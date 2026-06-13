Ballenas litigan ante Suprema Corte; el MUAC inaugura “Desde el Umbral” para replantear la Vida

En Baja California la Corte aceptó a las ballenas como demandantes, otorgó amparo y detuvo gasoducto; se trata de un gran el gran giro ético, señala Alejandra Labastida —

MUAC Desde el Umbral La muestra “Desde el umbral” en el MUAC abre con una instalación monumental de 53 bordados Kené de la comunidad amazónica Shipibo-Konibo, visibilizando cosmovisiones donde la humanidad y el entorno son un mismo tejido vital. (MUAC)

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) inauguró la exposición “Desde el umbral”, una sólida propuesta que cuestiona la ruptura histórica entre la humanidad y la naturaleza.

Bajo la curaduría de Alejandra Labastida y Lucía San Román, la muestra abre un espacio de reflexión crítica sobre la crisis climática y planetaria que arrasa al mundo contemporáneo.

Desde este 13 de junio, el recinto universitario muestra la exploración sobre cómo la separación históricaentre naturaleza y cultura moldeó nuestra realidad actual.

En conversación exclusiva con Crónica, Alejandra Labastida explicó que la tesis central de la exhibición postula que esta ruptura ontológica no es un evento neutral, sino un andamiaje diseñado para facilitar la explotación.

“Históricamente, el concepto de naturaleza como algo externo al ser humano permitió tratar al entorno como un objeto inerte destinado al consumo ilimitado; esta misma lógica de exclusión fue utilizada sistemáticamente para justificar la violencia sobre diversas poblaciones humanas, incluyendo mujeres y personas en condiciones de esclavitud”, expresó.

Histórico Giro Legal hacia Derechos más que Humanos

La curadora resaltó que esta estructura de pensamiento permitió considerar a ciertos seres y territorios como recursos sacrificables en aras del progreso; a través de más de 20 proyectos, “Desde el umbral” desmantela esta visión y plantea una reconciliación profunda entre todas las formas de existencia.

Labastida señaló que la muestra se aleja de la denuncia convencional para adentrarse en preguntas filosóficas sobre lo que significa habitar un planeta interconectado y vulnerable.

“Uno de los ejes más innovadores de la propuesta es el reconocimiento de los derechos más que humanosy la personalidad jurídica de los ecosistemas, la exposición documenta cómo diversas naciones están otorgando derechos intrínsecos a ríos, bosques y animales, reconociendo su valor más allá de la utilidad humana”, comentó.

Mencionó que un caso paradigmático es el litigio en Baja California, donde la justicia ya aceptó a las ballenas como sujetos demandantes frente a megaproyectos industriales.

Este giro legal representa un cambio de paradigma en la defensa del territorio, ahora en esa bella porción de la República Mexicana ya no solo se trata de la comunidad humana que reclama por su entorno.

Labastida explicó que en esta nueva arquitectura jurídica, las ballenas poseen voz propia ante la SupremaCorte para detener infraestructuras que amenazan su derecho fundamental a la vida.

“En este momento hay un juicio que se está llevando en Baja California en donde la Corte ya aceptó a las ballenas como demandantes, hasta ahora han otorgado un amparo para detener la construcción de un gasoducto que iba a afectar mucho el ecosistema, pero el gran giro es que no es una demanda de la comunidad por el medio ambiente, sino que los demandantes son las ballenas”, reveló con emoción.

Comunicación interespecie

MUAC Desde el Umbral La Naturaleza se representa a sí misma, de Susan Schuppli, 2018. Fotograma cortesía de la artista. Puede ser apreciada en el MUAC, "Desde el Umbral". (Susan Schuppli)

Dijo que la muestra integra piezas híbridas que son el resultado de colaboraciones entre colectivos de abogados, científicos, activistas y artistas contemporáneos.

La experta comentó que la comunicación interespecie es otra línea de investigación fundamental en la exposición, que desafía el antropocentrismo tradicional basado en el lenguaje y el raciocinio.

Reveló que artistas como Ariel Guzik presentan instrumentos diseñados para establecer un diálogo acústico con ballenas y delfines, en la búsqueda de puntos de contacto entre inteligencias diversas.

Otro artista, Tomás Saraceno, explora la coautoría artística con arañas, cn el reconocimiento de que en estos seres existe una capacidad creativa y sensible que la humanidad suele ignorar.

“Al otorgar subjetividad a otros seres vivos, la exposición desarticula las jerarquías de exclusión que han definido la historia de las ciencias y las artes; el reconocimiento de lenguajes no humanos es un paso ético hacia la deconstrucción del privilegio humano sobre la red de la vida”, explicó la curadora.

Dijo que otras artistas hacen intentos directos de comunicación, por ejemplo, con Ajolotes; también está todo el trabajo de Ariel Guzik, quien lleva años creando máquinas con algunos instrumentos musicales, con las que intenta comunicarse con las ballenas y con los delfines.

Él escuchar los cantos de las ballenas y los traduce a través de ideogramas y poesía, para descifrar el idioma cetáceo desconocido.

“Entonces, digamos, ese sería otra línea interesante, pero siempre pensando desde este lugar de de cómo reconocer como personas y como sujetos a otros seres vivos”, resaltó.

Añadió que esta perspectiva transforma al espectador de un observador pasivo en un participante consciente de una comunidad biológica vasta y compleja.

Alejandra Labastida comentó luego al reportero sobre la propuesta pedagógica que “Desde el umbral” plantea a través de un enfoque especial en las infancias y las nuevas generaciones que heredarán el estado del planeta.

Califica como crucial que los niños replanteen la idea de separación desde sus años formativos, entendiendo que somos parte de un mismo tejido vital; “el MUAC aspira ser una plataforma donde las escuelas puedan deconstruir los conceptos mercantilistas de la naturaleza que prevalecen en la educación tradicional”.

Explicó que esta visión educativa “se contrapone directamente al enfoque extractivista que suele dominar disciplinas como el desarrollo urbano, la arquitectura y la construcción inmobiliaria”.

La especialista concordó la carencia de principios éticos en ciertos sectores profesionales que priorizan el éxito económico a costa de la devastación ambiental.

Señaló que a través del arte, son formados ciudadanos y técnicos capaces de integrar el respeto a los derechos ambientales en sus proyectos de vida y trabajo.

El Saber de los Pueblos Originarios

MUAC Desde el Umbral Archivos de la misión gusano rojo, Javier Acevedo-Mota, 2024, cortesía del artista. En el MUAC, Desde el Umbral. (Javier Acevedo-Mota)

Expresó que la exposición otorga un lugar privilegiado a las cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios, quienes mantienen una relación de integración con su entorno.

Explicó que para muchas de estas comunidades, no existe una palabra para definir la naturaleza porque no la perciben como algo separado de su propia existencia.

Alejandra Labastida informó que “Desde el umbral” inicia con una instalación monumental de 53 bordados Kené de la comunidad Shipibo-Konibo del Amazonia peruana, que simbolizan la unidad del universo.

Kené significa “diseño” o “camino”; los bordados son una forma de escritura visual y representan mapas energéticos inspirados en la naturaleza y visiones de la medicina tradicional.

Comentó que estos saberes, revelados a través de la relación con las plantas medicinales, plantean un modelo de corresponsabilidad y respeto que la modernidad intenta exterminar recurrentemente.

La especialista resaltó que no es necesario buscar modelos de convivencia en la ciencia ficción, pues estas formas de vida persisten a pesar de la marginación.

La defensa del territorio liderada por comunidades indígenas es presentada como la línea de fuego donde se pone el cuerpo para proteger el futuro mundial

“No es la gente la que está poniendo el cuerpo para defender a la naturaleza, son de esas comunidades;regresando a la tesis de la exposición, para ellos no existe esta separación entre un sujeto humano y un objeto naturaleza para ser explotado, sobreexplotado por el capitalismo y demás”, explicó.

Añadió que esta segregación es inexistente en sus cosmovisiones y que incluso hay lenguas donde no existe la palabra naturaleza porque no hay necesidad de una descripción de esta porque no está fuera de nosotros.

Deconstrucción Pedagógica y Voracidad Inmobiliaria

Durante la charla periodística la experta también comentó que “Desde el umbral” lanza una mirada crítica sobre los ecocidios cercanos, como el entubamiento y contaminación del Río Magdalena en la capital del país.

Es sabido que este afluente recorre 13.4 km por la ciudad hasta llegar a la Presa Anzaldo; a partir de ahí, el caudal es dirigido hacia el sistema de drenaje entubado que desemboca en el colector de Río Churubusco, donde deja de fluir como una corriente natural.

Labastida resaltó igualmente la obra de Javier Acevedo Mota sobre el Valle del Mezquital, una zona que recibe los desechos de la Ciudad de México con consecuencias humanas devastadoras.

Afirmó que estas piezas evidencian cómo el estilo de vida urbano es sostenido frecuentemente sobre el sacrificio de ecosistemas y poblaciones vulnerables en la periferia.

Federico Pérez Villoro aborda la militarización del Río Bravo, que conecta la crisis ambiental con la violencia migratoria y la imposición de fronteras artificiales.

La exposición integra al organismo Patiolab y al colectivo Nuestro Futuro para vincular la práctica artísticacon el activismo que ocurre actualmente en los tribunales.

En un gesto de solidaridad política, parte del presupuesto de la muestra fue destinado a financiar espacios de descanso para activistas que enfrentan un desgaste extremo.

El MUAC mismo inició un proceso de autocrítica para repensar sus políticas de operación y avanzar hacia la sustentabilidad de sus prácticas institucionales.

Explicó que esto incluye alianzas con el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM para fomentar la investigación multidisciplinaria a largo plazo.

El programa académico “Campus Expandido” acompañará la exposición con seminarios que profundicen en la intersección entre arte, ciencia y derechos de la naturaleza.

Afirmó que “Desde el umbral” es posicionada como una plataforma de largo aliento para incidir tanto en la academia como en los tomadores de decisiones públicas. “La apuesta es clara; transformar nuestra relación con el mundo para que la interconexión intrínseca de la vida sea el centro de la política y la ética”, señaló.

Dijo que al reconocer que la violación de los derechos humanos y ambientales son procesos intrínsecos, la muestra reclama una justicia integral para el planeta.

La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre, obsequia la oportunidad singular como necesaria para confrontar nuestras sombras y creencias para proyectar un porvenir diferente.

Alejandra Labastida invitó a las familias y jóvenes aprovechar el periodo vacacional para visitar el MUAC y la exhibición que combina belleza estética con un compromiso social que es necesario atender sin postergar.

La entrada cuenta con descuentos para estudiantes, reafirma la vocación del MUAC como un espacio de aprendizaje y transformación para la comunidad universitaria.

“Desde el umbral” es un llamado para habitar el mundo desde la empatía, el respeto y el reconocimiento de que la vida es una sola, sin segregaciones.

Es, en última instancia, una invitación a cruzar el umbral hacia una nueva forma de percepción y conciencia colectiva que proteja la belleza inigualable de la creación y la vida.

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