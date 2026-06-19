Oferta cultural de la UNAM del 22 al 28 de junio de 2026

Artes visuales
Desde el umbral
Según Bruno Latour, “la naturaleza no es un dominio particular de la realidad, sino el resultado de una división política”. A partir de esta premisa, un grupo de artistas, investigadoras e investigadores multidisciplinarios ensayan en torno a la separación entre la naturaleza y lo humano. Esta visión abreva en el concepto, en estos tiempos ya no tan apocalíptico, de la destrucción del planeta.
Hasta el 11 de diciembre
Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;
jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;
domingos | 11 am-6 pm
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
muac.unam.mx
$60 (consulte descuentos)
ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante
Música
Programa Universitario de Música Actual (PUMA)
La FaM en el MUAC
Música UNAM y la Facultad de Música continúan con su esfuerzo de organizar y ofrecer conciertos cuyos protagonistas sean estudiantes notables de licenciatura, maestría y doctorado. Toca ahora el turno a la pianista Daniela Díaz y al Cuarteto Temictli, quienes han preparado un repertorio de piezas que forman parte del desarrollo de la música contemporánea en México. Compositoras como Marta García Renart, Alicia Urreta y Graciela Agudelo, así como jóvenes creadoras como Alhelí Pérez y Cutzi Jurhiata, serán interpretadas en este recital.
Sábado 27 | 12 pm
Auditorio
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$100*
Programa Universitario de Música Actual (PUMA)
El Trío LaMN (Laboratorio de Música Nueva), que surgió al amparo de este programa, ofrecerá un periplo musical que toca base en los diversos estilos contemporáneos que han enriquecido el repertorio del trío de cuerdas. En este concierto, Leonardo Chávez (violín), Alena Stryuchkova (viola) y Diego Gutiérrez (violonchelo), abordarán el String Trio, de Tigran Mansurian; el Cloud Trio, de Kaija Saariaho; el Móvil II, de Manuel Enríquez, y el String Trio, de Sofía Gubaidulina.
Sábado 27 | 6 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$100*
Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)
En la que será la presentación final de La última y nos vamos, temporada con la que el Cuarteto Latinoamericano concluye 44 años de actividad artística, el pianista Rodolfo Ritter y la orquesta universitaria se unen para hacerle paseíllo a este ensamble cuya labor continua en la difusión de la música de cámara y el repertorio latinoamericano contemporáneo ha sido encomiable e irreprochable. El programa a ejecutar está compuesto por las Cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla, así como La mer de Claude Debussy. Hasta siempre, muchachos. Y gracias.
Domingo 28 | 1:30 pm
Auditorio Blas Galindo Centro Nacional de las ArtesCountry Club Churubusco, Coyoacán
musica.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
Danza
Danza butoh LOVE 癇癪 (Love Kanshaku)
Norihito Ishii y Kana Kitti, creación e interpretación
Norihito Ishii y Kana Kitty conforman este dueto de danza Butoh, la disciplina dancístico-teatral japonesa que fuese creada en 1959 por Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno. Ishii, integrante de Sankai Juku, se ha presentado en 27 países y 75 ciudades. Kana Kitty, por su parte, amén de haber sido invitada a participar en diversos festivales de arte y danza en Europa, es ampliamente reconocida por su propuesta “Gal Shaman Butoh”, la cual fusiona la expresión ritual con la cultura pop contemporánea. En esta puesta en escena, ambos exploran el potencial del “cuerpo vivo”, concepto que surge y deriva de la tensión entre el amor y el caos, la oración y el impulso.
Viernes 26 | 7 pm, sábado 27 y domingo 28 | 12:30 pm
Salón de Danza
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
El peso de las hormigasDavid Paquet, autoría
Boris Schoemann, traducción
Angélica Rogel, dirección
Compañía Los Endebles
En el contexto de un mundo en el que el futuro luce como una utopía, Jeanne y Olivier, dos adolescentes desencantados con la vida, suman al pesimismo que padecen una decepción más durante la celebración de unas elecciones en su colegio, evento que transformará aún más su manera de mirar la sociedad y de relacionarse con ella. A partir de una mezcla de humor satírico e irreverente, la obra toca temas dolorosos si bien, hacia el final, abre paso a la posibilidad de la esperanza.
Hasta el 4 de julio
Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm y domingos | 6 pm
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
teatrounam.com.mx
$150*
Jueves Puma: $30