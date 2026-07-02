Cultura

Estos manuscritos van a unirse a otros como el de la novela ‘La peste’, también de Camus, que ya se conservaban en la Biblioteca Nacional

El manuscrito de ‘El extranjero’ de Albert Camus entra en los fondos nacionales franceses

Por EFE
Texto. "Albert Camus encarnaba al espectador comprometido, al intelectual rebelde. Su voz sigue defendiendo el humanismo en Francia y en todo el mundo", señaló en un comunicado Catherine Pégard, la ministra de Cultura francesa. (TAJAN/Europa Press)

El manuscrito de ‘El extranjero’, de ‘El primer hombre’ y de otros textos de Albert Camus (1913-1960) han pasado a formar parte de las colecciones públicas de Francia gracias a un acuerdo de adquisición con los herederos, informó este jueves el Ministerio de Cultura francés.

Estos manuscritos van a unirse a otros como el de la novela ‘La peste’, también de Camus, que ya se conservaban en la Biblioteca Nacional de Francia junto a escritos de otros contemporáneos ilustres como Simone de Beauvoir o Boris Vian.“Albert Camus encarnaba al espectador comprometido, al intelectual rebelde.

Su voz sigue defendiendo el humanismo en Francia y en todo el mundo”, señaló en un comunicado Catherine Pégard, la ministra de Cultura francesa.“Dado que su pensamiento y sus escritos ya forman parte de nuestro patrimonio colectivo -agregó-, el presidente de la República (Emmanuel Macron) expresó su deseo de que sus manuscritos pasen a formar parte de las colecciones públicas”.

A su muerte, Camus dejó en manos de sus herederos una importante cantidad de documentos, como manuscritos de obras fundamentales, cuadernos, agendas, correspondencia y envíos que, según la cartera que lidera Pégard, arrojan luz de una manera excepcional sobre su labor como escritor y sus valores.Buena parte de esos materiales, aunque estaban disponibles para la consulta por parte de investigadores, permanecieron en manos de la familia, a la que el Estado manifestó su voluntad de adquirirlos en su totalidad.

Las partes alcanzaron un acuerdo para la cesión por 9 millones de euros, un pago que se realizó con apoyo de la casa Hermès de moda de lujo y el banco CIC.Esta adquisición es la más importante que ha realizado el Estado en materia de patrimonio literario, según el Ministerio de Cultura, y dará lugar a exposiciones e iniciativas culturales, sobre todo en la Biblioteca Nacional de Francia.

+Camus, nacido en Dréan en 1913, en la Argelia colonizada por Francia, es uno de los escritores más leídos e influyentes de la literatura francesa del siglo XX.

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