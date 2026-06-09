Enrique Vargas Flores recibe el Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana 2026

Distinción. Enrique Vargas agradecido lel econocimiento prque, dij, es fruto del trabajo compartido de instituciones, profesionales y colaboradores comprometidos con el fortalecimiento del espacio iberoamericano.

Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), recibió el Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana 2026 que concede la Asociación Cultural Iberoamericana, por su trayectoria y su contribución al impulso de la cooperación cultural entre los países iberoamericanos.

En su discurso, después de recibir el galardón, Enrique Vargas agradecido la distinción y señaló que buena parte de su trayectoria profesional la ha dedicado a contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano como uno de los pilares fundamentales de la cooperación entre los países de la región.

Durante la ceremonia, realizada este viernes en Huelva, el coordinador de la SEGIB destacó que uno de los logros más relevantes de esta ruta de trabajo “la construcción y desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana, un instrumento que reconoce la diversidad cultural como patrimonio común, los derechos culturales como parte inseparable de los derechos humanos y la cooperación cultural como una herramienta estratégica para el desarrollo de las sociedades”.

Explicó que los avances logrados en el ámbito de la cooperación cultural son fruto del trabajo compartido de instituciones, profesionales y colaboradores comprometidos con el fortalecimiento del espacio iberoamericano”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha asegurado que la cultura «ha dejado de ocupar un espacio secundario en la agenda internacional para convertirse en un elemento central de la cooperación entre países», al tiempo que ha destacado la contribución de Enrique Vargas a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano.

Destacó que la labor desarrollada por Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB, es “fundamental” para impulsar proyectos compartidos y reforzar una comunidad que comparte una historia común y mira al futuro desde la diversidad y el respeto mutuo.

También ensalzó el valor la estrecha colaboración que la Diputación mantiene con la Secretaría General Iberoamericana, una relación que ha contribuido a consolidar La Rábida como uno de los principales espacios de encuentro de la comunidad iberoamericana de naciones.

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha destacado la estrecha vinculación de Huelva con el mundo iberoamericano y el papel de la cultura como herramienta para construir puentes de entendimiento entre los pueblos.

El presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, ha defendido la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos con Iberoamérica a través de la cultura y la colaboración entre instituciones públicas y privadas, que hace posibles proyectos como el Otoño Cultural Iberoamericano y el propio Premio OCIb.