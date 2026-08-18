FIPEM cierra su primera edición con la apuesta de ser un espacio permanente para la creación y las voces de las mujeres

FIPEM. Además, en los talleres gratuitos ofrecidos a lo largo de estos cinco días se atendieron a más de dos mil participantes y, a través de distintas dinámicas organizadas por el festival, se entregaron más de mil libros.

El Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM) concluyó este domingo su primera edición en la explanada del Centro de Tlalpan con un concierto del ensamble musical Polaris, luego de cinco días de encuentros, conversaciones y actividades dedicadas a visibilizar las voces, experiencias, conocimientos y aportaciones de las mujeres. El festival reunió a más de 40 mil visitantes y contó con la participación de más de 200 creadoras, científicas e intelectuales.

Organizado por Fundación FILCO, en colaboración con la Alcaldía Tlalpan, la Fundación Elena Poniatowska Amor, Asociación Sophia y Asociación Rigoberta Menchú Tum, el encuentro se convirtió en un espacio de diálogo intergeneracional en torno a la literatura, el arte, la ciencia, la fotografía y el pensamiento de las mujeres. Una agenda que tuvo un amplio alcance en redes sociales, con más de un millón de vistas en Instagram y casi 6 mil seguidores.

Además, en el espacio instalado en el centro de la alcaldía, los talleres gratuitos atendieron a más de 2 mil personas.

Durante la ceremonia de clausura, estuvieron presentes Melanie Masís Montoya, directora de programación del festival; Natalia Ortiz Mena, representante de la Fundación Elena Poniatowska Amor; Jessica Hermoso, en representación de la Fundación Sophia; Verónica Rosales, coordinadora de fotografía del FIPEM, y, Rafael Pérez Laurrabaquio, director general de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología de la Alcaldía Tlalpan.

En su mensaje de clausura, Melanie Masís Montoya destacó el trabajo de todas las personas que hicieron posible el festival, más allá de quienes ocuparon los escenarios. Agradeció especialmente a las mujeres que compartieron sus ideas, libros, conocimientos, música, arte y experiencias, así como a expositoras y expositores, voluntarios y al equipo que estuvo detrás de cada detalle de la organización.

“No se trata de quién lo hace, sino de cómo lo hacemos juntas y juntos”, destacó Masís Montoya, al subrayar que la cultura se construye a partir de la suma de voluntades y que un festival trasciende los escenarios para convertirse en un punto de encuentro para conocer otras historias y mirar el mundo desde perspectivas diferentes.

“Que las conversaciones continúen. Que los libros sigan abriéndose. Que las niñas y las jóvenes sigan imaginando nuevos caminos”, añadió.

Por su parte, Verónica Rosales, coordinadora de fotografía del FIPEM, destacó la importancia de la existencia de espacios como este para visibilizar el trabajo creativo de las mujeres. “Este foro está dedicado a visibilizar a la mujer desde las diversas manifestaciones artísticas. Gracias a todos por materializar el anhelo de que las mujeres tengan los espacios necesarios para presentar su obra”, dijo, al agradecer a todo el equipo organizador del festival.

Agradeció también la oportunidad de coordinar la muestra fotográfica Miradas de mujeres sobre la fotografía, que estará exhibida en la Casa Frissac hasta el 10 de septiembre. La muestra reúne obras de Paulina Lavista, Cristina Kahlo y Verónica Rosales, en diálogo con imágenes históricas del Archivo Casasola seleccionadas por Vania Casasola.

Rigoberta Menchú y Cristina Kahlo cierran programación cultural

Entre las actividades más destacadas de la última jornada estuvo la presentación de Cultura de paz, de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum.

Al reflexionar sobre la situación histórica de las mujeres, Menchú señaló que durante mucho tiempo se pensó que sólo los hombres podían realizar determinadas actividades, cuando en realidad se trataba de un sistema que relegó a las mujeres. En ese sentido, destacó la importancia de la actitud y la determinación para transformar esa realidad.

La Nobel de la Paz también habló sobre la importancia de los libros y de la escritura como herramientas para preservar la memoria y generar pensamiento. Invitó al público a escribir, ya fuera mediante recetas de cocina, experiencias personales o denuncias sociales, y concluyó con un llamado al pacifismo: “la paz es cultura, la paz es educación”.

En el último día de actividades del festival, la fotógrafa mexicana Cristina Kahlo también compartió aspectos de su trayectoria y de su exposición A la sombra de los árboles, presentada en distintos espacios internacionales. La artista explicó que la muestra tiene un componente autobiográfico relacionado con recuerdos de su infancia y que en ella confluyen la naturaleza, la figura femenina y referencias al mito de Apolo.

La artista visual destacó además la importancia de la geometría en su formación y lenguaje visual, así como su interés por una fotografía capaz de “alimentar” al espectador. Sobre su experiencia como mujer en el ámbito artístico, señaló que el reto está en la constancia y el esfuerzo, particularmente en disciplinas creativas, donde siempre existen nuevos aprendizajes.

La última jornada incluyó también la presentación de Terapia Literaria, de Maura Gómez y Valentina Trava, quienes compartieron su experiencia como lectoras y creadoras de comunidades dedicadas a recomendar libros en redes sociales. Ambas hablaron sobre el crecimiento de sus proyectos y sobre el papel de las plataformas digitales para acercar la literatura a públicos de distintas edades y lugares.

Destacaron que las redes sociales han permitido crear una comunidad lectora que antes no existía y llevar la promoción de libros en español incluso a ciudades extranjeras, como Atlanta.

Como cierre de las presentaciones editoriales, la autora oaxaqueña Angélica Álvarez conversó sobre Cuenta con el universo, obra en la que aborda la numerología y el autoconocimiento. Durante la charla compartió aspectos de su acercamiento a esta práctica y explicó su perspectiva sobre la numerología como una herramienta para comprender distintos aspectos de la vida.