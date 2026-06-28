César Rodríguez fustiga Crisis Climática y reivindica Poder de la Fotografía Documental

En una era dominada por redes sociales e imágenes por IA, una buena fotografía puede detener al espectador y atraerlo hacia la verdad, señala César Rodríguez —

César Rodriguez Museo Franz Meyer El fotoperiodista mexicano César Rodríguez detalló a Crónica el proceso de investigación visual de cinco años que lo hizo acreedor al World Press Photo 2026. (Gerardo González Acosta)

El fotógrafo César Rodríguez, galardonado con el World Press Photo 2026, presentó su archivo documental sobre la crisis climática en el país, con el cual obtuvo el premio que la prestigiada institución otorga a lo mejor del fotoperiodismo mundial.

Frente al asedio de medios e influencers para conversar y fotografiarse con él junto a su obra, acepta la invitación de Crónica, ameno en su trato, sencillo, elegante, de buenos modales, y con una estatura congruente con la grandeza de su obra, expresa los detalles de su trabajo.

Su visión, capturada con la lente, titulada "México en plena transformación“, expone las huellas visibles del calentamiento global a través una investigación de cinco años en diversos puntos críticos del territorio nacional.

El proyecto, que inició como un encargo de la Cruz Roja de Noruega, terminó convirtiéndose en una documentación profunda sobre la vulnerabilidad ambiental de las comunidades mexicanas.

César Rodríguez logró unificar visualmente realidades opuestas; desde el aumento del nivel del mar en Tabasco hasta las sequías extremas que azotan actualmente a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Para el autor, el reto consistió en editar imágenes que fluyeran con “espacios de silencio para permitir una lectura suave pero contundente de una realidad socialmente cruda”.

En el Museo Franz Meyer, donde puede ser disfrutada su obra, explicó que en su proceso de edición colaboró con colegas para estructurar una narrativa que permitiera dimensionar el impacto real de fenómenos como la erosión marina y la falta de agua.

Entre las experiencias más impactantes de su archivo, César Rodríguez destaca las escenas en la ciudad de Monterrey, donde la población desesperada llegó a secuestrar camiones cisterna para obtener el líquido vital.

También documentó la desaparición de la comunidad "El Bosque" en Tabasco, donde 65 casas fueron devoradas por el avance del mar en un periodo de solo un año.

Realidad Supera Imaginación

“Hay una imagen que es muy apocalíptica, que viví, que fue Monterrey, la gente se peleaba por agua, secuestraban pipas o camiones de agua, cisternas por agua y son cosas que alguna vez leí y tal vez imaginé que fuera a pasar en un futuro muy lejano”, relata al reportero.

Con emoción en su voz, relató cómo otras experiencias que capturó con su lente le conmovieron y dejaron una impronta en su memoria.

César Rodriguez World Press Photo "Vas a la comunidad y no hay nada, no hay casas destruidas, es simplemente mar y arena, es algo muy difícil de imaginarse que estaba ahí una comunidad", señaló César Rodriguez. (César Rodríguez)

“En la comunidad El Bosque, en Tabasco, que fui a visitar la destruyó por completo el agua del mar; vas a la comunidad y no hay nada, no hay casas destruidas, es simplemente mar y arena, es algo muy difícil de imaginarse que estaba ahí una comunidad de 60 casas, 65 y en un en un periodo de un año todas se destruyeron”, expresó.

Para él estas cosas no son dimensionables, “no te imaginas cosas así que que estén pasando en el momento, hasta que vas, lo documentas y hablas con más personas, y son imágenes; cada lugar tiene su su imagen particular o su escenario que a mí me impactó mucho”.

César Rodríguez abordó otro tema singular, el descenso en la matrícula de Educación Superior para estudiar la carrera de periodismo o fotógrafía; con entusiasmo, envío un mensaje alentador a los jóvenes e instituciones de enseñanza.

Dijo que no es estrictamente necesario cursar la carrera para destacar en el oficio; Reveló que tuvo diversos empleos antes de inclinarse por la lente, 10 años atrás; incluso le dijeron que lo suyo era estudiar administración de empresas y aunque lo intentó no le apasionó y nada ocurrió.

Resaltó que el compromiso personal y la formación constante son los pilares del éxito, en su profesión y en cualquier otra.

Saber Por Qué Tomas Fotos

César Rodriguez World Press Photo "Cada lugar tiene su su imagen particular o su escenario que a mí me impactó mucho", dijo César Rodríguez; en la gráfica, inundación en Chalco, Edomex. (César Rodríguez)

Reconoció que el ejercicio de la fotografía documental sin una formación académica formal representa un reto estructural complejo que exige compensarse mediante un riguroso compromiso individual, la especialización en talleres técnicos y un constante entrenamiento empírico del ojo analítico; disciplinas puras.

No obstante, añadió, la actual democratización tecnológica impulsada por los dispositivos móviles, traslada el valor fundamental de la disciplina desde el costo del equipo hacia la claridad de la intención y el propósito narrativo del autor.

“Ayuda mucho estudiar una carrera como fotoperiodismo o periodismo, pero también ayuda mucho el tomar fotos, simplemente tomarlas, entrenar tu ojo, y después analizarlas, el por qué pasó esto, qué hubieras mejorado”, expresó.

Enseguida comentó que ahora es más fácil tomar fotos desde un celular que lo facilita, “ya no necesitas una cámara eh de mucho dinero, lo que sí necesitas es saber por qué tomas fotos”.

Hacer lo Correcto, Respetar al Otro

En el ámbito ético, llamó a los futuros comunicadores asumir el compromiso de “hacer lo correcto y evitar siempre imágenes que perjudiquen la dignidad de los demás”.

Para César Rodríguez, la ética reside en una decisión individual constante donde el fotoperiodista asume la responsabilidad de las consecuencias que puede tener la publicación de su trabajo visual.

Finalmente, el laureado fotógrafo mexicano resaltó que el fotoperiodismo sigue siendo altamente apreciado como un vínculo esencial que motiva a la ciudadanía a profundizar en la lectura de las noticias.

“En una era dominada por las redes sociales e imágenes generadas por Inteligencia Artificial, una buena fotografía tiene el poder para detener al espectador y atraerlo hacia la verdad”, afirmó.

César Rodríguez concluyó que, aunque el oficio enfrenta retos financieros complejos, la imagen documental sigue siendo el motor principal para generar conciencia sobre las crisis que enfrenta el mundo.

César Rodríguez fustiga Crisis Climática y reivindica Poder de la Fotografía Documental