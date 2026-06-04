Muere de tristeza Marjane Satrapi, autora de Persépolis, tras muerte de su esposo

Luto en las letras Falleció Marjane Satrapi, cuya adaptación animada de ‘Persépolis’, codirigida junto a Vincent Paronnaud, recibió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2007. (EFE y Especial)

La artista francoiraní Marjane Satrapi, reconocida internacionalmente por el cómic y la película ‘Persépolis’, falleció a los 56 años, informaron este jueves familiares y allegados.

En un comunicado citado por medios franceses, sus familiares señalaron que la autora no logró sobreponerse al fallecimiento de su esposo, Mattias Ripa, productor, actor y guionista, ocurrido el 8 de abril de 2025.

Amigos cercanos afirmaron que la pérdida tuvo un profundo impacto en su estado emocional.

¿Quién era Marjane Satrapi, autora de Persépolis?

Satrapi alcanzó fama mundial con ‘Persépolis’, una autobiografía gráfica que narra su infancia y adolescencia en Irán durante la Revolución Islámica y su posterior exilio en Europa. La obra, publicada a partir de 2000, fue premiada en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en 2001 y adaptada al cine en 2007.

La socióloga francoiraní Azadeh Kian, amiga de la artista, declaró a France Info que Satrapi nunca se recuperó de la muerte de su esposo. Según relató, la autora le confesaba con frecuencia que había perdido las ganas de seguir luchando.

A pesar de las dificultades personales que atravesaba, Satrapi continuó interesándose por la situación política y social de Irán. Mantuvo una postura crítica frente al régimen iraní y respaldó públicamente los movimientos en defensa de las libertades civiles y los derechos de las mujeres.

Nacida en Rasht, Irán, en 1969, se estableció en París en 1994 y obtuvo la nacionalidad francesa en 2006. Además de historietista, desarrolló una destacada carrera como cineasta, pintora y escritora.

Su adaptación animada de ‘Persépolis’, codirigida junto a Vincent Paronnaud, recibió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2007 y fue nominada al Óscar como mejor película animada.

También publicó obras destacadas como ‘Bordados’ y ‘Pollo con ciruelas’, esta última ganadora del premio al mejor álbum en el Festival de Angulema de 2005 y posteriormente llevada al cine.

En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Un año después rechazó la Legión de Honor francesa en protesta por lo que consideró una postura contradictoria de Francia frente a la situación en Irán.

Con una obra profundamente marcada por la memoria, el exilio y la defensa de las libertades, Marjane Satrapi se consolidó como una de las voces culturales más influyentes de las últimas décadas._Con información de EFE.