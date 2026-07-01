El INEHRM se transforma en centro público descentralizado y ofrecerá licenciaturas y estudios de posgrado

Acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación con el decreto firmado.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) se transforma en un organismo público descentralizado de investigación y educación superior, mediante un decreto firmado este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, ahor ala institución, además de seguir con sus investigaciónes, ofrecerá licenciaturas y estudios de posgrado. Con la firma del decreto dejará de depender de la Secretaría de Cultura para incorporarse al Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), manteniendo a Felipe Ávila como director.

Sheinbaum explicó que la transformación permitirá ampliar las funciones del organismo, que además de realizar investigación histórica impartirá licenciaturas y estudios de posgrado.

De acuerdo con el director del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa, el objetivo es formar estudiantes con una sólida preparación académica, pensamiento crítico y conciencia social mediante un modelo de educación pública, gratuita y de calidad.

Durante su intervención en la conferencia matutina de este 1 de julio, explicó que la nueva etapa del INEHRM buscará fortalecer el vínculo entre la academia y los problemas contemporáneos del país.

“Los planes de estudio y las asignaturas que imparta el INEHRM buscarán vincular la teoría con la práctica para que los conocimientos y habilidades adquiridos por las y los estudiantes se desarrollen en contacto con los problemas sociales, económicos, políticos y culturales del país y con las necesidades de la Administración Pública Federal”, señaló.

La transformación del instituto se concretará mediante un decreto presidencial que lo convertirá en un Organismo Público Descentralizado dedicado a la educación superior, mismo que fue firmado durante la Mañanera del Pueblo.