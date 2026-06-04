Presentación del libro “Clave Omega” de César Martínez

Presentación del libro "Clave Omega"

El abogado César Martínez Alemán presentó su libro Clave OMEGA, Guía de sobrevivencia para nuevas personas juzgadoras, una propuesta interdisciplinaria que integra filosofía, psicología, sociología y corrientes de pensamiento orientales y occidentales para fortalecer las capacidades humanas.Si libro fue presentado en un evento que reunió a especialistas del ámbito jurídico, académico y editorial en el restaurante Encanto Fuego & Mar, ubicado en Avenida Masaryk, en la Ciudad de México, la obra fue recibida no solo como un texto dirigido a jueces, magistrados y ministros, sino como una guía práctica para la vida cotidiana de cualquier persona.“En el camino me fui encontrando que no solamente era para personas juzgadoras; era para mí, para mi vecino, para mi mamá, para mis socios, para mis colegas y para mis amigos”, mencionó César Martínez.El libro estructura cinco dimensiones esenciales: Orientación ética y social, Mentalidad estratégica, Expresión efectiva, Gestión del cambio y Armonía interior.Al respecto la Mtra. Annie Castillo Hernández, académica de la Universidad Panamericana, calificó el libro como un parteaguas de la literatura jurídica contemporánea. Y el Dr. Pedro Isnardo de la Cruz, de la UNAM y Director General de Cisne Negro Consultores, destacó el valor del diálogo interdisciplinario, al respecto también el Dr. Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, resaltó que la obra establece entre desarrollo humano y formación de valores éticos.En el marco de la presentación también se inauguró un nuevo espacio cultural en Encanto Fuego & Mar, pensado para el libre pensamiento, la creación y el intercambio de ideas entre juristas, académicos y emprendedores.Sobre el autor: César Martínez Alemán es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Maestría en el King’s College London, con experiencia en despachos de México y Reino Unido. Es socio fundador de Kroy Abogados y docente en la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey y la UNAM.