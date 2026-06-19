La obra de Posada es un universo estético que trasciende más allá de las calaveras

Muestra. Una de las piezas que se exhibe en el Museo Nacional de la Estampa.

Después de 2 meses de trabajos de remodelación en el recinto, el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) reabre sus puertas con la exposición “Posada, cartografía de un cronista”.

“Las calaveras abarcan solo un 10% de toda la producción realizada por Posada, que asciende a más de 20 mil imágenes. Con esta exposición queremos trascender las calaveras”, invita la directora del recinto, Laura Valencia.

Se trata de una revisión a la obra de José Guadalupe Posada (Aguascalientes, 1852-Ciudad de México, 1913), quien desde la sátira y crítica social retrató la sociedad de una época y fue parteaguas en el diseño gráfico y caricatura en México.

La muestra integra técnicas, piezas y temas poco conocidos de su obra, que suman más de 300 obras provenientes de las colecciones del MUNAE, del Museo José Guadalupe Posada y del Museo Posada de Coyoacán.

A través de la curaduría conjunta de la gestora cultural e investigadora Caroline Montenat, del investigador de las artes gráficas mexicanas, coleccionista y librero Mercurio López Casillas, y del museólogo David García Aguirre, esta propuesta plantea que la obra de Posada documentó las tensiones de una sociedad marcada por la modernización, la desigualdad, la religiosidad popular y el pensamiento mágico.

El recorrido consta de 5 momentos: Posada y las técnicas; La partitura visual de una estampa; Lo sagrado y lo sobrenatural: las batallas entre el bien y el mal; Posada: precursor del diseño gráfico y la publicidad, y Posada XXI: herencia activa de la imagen popular.

Por su parte, la directora general del Instituto Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz Nájera recuerda que con esta muestra también inauguran las actividades conmemorativas del 40 aniversario del Museo Nacional de la Estampa, que cuenta “con un acervo de más de 13, 000 piezas”.

“El museo resguarda este legado, pero lo pone al servicio de ustedes, de los públicos, de los visitantes a partir de una reinterpretación y una relectura constante”, señala.

Muestra. “Posada, cartografía de un cronista" se acompaña de un programa público de talleres, visitas mediadas, conversatorios y conciertos, entre otras actividades

En cuanto a las remodelaciones hechas en el recinto, la Secretaria de Cultura del gobierno de México Claudia Curiel de Icaza menciona que al tomar el cargo, la directora del INBAL le comentó la urgencia de darle un mantenimiento al Museo:

“Bueno, hay nueva iluminación para las obras, el vitral honestamente ya no se veía y yo estoy muy contenta; una transformación en los pisos que también va a darle mucho mayor visibilidad a la museografía, Darle mantenimiento a estos espacios, darle lugar a los equipos es fundamental, yo creo que los medios siempre van con lo mismo, pero yo estoy muy contenta del trabajo que se está haciendo en toda la red de museos”, declara.

PRECURSOR

A lo largo de las salas, se pueden conocer piezas del Acervo Museo José Guadalupe Posada del Instituto Cultural de Aguascalientes, del Museo José Guadalupe Posada del INBAL y del Museo Posada de Coyoacán.

“Después de tantas exposiciones y tantos libros sobre Posada, uno pensaría que ya se agotaban los temas o que se repite un poco y no es así, es un artista muy prolífico”, asegura el investigador y curador Mercurio López Casillas.

Hacia el final, la curaduría propone al grabador, ilustrador y caricaturista mexicano también como precursor del diseño gráfico, antecedente de la publicidad moderna.

En las últimas dos secciones de la exposición, se exhiben portadas que Posada diseñó para cancioneros, recetarios y cuentos. Sus ilustraciones sobresalieron porque intervenía la diagramación, organizaba elementos visuales, diseñaba tipografías.

“Este señor tiene la posibilidad de atraer a las personas, cautivarlas y que a través de sus portadas el público siga adquiriendo volumen tras volumen, número tras número”, comenta el museólogo y curador, David García.

Asimismo, se muestran tanto estampas como placas originales de impresión provenientes de colecciones especializadas y acervos institucionales, que los curadores subrayan como particularmente especiales porque muchas de las originales se han perdido con el tiempo.

También destacan las placas de “accesibilidad”, que integran explicaciones en braille y 7 piezas táctiles dispuestas a lo largo del recorrido, para transmitir la obra de Posada a más públicos.

De igual forma, se incluyen un documental realizado por Radio y Televisión de Aguascalientes y un cortometraje de José Luis Wolffer que narra algunos episodios de la vida del grabador en la Ciudad de México.

PARTICIPA

“Posada, cartografía de un cronista” se acompaña de un programa público de talleres, visitas mediadas, conversatorios y conciertos, entre otras actividades relacionadas con los ejes temáticos de la exposición.

Entre ellas, habrá talleres de gráfica realizados en colaboración con el Museo Salón Posada y el Museo de Aguascalientes; se llevará a cabo La ruta Posada, una serie de recorridos guiados por lugares clave en la vida del artista en la Ciudad de México; se ofrecerá un Laboratorio editorial, impartido por el artista y editor Antonio Guerra, para elaborar un periódico siguiendo prácticas editoriales similares a las utilizadas por Posada.

El Museo se ubica en Av. Hidalgo 39 (Centro Histórico de la Cdad. de México) y se puede visitar de martes a domingo, en un horario de 10am a 6pm. Para más información, consulta la página del MUNAE y redes sociales del Museo Nacional de la Estampa MX, @munaemexico y @MUNAEMexico.