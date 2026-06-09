Las críticas dan su primer veredicto de “El Día de la Revelación”: ¿Es la mejor película de Steven Spielberg?

Primeras reacciones de “El Día de la Revelación”. Con extraterrestres, conspiraciones y grandes preguntas sobre la humanidad, la nueva cinta de Spielberg ya se perfila como uno de los estrenos más comentados del año. (Agencia EFE)

A pocos días de su estreno en cines, “El Día de la Revelación” ya comenzó a generar conversación entre la crítica especializada y las primeras impresiones parecen concordar en un punto: Spielberg podría haber entregado una de las películas más importantes de su carrera reciente.

La nueva producción llegará a cines el próximo 12 de junio y marca el regreso del director al genero de ciencia ficción, fenómenos extraterrestres y las grandes preguntas sobre el papel de la humanidad en el universo.

¿De qué va “El Día de la Revelación”?

La historia sigue a Daniel Kellner (Josh O’Connor), un experto en ciberseguridad que decide revelar secretos gubernamentales relacionados con la existencia de vida extraterrestre. Paralelamente, Margaret Fairchild (Emily Blunt), una meteoróloga de Kansas City, comienza a experimentar fenómenos inexplicables que la vinculan con una verdad capaz de cambiar el destino de la humanidad.

La cinta combina elementos de thriller de conspiración, drama humano y ciencia ficción, una mezcla que ha llevado a algunos críticos a compararla con clásicos como “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo”, “E.T.” y “Sentencia Previa”. Varias críticas describen la película como una “experiencia emocional que va más allá de los efectos visuales”, al centrarse en temas como la empatía, la verdad, la fe y la conexión humana.

Dirigida por Steven Spielberg a partir de una historia original del propio realizador y un guion escrito por David Koepp, la película cuenta con un elenco encabezado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell. La producción corre a cargo de Amblin Entertainment y Universal Pictures.

Las primeras reseñas destacan a Emily Blunt, la fotografía y el desenlace de la cinta

Emily Blunt ha sido una de las intérpretes más elogiadas por los críticos. Diversas reseñas aseguran que ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera gracias a un personaje complejo que atraviesa momentos de miedo, incertidumbre y revelación. Josh O’Connor, Colman Domingo y Eve Hewson también han recibido comentarios positivos por sus respectivas interpretaciones.

Otro aspecto que ha llamado la atención es el apartado técnico. La fotografía de Janusz Kamiński, colaborador habitual de Spielberg, ha sido descrita como una de las más impresionantes de los últimos años, mientras que la música de John Williams vuelve a ser considerada un elemento fundamental para potenciar la emoción y el misterio de la historia.

Las primeras reacciones han sido muy positivas, al grado de que algunos críticos consideran que el final es uno de los mejores que Spielberg ha realizado en décadas.