya las canciones a fragmentos efímeros de apenas unos pocos segundos.

“Esta temporada en La Cueva es una apuesta por voces que sí cantan, que sí trabajan y que defienden su arte a través del sudor y la presencia escénica”, afirmó.

Debido a que el cupo es limitado, planteó que las reservaciones sean realizadas a través de las redes sociales oficiales de La Cueva de Rodrigo de la Cadena en Facebook e Instagram.

María Katzarava celebra 25 años de carrera con una Explosión de Ritmos Setenteros