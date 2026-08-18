Luis Mandoki recibe la Presea “Ricardo Flores Magón” y reivindica la libertad de expresión

Premio. El reconocido cineasta mexicano Luis Mandoki, al centro.

El reconocido cineasta mexicano Luis Mandoki fue distinguido con la Presea “Ricardo Flores Magón”, en una ceremonia realizada en el Aula Magna “Gral. Manuel Torrea” de la Academia Nacional de Historia y Geografía, en el marco de la celebración por los 23 años de la revista Proyección Económica, dirigida por Raúl Gómez Espinosa, quien fungió como organizador y anfitrión del evento.

Al recibir la distinción, Luis Mandoki expresó su profunda gratitud y destacó que el reconocimiento trasciende una trayectoria personal, pues representa, dijo, la defensa de una idea que ha sobrevivido a la censura, al miedo y al paso del tiempo: que ningún poder puede estar por encima de la libertad y de la conciencia humana.

“La libertad de expresión no es un privilegio, es el derecho que hace posibles todos los demás derechos”, afirmó el cineasta, al subrayar que cuando una persona pierde la libertad de hablar, también comienza a perder la posibilidad de pensar, cuestionar e imaginar un futuro diferente”.

En una ceremonia que reunió a representantes de distintos sectores de la vida pública, el cineasta convirtió el reconocimiento en un llamado a preservar uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática: el derecho a pensar, disentir y expresar la verdad sin miedo.

Mandoki sostuvo que la historia demuestra que las sociedades no avanzan gracias al silencio, sino gracias a quienes tienen el valor de levantar la voz cuando hacerlo resulta incómodo.

En ese sentido, vinculó el significado de la presea con el legado de Ricardo Flores Magón y con la responsabilidad de defender las libertades ciudadanas.Reconocimiento a destacadas personalidadesEntre otros de los galardonados estuvieron el Excmo. Sr. Embajador Don Juan Bolívar Santana, embajador de la República Dominicana en México; la Dra. Leticia Estlier Varela Martínez, presidenta magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; la Dra. Arely Gómez González, exprocuradora General de la República y exsecretaria de la Función Pública; Giovanna Amelia Garrido Márquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México; Isabel López García, empresaria mezcalera y promotora cultural del estado de Oaxaca; Marco Antonio Orozco Zuarth, jefe de la División de Administración de Documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social; e Israel González Delgado, asesor del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Defender la libertad de expresión no significa defender únicamente las palabras con las que coincidimos; significa proteger incluso aquellas que nos desafían agregó Luis Mandoki, y añadió que “la fortaleza de una democracia no debe medirse por la comodidad de sus consensos, sino por su capacidad para garantizar el derecho a disentir”.

El director de cine enfatizó que recibir una medalla con el nombre de Ricardo Flores Magón implica asumir una responsabilidad: no permanecer callado frente a la injusticia y privilegiar el diálogo sobre la imposición, las ideas sobre la fuerza y la verdad sobre la conveniencia.

“Las palabras pueden parecer frágiles, no pesan, no se tocan y el viento puede llevárselas, pero son las palabras las que han derribado muros, derrotado dictaduras, inspirado movimientos y cambiado el destino de pueblos enteros”, expresó.

En uno de los momentos centrales de su discurso, Mandoki llamó a no permitir que el miedo sea más fuerte que la voz de los ciudadanos.“Porque cuando una sociedad deja de hablar, comienza a dejar de ser libre”, afirmó.

El cineasta concluyó su intervención reiterando su gratitud por la distinción y su compromiso con el ejercicio responsable, respetuoso y valiente de la libertad de expresión, a la que definió como una de las herramientas más poderosas que posee el ser humano para defender su dignidad.

Recordó además una de las ideas atribuidas a Ricardo Flores Magón: “La libertad no es un regalo del poder, sino una conquista permanente de los ciudadanos”, para finalmente advertir que, aunque las medallas pertenecen al pasado, los principios pertenecen al futuro.“Mientras exista una sola voz dispuesta a decir la verdad, siempre habrá esperanza para la libertad”, concluyó.

Luis Mandoki es uno de los directores mexicanos con una destacada trayectoria tanto en el cine nacional como en la industria cinematográfica internacional. Nacido en la Ciudad de México en 1954, realizó estudios en el San Francisco Art Institute y en la London International Film School.En 1976 obtuvo reconocimiento internacional con el cortometraje Silent Music, que recibió el principal premio de su categoría en el Festival de Cannes.

Posteriormente, en 1980, fue reconocido en México con un premio Ariel por el cortometraje El Secreto.Su debut en el largometraje llegó con Gaby: Una Historia Verdadera (1987), película basada en una historia real que el propio Mandoki conoció a través de un periódico. La cinta narra la relación entre una mujer con parálisis cerebral y su joven cuidador, y obtuvo una importante recepción internacional.

La actriz Norma Aleandro fue nominada al Globo de Oro y al Óscar por su actuación, mientras que Rachel Levin también recibió una nominación al Globo de Oro.Posteriormente, Mandoki incursionó de lleno en el cine estadounidense con White Palace (1990), protagonizada por Susan Sarandon y James Spader. A esta producción le siguieron títulos como When a Man Loves a Woman (1994), con Meg Ryan y Andy García, y Message in a Bottle (1999), protagonizada por Kevin Costner, Robin Wright y Paul Newman.

Sin embargo, además de su trayectoria cinematográfica, uno de los aspectos que ha marcado su carrera es su acercamiento a temas sociales y políticos.

Un momento particularmente significativo fue la realización del documental Fraude: México 2006, obra que reflejó su interés por abordar, desde el cine, asuntos relacionados con la vida democrática del país.La entrega de la Presea “Ricardo Flores Magón” representa así un reconocimiento que enlaza dos dimensiones de la trayectoria de Mandoki: su aportación al cine y su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el pensamiento crítico y la participación ciudadana.