Oferta cultural de la UNAM del 29 de junio al 5 de julio de 2026

Andrés Tapia
Artes visuales
Sportswashing
Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político
No es un secreto que los grandes eventos deportivos siempre han servido para maquillar la imagen de un país en momentos críticos de su historia, pero… ¿cómo es que ocurre esto? Esta exposición, en el contexto del actual Mundial de Fútbol, plantea cómo el sportwashing ha sido una herramienta política bastante eficaz para lavarle la cara a varios estados del mundo. La exposición incluye una charla y una visita guiada el 2 de julio a partir de las 5:00 pm.
Hasta el 2 de agosto
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco
tlatelolco.unam.mx
$40*
Domingo, ENTRADA LIBRE
39 Festival Internacional por la Diversidad SexualUn lugar de ambiente. Legado y disidencia
Hace casi cuatro décadas, el Museo Universitario del Chopo marco un hito cultural al declarar la Semana Cultural Gay: un evento único que convocaba y congregaba al arte, la cultura y el activismo a favor de lo que entonces se conocía como movimiento lésbico-gay. Han pasado 39 años de eso y hoy el Chopo alberga una exhibición cuyo propósito es celebrar el legado cultural y musical del “Divo de Juárez”, un ícono nacional que a partir de su vida contribuyó a potenciar las luchas históricas de las sexodisidencias en México.
Hasta el 23 de agostoMiércoles a domingo | 11 am-6 pm
Sala José María Covarrubias
Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera
casadellago.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Música
Programa Coral Universitario
Este concierto reúne el trabajo desarrollado durante un semestre por los 12 coros que integran esta iniciativa y que proceden de diversas facultades, escuelas e instituciones académicas de la UNAM. El programa incluye obras de Alfredo Zitarrosa, Lorenzo Barcelata, Johann Sebastian Bach, Francesco Durante, Robert Jones, Charles Gounod, David Sprunger, Jay Althouse, Michael Jackson y Lionel Richie.
Sábado 4 de julio | 12 y 5 pm
Anfiteatro Simón Bolívar
Justo Sierra 16, Centro Histórico
musica.unam.mx
$50*
Danza
Prácticas escénicas
Lizeth Campos, coordinación
Talleres Danza UNAM
Encuentro en el que se muestran los diversos procesos creativos que tienen lugar al interior de los distintos Talleres Danza UNAM. Mediante la escenificación de distintas prácticas corporales, se promueve a esta disciplina no sólo como una de las bellas artes, sino también como un espacio en el que la estética en movimiento es capaz de construir y establecer diálogo y comunión entre la sociedad.
Sábado 27 | 12:30 y 7 pm, y domingo 28 de junio | 12:30 y 6 pm
Viernes 3 | 7 pm y sábado 4 de julio | 12: 30 y 7 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
$50*
Teatro
El peso de las hormigas
David Paquet, autoría
Boris Schoemann, traducción
Angélica Rogel, dirección
Compañía Los Endebles
En el contexto de un mundo en el que el futuro luce como una utopía, Jeanne y Olivier, dos adolescentes desencantados con la vida, suman al pesimismo que padecen una decepción más durante la celebración de unas elecciones en su colegio, evento que transformará aún más su manera de mirar la sociedad y de relacionarse con ella. A partir de una mezcla de humor satírico e irreverente, la obra toca temas dolorosos si bien, hacia el final, abre paso a la posibilidad de la esperanza.
Hasta el 4 de julio
Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm y domingos | 6 pm
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
teatrounam.com.mx
$150*
Jueves Puma: $30
Ruta Teatral Universitaria
Mi hermano no murió como Niño Héroe
De Maribel Carrasco
Mariana Hartasánchez, dirección
El drama se vive también fuera de la cancha. Una niña que asiste a la escuela primaria reflexiona a modo de diálogo interior faulkneariano en torno a la amistad y la violencia cotidiana de México en el contexto de la muerte de su hermano, quien ha sido víctima de una bala perdida.
Jueves 2 y viernes 3 | 8 pm, y sábado 4 de julio | 7 pm
Teatro Santa Catarina
Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán
teatrounam.com.mx
$150*
Jueves Puma: $30