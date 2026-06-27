María Katzarava celebra 25 años de carrera con “Piaf Sinfónico” en el Teatro de la Ciudad

La Premio Crónica 2018 adelanta en exclusiva sobre el tratamiento que impregna en esta obra totalmente renovada para conmemorar un cuarto de siglo deleitando al público —

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris albergará este estreno exclusivo de julio, ofreciendo una narrativa musical y emotiva de los grandes himnos franceses. (La Crónica de Hoy)

La soprano María Katzarava anunció el estreno de un espectáculo sinfónico dedicado a la legendaria Edith Piaf, que será presentado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un recinto histórico cuya atmósfera señorial y acústica conforma un marco idóneo para una velada inolvidable.

En conversación exclusiva con Crónica, dijo que las funciones están programadas para los días 4 y 5 de julio a las 19:00 y 18:00Hrs respectivamente, como parte de su temporada estival.

La obra será implementada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la dirección del Sistema de Teatros en coordinación con Küken Produktionen.

Katzarava, Premio Crónica 2018, explicó que este montaje, titulado “Piaf Sinfónico”, es una versión totalmente renovada de un proyecto que ha presentado en diversos formatos y países durante los últimos 15 años de carrera.

“Es una espectáculo que ya he presentado en diversos formatos, en diversas ciudades y países, ya son 15 años con con este maravilloso proyecto”, expresó con emoción en su magistral voz.

Indicó que bajo esta premisa nace el Piaf Sinfónico, “un espectáculo que rompe el molde del tributo convencional para convertirse en una experiencia escénica y emocional imperdible”.

La intérprete resaltó su profunda admiración por la "môme de París”, a quien calificó como una artista que significa mucho en su trayectoria y que le permite explorar nuevas dimensiones de su voz.

Dijo que esta versión será distinta a todas las interpretaciones anteriores que ha realizado sobre la cantante.

Sobre el escenario, la artista entrega una selección musical íntima; “si bien el latido del show es el legado inmortal y desgarrador de Édith Piaf, el repertorio toma vuelo con total libertad hacia otras joyas de la música internacional, es un recorrido fascinante donde la nostalgia parisina se abraza con el poderío de la orquesta para erizarle la piel al espectador”, adelantó.

La Maestra Katzarava reveló al reportero que para esta ocasión, la dirección orquestal y creación de los arreglos inéditos estarán a cargo del Maestro Enrique Dun, compositor y director.

Dijo que “el tratamiento logra un equilibrio perfecto que respeta la esencia bohemia y el intimismo original del cabaret parisino, pero eleva cada acorde a una escala épica y majestuosa”, expresó.

Añadió que el programa de la noche está diseñado como una narrativa emocional que transita por el amor, el desamor, la resiliencia y la melancolía.

La obra incluye himnos inmortales de la Môme Piaf, entrelazados con obras fundamentales que comparten ese mismo espíritu apasionado, indicó.

Cada pieza fue elegida minuciosamente por la soprano para ofrecer una lectura fresca y madura que conecta el París de mediados del siglo XX con la sensibilidad del espectador contemporáneo.

Detalló que el horario para la función del sábado 4 de julio será a las 19:00 horas, mientras que la presentacióndel domingo 5 de julio se llevará a cabo a las 18:00 horas en el recinto histórico.

Los boletos estarán disponibles próximamente en las taquillas del teatro y mediante el sistema Ticketmaster.

Katzarava señaló que este espectáculo sinfónico se suma a los festejos por sus 25 años de carrera, donde busca demostrar quela excelencia técnica de una soprano lírica puede convivir con géneros populares de alta fidelidad.

La soprano reafirmó su compromiso de ofrecer siempre calidad máxima en cualquier escenario que pise.

Katzarava, quien recientemente presentó un concepto de música de los años 70, expande así su basta paleta de colores interpretativos para mostrar que la música es universal y no tiene límites.

Con este estreno en julio, la soprano generará una experiencia sensorial y de catarsis colectiva.

María Katzarava celebra 25 años de carrera con “Piaf Sinfónico” en el Teatro de la Ciudad