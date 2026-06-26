Oferta cultural de la UNAM del 29 de junio al 5 de julio de 2026

UNAM La obra "El peso de las hormigas" se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

Andrés Tapia

Artes visuales

Sportswashing

Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político

No es un secreto que los grandes eventos deportivos siempre han servido para maquillar la imagen de un país en momentos críticos de su historia, pero… ¿cómo es que ocurre esto? Esta exposición, en el contexto del actual Mundial de Fútbol, plantea cómo el sportwashing ha sido una herramienta política bastante eficaz para lavarle la cara a varios estados del mundo. La exposición incluye una charla y una visita guiada el 2 de julio a partir de las 5:00 pm.

Hasta el 2 de agosto

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx

$40*

Domingo, ENTRADA LIBRE

39 Festival Internacional por la Diversidad SexualUn lugar de ambiente. Legado y disidencia

Hace casi cuatro décadas, el Museo Universitario del Chopo marco un hito cultural al declarar la Semana Cultural Gay: un evento único que convocaba y congregaba al arte, la cultura y el activismo a favor de lo que entonces se conocía como movimiento lésbico-gay. Han pasado 39 años de eso y hoy el Chopo alberga una exhibición cuyo propósito es celebrar el legado cultural y musical del “Divo de Juárez”, un ícono nacional que a partir de su vida contribuyó a potenciar las luchas históricas de las sexodisidencias en México.

Hasta el 23 de agostoMiércoles a domingo | 11 am-6 pm

Sala José María Covarrubias

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Música

Programa Coral Universitario

Este concierto reúne el trabajo desarrollado durante un semestre por los 12 coros que integran esta iniciativa y que proceden de diversas facultades, escuelas e instituciones académicas de la UNAM. El programa incluye obras de Alfredo Zitarrosa, Lorenzo Barcelata, Johann Sebastian Bach, Francesco Durante, Robert Jones, Charles Gounod, David Sprunger, Jay Althouse, Michael Jackson y Lionel Richie.

Sábado 4 de julio | 12 y 5 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$50*

Danza

Prácticas escénicas

Lizeth Campos, coordinación

Talleres Danza UNAM

Encuentro en el que se muestran los diversos procesos creativos que tienen lugar al interior de los distintos Talleres Danza UNAM. Mediante la escenificación de distintas prácticas corporales, se promueve a esta disciplina no sólo como una de las bellas artes, sino también como un espacio en el que la estética en movimiento es capaz de construir y establecer diálogo y comunión entre la sociedad.

Sábado 27 | 12:30 y 7 pm, y domingo 28 de junio | 12:30 y 6 pm

Viernes 3 | 7 pm y sábado 4 de julio | 12: 30 y 7 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$50*

Teatro

El peso de las hormigas

David Paquet, autoría

Boris Schoemann, traducción

Angélica Rogel, dirección

Compañía Los Endebles

En el contexto de un mundo en el que el futuro luce como una utopía, Jeanne y Olivier, dos adolescentes desencantados con la vida, suman al pesimismo que padecen una decepción más durante la celebración de unas elecciones en su colegio, evento que transformará aún más su manera de mirar la sociedad y de relacionarse con ella. A partir de una mezcla de humor satírico e irreverente, la obra toca temas dolorosos si bien, hacia el final, abre paso a la posibilidad de la esperanza.

Hasta el 4 de julio

Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm y domingos | 6 pm

Teatro Juan Ruiz de Alarcón

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

Ruta Teatral Universitaria

Mi hermano no murió como Niño Héroe

De Maribel Carrasco

Mariana Hartasánchez, dirección

El drama se vive también fuera de la cancha. Una niña que asiste a la escuela primaria reflexiona a modo de diálogo interior faulkneariano en torno a la amistad y la violencia cotidiana de México en el contexto de la muerte de su hermano, quien ha sido víctima de una bala perdida.

Jueves 2 y viernes 3 | 8 pm, y sábado 4 de julio | 7 pm

Teatro Santa Catarina

Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30