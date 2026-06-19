Oaxaca llega a la CDMX como la gran ventana cultural de México en el Mundial

Casa. Casa Hecho en Oaxaca, ubicada en Shakespeare 68, Colonia Anzures, es el escaparate mundialista donde conviven la tradición y la innovación oaxaqueña.

En el momento en que México concentra la atención del mundo como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Oaxaca ha decidido aprovechar este escaparate global para compartir aquello que lo ha convertido en uno de los destinos culturales más reconocidos del país: el talento de su gente.

A través de Casa Hecho en Oaxaca, instalada en la Ciudad de México, más de 50 artesanas, artesanos, productores, cocineras tradicionales, maestros chocolateros, cafetaleros, destiladores y emprendedores de las ocho regiones del estado acercan al público una muestra de la diversidad cultural, gastronómica y productiva que distingue a Oaxaca, convirtiendo a la capital del país en una puerta de entrada hacia uno de los territorios con mayor riqueza cultural de México.

Casa Hecho en Oaxaca, ubicada en Shakespeare 68, Colonia Anzures, es el escaparate mundialista donde conviven la tradición y la innovación oaxaqueña. El espacio estará abierto hasta el 28 de junio, de 10:00 a 19:00 horas y es de acceso libre para visitantes nacionales e internacionales. Más que un espacio de exhibición, es un punto de encuentro con las historias, tradiciones, saberes y productos que nacen en las comunidades oaxaqueñas y que hoy encuentran en el Mundial una plataforma excepcional para proyectarse ante nuevas audiencias.

La iniciativa pone en primer plano a quienes hacen posible esta riqueza cultural: las y los productores, artesanos y emprendedores que, además de preservar tradiciones ancestrales, generan desarrollo económico, fortalecen cadenas de valor locales y proyectan la identidad de Oaxaca más allá de sus fronteras.

Los protagonistas: artesanos y productores con historia

El corazón de la iniciativa son los creadores, más de 50 están presentes en la capital del país. Entre quienes participan se encuentran figuras como Roque Manuel Jiménez, talabartero de San Antonio Arrazola y tercera generación de una familia pionera del tallado en madera desde 1927. Para el Mundial, creó piezas únicas: coyotes ejecutando chilenazos y jaguares jugando con balones, una fusión entre el imaginario místico oaxaqueño y la pasión por el fútbol que difícilmente se encontrará en cualquier otro lugar del mundo.

También forman parte de esta iniciativa Virginia Orozco, artesana chocolatera que trabaja cacao oaxaqueño en sus distintas expresiones, desde tablillas tradicionales hasta barras con 80% de cacao; Flor García Mendoza, quien teje bolsos de palma con técnicas transmitidas por generaciones; José Alberto Martínez, maestro cartonero; Fernando Cruz, artesano del barro; Juan Manuel García Tamayo, que trabaja el bambú; José Antonio Andrade, especialista en textiles y Alberto Pérez Alcántara, productor de destilados oaxaqueños. Suman a este grupo productores de cerveza artesanal, hidromiel, mezcal y café de especialidad, además de un representante de medicina tradicional.

Cada uno cuenta con credencial artesanal y certificación Hecho en Oaxaca, lo que garantiza la autenticidad y el origen de cada pieza y producto que cuentan historias. Detrás de ellos existen comunidades, familias productoras y oficios que han sido transmitidos por generaciones y que hoy forman parte del patrimonio vivo de México.

Los visitantes pueden descubrir desde cafés de origen producidos en distintas regiones del estado hasta chocolates elaborados con cacao oaxaqueño, mieles artesanales, moles tradicionales, salsas gourmet, bebidas fermentadas, amaranto, productos derivados del agave, cosmética artesanal y una amplia selección de mezcales elaborados por pequeñas casas productoras. La oferta refleja la diversidad agrícola, gastronómica y creativa que caracteriza a Oaxaca.

El catálogo de productos disponibles en el espacio es notablemente diverso e incluye moles en polvo, salsas macha gourmet —incluyendo variaciones con chapulín y con tabiche—, tamales congelados, tostadas de maíz nixtamilizado, snacks liofilizados de mango y plátano, harinas integrales de garbanzo y frijol negro, amaranto en sus múltiples presentaciones, chocolates artesanales con distintos porcentajes de cacao, café orgánico de especialidad, kombucha, mieles de abeja puras, jarabe de agave, cosmetología artesanal a base de nopal y caléndula y una selección de mezcales artesanales de agaves como espadín, tobalá, cuishe, tepeztate y arroqueño.

La propuesta adquiere una dimensión especial en el contexto mundialista. Mientras miles de aficionados recorren el país para seguir la máxima fiesta del fútbol, Oaxaca se presenta como uno de los destinos imprescindibles para quienes desean conocer la diversidad cultural de México más allá de los estadios.

Oaxaca es hogar de 16 pueblos indígenas originarios, resguarda algunas de las expresiones artesanales más reconocidas del país y es referente internacional por su gastronomía, sus zonas arqueológicas, sus tradiciones comunitarias, sus rutas del mezcal, sus playas y una de las escenas culturales más dinámicas de América Latina. Del barro negro de San Bartolo Coyotepec a los alebrijes de los Valles Centrales; del chocolate de metate a los textiles elaborados en telar de cintura, el estado reúne manifestaciones culturales que han trascendido fronteras y hoy forman parte de la imagen de México ante el mundo.

La iniciativa forma parte de Orgullo Oaxaca, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca, con el objetivo de fortalecer la visibilidad de productores, artesanos y emprendedores certificados y ampliar las oportunidades de comercialización de sus productos en mercados nacionales e internacionales.

Una red de promoción que conecta a Oaxaca con el mundo: Guadalajara también celebra a Oaxaca

La presencia de Oaxaca durante el Mundial 2026 trasciende la Ciudad de México. La iniciativa cuenta también con una sede en el histórico Museo Cabañas de Guadalajara, Patrimonio Mundial de la UNESCO y ubicado en otra de las ciudades anfitrionas del torneo, donde visitantes nacionales e internacionales pueden acercarse a la riqueza cultural y productiva del estado. Permanecerá abierta hasta el 3 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas.

A ello se suman diversas acciones en territorio oaxaqueño, consolidando un circuito que conecta a los productores con mercados nacionales e internacionales y acerca la cultura, la creatividad, la gastronomía y la oferta turística del estado a quienes visitan México durante uno de los acontecimientos más importantes del planeta.

Durante el Mundial 2026, Oaxaca no sólo recibe visitantes: comparte con el mundo el talento, la creatividad y la identidad de quienes hacen grande a México todos los días.