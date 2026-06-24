La Selección Mexicana triunfadora juega en el Munal: Rivera, Cueto, Siqueiros…

Munal. Una de las obras de la exposición "Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas".

Por la mañana de este miércoles, día del partido México vs Chequia, la gente que circula en el Centro Histórico porta playeras de fútbol, en su mayoría de la Selección Mexicana. Se detienen frente a recintos como el Palacio de Bellas Artes o el Palacio Postal, se asoman y luego vuelven a salir.

El Museo Kaluz está cerrado y cambió su noche de museos al jueves, en previsión del partido. Tanto el Museo Franz Mayer como el Museo Nacional de la Estampa reciben gente, aunque en varios recintos de la zona el equipo de seguridad en la entrada considera que es un día de afluencia mitigada.Alrededor de 90 personas ingresaron al Museo Nacional de Arte (Munal) en la primera hora y media del día, según indica el personal de taquilla y seguridad en la entrada.

El museo estuvo cerrado del 2 al 16 de junio a modo de garantizar la seguridad del recinto frente a las protestas de la CNTE en el centro histórico. En las salas de exposiciones temporales algunos guardias coinciden que suelen tener más gente y sospechan que la baja afluencia se debe tanto al partido como a los bloqueos de días anteriores.

LA SELECCIÓN DEL MUNAL

Aunque se encuentran cerradas las salas dedicadas al arte del siglo XX y XXI, en el Munal actualmente se pueden visitar las exposiciones permanentes de la Colección Virreinal y De la piedra al Barro (escultura mexicana siglos xix y xx), así como dos muestras temporales: “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas”, en el segundo piso y “México: ruta y destino”, en la planta baja.

Por una parte, la muestra dedicada a la figura femenina indígena en el arte mexicano cerrará el 5 de julio, por lo que estas 2 semanas son las últimas que podrán visitarse.

Conformada por 148 obras de 84 artistas, bajo la curaduría de las investigadoras Andrea García y Ariadna Solís, “Disputar la mirada” evidencia el papel de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Tina Modotti, Lola Cueto, Luz Osorio, Ramón Alva de la Canal, Nahui Olin, Carlos Mérida, Olga Costa, Mariana Yampolsky y Citlali Fabián“Reimaginar un origen”; “Engendrar la tierra”; “Revestir la herencia” y “Reconquistar la imagen” son los 4 núcleos que organizan el recorrido.

Cada uno se enfoca en aspectos distintos de la imagen que hemos configurado como “indígena” -el cabello, la maternidad, el imaginario natural asociado- para repensarnos, cuestionar los estereotipos heredados y abrir un diálogo contemporáneo sobre identidad, género y pertenencia.

En los pasillos, al pasar de una sala a otra, suena el canto de pájaros que han hecho del Munal su nido y cielo. Pían y surcan el patio de los leones.

El personal asegura que las aves no causan problemas de mantenimiento, que sus excrementos no son tan grandes como los de las palomas que causan estragos en otros edificios del centro histórico y de todas maneras se hace limpieza constantemente a lo largo del día.Por otra parte, el pasado 21 de mayo se inauguró “México: ruta y destino” y se puede visitar hasta febrero del 2027.

Reúne más de 380 piezas, entre pinturas, fotografías, impresos y objetos que contribuyeron a construir la representación moderna de México y consolidar el país como destino turístico y espacio de intercambio cultural.La curaduría de Claudia Garay Molina, con asesoría de Ana Elena Mallet, propone abarcar desde los años posteriores a la Revolución mexicana hasta el denominado “milagro mexicano”, además de cuestionar cómo se configuran hoy las representaciones de una nación y ¿cuál es el papel de la cultura en su proyección global?

Este recorrido comienza con “El perico” (1927) de Jorge González Camarena, en el eje temático “Imaginarios”. Sigue Rutas y Destinos dedicado a los itinerarios culturales que se desarrollan con la expansión turística en el país.Luego destaca “matrices para publicidad turística”, donde se muestra cómo algunas empresas y la propia Asociación Mexicana de Turismo comisionaron trabajos a artistas tales que Jorge González Camarena, Alfonso X Peña, Jorge Bueno y José Espert.

A continuación, la sección “Cuerpos Turísticos” despliega caracterizaciones de vestimenta, gestos y manufacturas populares que se transformaron en “signos visibles de cultura, historia y tradición”.

En esta parte la mayoría de las figuras representadas son femeninas y surge la reflexión sobre el papel de la mujer como portadora simbólica del territorio y la patriaEn la penúltima sala hay una breve sala dedicada a dulces, frutas, mercados, donde sobresalen “Mercado” (1950) de Alfonso X. Peña y Bodegón con piña (1877) de Hermenegildo Bustos; seguida de una sala dedicada principalmente al Mapa de Producción de la República Mexicana (Rutas Marítimas) (1947) de Miguel Covarrubias.

El texto que acompaña el cierre del recorrido recuerda que a partir de 1930, los grandes hoteles integraron obra mural, con un claro interés económico y lanza la pregunta ¿qué miradas turísticas sobre el país siguen imponiéndose en el presente y cómo son consumidas?El Munal se ubica en Tacuba 8 (Centro Histórico, Ciudad de México) y se puede visitar en un horario de martes a domingo, de 10 am a 6pm.

El costo general de entrada es de 95 pesos. El acceso es gratuito para personas afiliadas al INAPAM, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestras y maestros, así como para estudiantes con credencial vigente. Los domingos, la entrada es libre.