El Conservatorio Nacional de Música celebra 160 años con recital conmemorativo

Aniversario. Una imagen del Conservatorio Nacional de Música.

El Conservatorio Nacional de Música (CNM), adscrito a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), conmemorará el próximo 1 de julio el 160 aniversario del inicio de su labor académica, fecha que invita a reconocer la trayectoria, las aportaciones y la vigencia de una de las instituciones fundamentales para la vida musical de México.

Como parte de esta celebración, el 1 de julio a las 17 horas se ofrecerá un concierto conmemorativo en el Auditorio Silvestre Revueltas, con la participación de la Orquesta de Clarinetes del CNM, dirigida por el maestro Alejandro Moreno; el Coro del CNM, bajo la dirección del maestro David Arontes, y la Orquesta Sinfónica del CNM, dirigida por la maestra Gabriela Díaz Alatriste.

El Conservatorio Nacional de Música abrió sus puertas el 1 de julio de 1866 como una iniciativa impulsada por la Sociedad Filarmónica Mexicana. Desde entonces, se ha consolidado como una de las instituciones de educación musical más importantes del país y un referente en la formación de generaciones de intérpretes, compositores, docentes e investigadores.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “El Conservatorio Nacional de Música es una institución fundamental para la educación artística pública en México. A 160 años de su creación, reconocemos su legado en la formación de generaciones de intérpretes, compositoras, compositores, docentes e investigadores, y reafirmamos el compromiso de seguir fortaleciendo a quienes hoy imaginan el futuro musical del país desde sus aulas”.

Por ahí han transitado figuras como Guadalupe Olmedo, Aurora Serratos, María Teresa Rodríguez, Irma González, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Mario Lavista, Arturo Márquez, Eduardo Mata, Fernando Lozano, Manuel Enríquez, Francisco Araiza, Fernando de la Mora y Horacio Franco, entre muchas otras personalidades que han contribuido al desarrollo de la música mexicana.

A lo largo de su historia, la institución también ha desempeñado un papel relevante en la ampliación de las oportunidades educativas. Entre sus hitos destaca haber sido la primera escuela del país en otorgar títulos profesionales a mujeres, hecho que marcó un precedente para el acceso de las mujeres a la educación profesional en México.

“Este aniversario representa una oportunidad para reconocer el peso de la tradición y la historia de la institución, pero también para dialogar con un presente artístico en constante transformación. Son 160 años en los que el Conservatorio ha contribuido de manera significativa al desarrollo musical del país y continúa respondiendo a los desafíos de cada época”, señaló Gladys Zamora Pineda, directora del CNM.

Actualmente, la formación que ofrece el Conservatorio va más allá de la preparación de intérpretes para los escenarios de concierto. Sus programas impulsan la investigación, la docencia, la composición y el trabajo interdisciplinario, en diálogo con los cambios tecnológicos, las nuevas formas de creación y los desafíos que enfrenta el ámbito profesional de la música.

Respecto a la celebración, Zamora Pineda destacó que el concierto busca poner en el centro a la propia comunidad académica del Conservatorio. “Nos parecía importante celebrar a la institución desde la institución misma. Queremos compartir con el público cómo suenan hoy nuestras agrupaciones, mostrar el trabajo que realizan estudiantes y docentes, y reconocer el valor de una comunidad que sigue construyendo la historia del Conservatorio”, explicó.

“El Conservatorio ha sido parte fundamental de la historia musical de México durante 160 años. A quienes hoy forman parte de esta comunidad les corresponde continuar esa trayectoria desde su propio tiempo y contexto. Esperamos que esta celebración sea también una ocasión para reconocer el valor de la formación artística y el compromiso que implica dedicar la vida a la música”, concluyó la directora.