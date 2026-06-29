Más allá del marcador: tres escritoras ecuatorianas que han conquistado a los lectores mexicanos

Mientras las miradas se concentran en el encuentro entre México y Ecuador, existe otro terreno en el que ambas naciones mantienen un diálogo constante: la literatura. En los últimos años, varias autoras ecuatorianas han encontrado un público fiel en México gracias a obras que exploran el horror, la violencia, la fragilidad humana y las complejidades de la vida contemporánea.

Escritoras ecuatorianas (Toma de pantalla)

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Entre ellas destacan tres voces que se han consolidado como referentes de la narrativa latinoamericana actual: Mónica Ojeda, Gabriela Alemán y María Fernanda Ampuero.

La primera es, quizá, una de las escritoras ecuatorianas más leídas y comentadas en México. La obra de Mónica Ojeda ha logrado abrirse paso entre lectores atraídos por historias incómodas, oscuras y profundamente perturbadoras. Su novela Nefando se ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan literatura que desafíe los límites de lo narrable.

La historia gira en torno a un misterioso videojuego desaparecido de internet debido a su contenido polémico. A partir de ese punto, la autora construye una trama donde seis jóvenes comparten un departamento en Barcelona y enfrentan obsesiones, traumas y deseos que revelan las zonas más sombrías de la experiencia humana. La novela ha sido celebrada por su capacidad para combinar horror, tecnología y exploración psicológica.

Otra autora imprescindible es Gabriela Alemán, una de las narradoras más reconocidas de Ecuador. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes distinciones internacionales, entre ellas una beca Guggenheim, además de formar parte de Bogotá 39, la selección que reunió a algunos de los escritores latinoamericanos más prometedores de su generación.

Para acercarse a su obra, una buena puerta de entrada es La muerte silba un blues, un conjunto de relatos que transita por escenarios tan diversos como Quito, las selvas ecuatorianas o Nueva Orleans después del huracán Katrina. A través de personajes enfrentados a situaciones límite, Alemán explora la vulnerabilidad humana y la incertidumbre que atraviesa la existencia.

La lista la completa María Fernanda Ampuero, autora que ha ganado reconocimiento internacional por una escritura directa, incómoda y profundamente crítica. Sus textos suelen abordar la violencia, las desigualdades sociales y las dinámicas de poder presentes en la vida cotidiana.

Su libro más conocido, Pelea de gallos, reúne relatos que retratan distintas formas de violencia en América Latina. Una de las características más destacadas de la obra es que evita referencias geográficas explícitas, lo que permite que las historias resuenen en distintos contextos y que los lectores reconozcan en ellas problemáticas presentes en sus propias comunidades.

Así, mientras el fútbol ofrece un nuevo capítulo en la relación entre México y Ecuador, la literatura recuerda que los vínculos entre ambos países también se construyen a través de las historias, las palabras y las autoras que han logrado cruzar fronteras para encontrar lectores al otro lado del continente.